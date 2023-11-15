በ Exoplanets ላይ ያለው የህይወት እምቅ፡ ከኮሜትስ የተገኙ ግንዛቤዎች

አዳዲስ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ኮመቶች በምድር ላይ ለህይወት አስፈላጊ የሆኑትን ንጥረ ነገሮች በማድረስ ረገድ ወሳኝ ሚና ተጫውተው ሊሆን ይችላል. አሁን፣ የካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ሳይንቲስቶች ኤክስፖፕላኔቶች እነዚህን “ልዩ መላኪያዎች” ከኮሜትሮች ማግኘት ይችሉ እንደነበር እየመረመሩ ነው፣ ይህም ከፀሀይ ስርዓታችን በላይ ያለውን ህይወት ፍለጋ ላይ ግንዛቤን ይሰጣል።
የምድር ውሃ አመጣጥ እና ለሕይወት የሚያስፈልጉት ሞለኪውሎች አሁንም በሳይንቲስቶች መካከል ክርክር ሲደረግ፣ ኮሜቶች እጩ ሆነው ብቅ አሉ። ከአቧራ፣ ከድንጋይ እና ከኦርጋኒክ ውህዶች የተውጣጡ እነዚህ በረዷማ አካላት የህይወት ዘሮችን ወደ ፕላኔታችን ሊያደርሱ ይችሉ ነበር። ግን በሌሎች የአጽናፈ ዓለማት ክፍሎች ስላሉት ኤክሶፕላኔቶችስ?
ይህንን ጥያቄ ለመመለስ ተመራማሪዎቹ ኮሜቶች እንዴት የሕይወታቸውን ሕንጻዎች ወደ ሚልኪ ዌይ ጋላክሲ ውስጥ ወደሚገኙ ሌሎች ፕላኔቶች እንዴት እንደሚያጓጉዙ ለመረዳት የሂሳብ ሞዴሎችን ሠሩ። ግኝቶቹ በኤክሶፕላኔቶች ላይ ህይወት መኖሩን የሚያረጋግጡ ማስረጃዎች ባይሆኑም, ለመኖሪያ ሊሆኑ የሚችሉ ዓለማትን ፍለጋን ለማጥበብ አስተዋፅኦ ያደርጋሉ.
የካምብሪጅ የአስትሮኖሚ ተቋም ባልደረባ የሆኑት የጥናቱ ደራሲ ሪቻርድ አንስሎ “ስለ ኤክሶፕላኔቶች ከባቢ አየር ሁል ጊዜ እየተማርን ነው፣ስለዚህ ውስብስብ ሞለኪውሎች በኮሜትሮች የሚተላለፉባቸው ፕላኔቶች መኖራቸውን ለማየት እንፈልጋለን።
ጥናቱ ያተኮረው የፀሐይ ስርአቶችን ከፀሀያችን ጋር የሚመሳሰሉ ከዋክብትን በመለየት ላይ ሲሆን በጥብቅ የታሸጉ ፕላኔቶች ሳይንቲስቶች “peas-in-a-pod systems” ብለው የሚጠሩትን ይፈጥራሉ። በሲሙሌቶች ውስጥ፣ ቡድኑ ከእነዚህ ስርዓቶች ውጨኛ ዳርቻዎች የሚጓዙ ኮከቦች በአጎራባች ፕላኔቶች ምህዋሮች መካከል በሚፈጠረው መወዛወዝ ምክንያት ቀርፋፋ ተጽእኖ እንደሚያጋጥማቸው ተገንዝቧል። ይህ ንጥረ ነገሮቹን ሳይበላሹ በሕይወት የመትረፍ እድልን ይጨምራል።
በሌላ በኩል፣ በጋላክሲው ውስጥ በጣም የተለመዱት ኤም-ድዋርፍ ኮከቦች በመባል በሚታወቁት በቀይ ድንክ ኮከቦች ዙሪያ ባሉ ዓለታማ ፕላኔቶች ላይ ለህይወት የሚያጋጥሟቸውን ተግዳሮቶች ገለጻዎቹ አስመስሎታል። እነዚህ ፕላኔቶች የበለጠ ከፍተኛ ፍጥነት ያላቸው ተፅዕኖዎች ያጋጥማቸዋል, በተለይም ፕላኔቶች በሰፊው የሚለያዩ ከሆነ የጅረቶች ህይወት በተሳካ ሁኔታ የመዝራት እድልን ይቀንሳል.
ከምድር በላይ ህይወት ፍለጋ እየገፋ ሲሄድ ከሥነ ፈለክ ጥናት እና ከኬሚስትሪ የተገኙ ግንዛቤዎችን በማጣመር ስለ አመጣጣችን እና ስለሌላ ህይወት ሊኖር ስለሚችለው መሰረታዊ ጥያቄዎችን ለመፍታት ይረዳል። ለሳይንሳዊ አሰሳ እና እጅግ በጣም ብዙ የህይወት ቅርጾችን ሊመሩ የሚችሉ አዳዲስ መንገዶችን የማግኘት አስደሳች ጊዜ ነው።
በየጥ:
ጥ፡ ኮሜት ምንድን ናቸው?
መ፡ ኮመቶች በአቧራ፣ በአለት እና በፀሃይ ዙሪያ የሚዞሩ ኦርጋኒክ ውህዶች ያቀፈ በረዶ የበዛባቸው አካላት ናቸው።
ጥ፡- exoplanets ምንድን ናቸው?
መ፡ ኤክስፖፕላኔቶች ከፀሀይ ስርዓታችን ውጪ በከዋክብት ዙሪያ የሚዞሩ ፕላኔቶች ናቸው።
ጥ፡- ለሕይወት ፍለጋ የኮሜት ፋይዳ ምንድን ነው?
መ: ኮሜትዎች ለሕይወት አስፈላጊ የሆኑትን ኦርጋኒክ ንጥረ ነገሮችን እንደ ተሸካሚዎች ይቆጠራሉ። ጥናታቸው ሕይወት በምድር ላይ ሊፈጠር የሚችልባቸውን ዘዴዎች እና በሌሎች ኤክስፖፕላኔቶች ላይ የመኖር እድልን በተመለከተ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ጥ: "የአተር-በ-ፖድ ስርዓቶች" ምንድን ናቸው?
መ: "የአተር-ኢን-ፖድ ሲስተሞች" ልዩ ውቅር በመፍጠር ብዙ ፕላኔቶች ያሉት የፀሐይ ስርዓቶችን ያመለክታሉ።
ምንጮች:
- [የካምብሪጅ የአስትሮኖሚ ተቋም] (https://www.ast.cam.ac.uk/)