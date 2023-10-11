የአስደናቂው የኮሜት አለም፡ ቀረብ ያለ እይታ

ኮሜቶች ሁሌም የሰዎችን ምናብ ይማርካሉ። እነዚህ የሰማይ አካላት በማይታወቅ ተፈጥሮ እና ረጅም ጅራት በመማረክ ይታወቃሉ። ነገር ግን በትክክል የተሠሩት ኮከቦች ከምን ነው, ከየት መጡ እና ጅራታቸውን እንዴት ያዳብራሉ?
ኮሜቶች ከ 4.5 ቢሊዮን ዓመታት በፊት የፀሐይ ስርዓት ምስረታ ከመጀመሪያዎቹ ቀናት የቀሩ ናቸው። የስርዓተ-ፀሀይ ስርዓት ቅርፅ ሲይዝ፣ ጋዝ፣ አቧራ፣ ድንጋይ እና ብረትን ጨምሮ አብዛኛው ቁሶች የፀሃይ እና የፕላኔቶች አካል ሆነዋል። ይሁን እንጂ ከእነዚህ ውስጥ አንዳንዶቹ ያልተያዙ ቁሶች እንደ ኮሜት እና አስትሮይድ ሆነዋል።
የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ኮሜቶችን እንደ "ቆሻሻ የበረዶ ኳስ" ወይም "በረዷማ ቆሻሻ ኳሶች" ይሏቸዋል ምክንያቱም እነሱ የድንጋይ, አቧራ, በረዶ እና የተለያዩ ጋዞች እና ሞለኪውሎች ናቸው. የኮሜት አስኳል ከእነዚህ ቁሳቁሶች የተሠራ እምብርት ነው።
አስኳሉ የበረዶ ሾጣጣ በሚመስል የተቦረቦረ የበረዶ ሽፋን እና ኮሜት ወደ ፀሀይ ሲቃረብ እና የውጪውን ንብርብሩን ሲያሞቅ በሚፈጠር ጥቅጥቅ ያለ ቅርፊት የተከበበ ነው። ይህ ከጥልቅ የተጠበሰ አይስክሬም ጋር ንፅፅር፣ ጥርት ባለ ውጫዊ እና ለስላሳ ውስጠኛ ክፍል ያለው ፣ የኮሜት አወቃቀርን በዓይነ ሕሊናህ ለመመልከት ይረዳል።
ኮሜቶች በፀሃይ ስርአት ውስጥ ካሉ ሌሎች ነገሮች ጋር ሲነፃፀሩ ትንሽ እና ጨለማ በመሆናቸው ወደ ፀሀይ በቅርብ ካልቀረቡ በስተቀር ለማየት አስቸጋሪ ያደርጋቸዋል። ወደ ፀሀይ ሲቃረቡ ኮሜቶች ይሞቃሉ፣በውስጣቸው የቀዘቀዙ ጋዞች እና ሞለኪውሎች ከደረቅ በረዶ በቀጥታ ወደ ጋዝ እንዲሸጋገሩ ያደርጋል። የተለቀቀው ጋዝ እና አቧራ ኮማ በመባል በሚታወቀው ኮሜት ዙሪያ ደመና ይፈጥራሉ።
ከፀሐይ ጋር በመተባበር ኮማ ሁለት የተለያዩ ጭራዎችን ይፈጥራል. በጋዝ የተቀናበረው ion ጅራት ሰማያዊ ይመስላል እና የፀሐይ ጨረር ኤሌክትሮኖችን ከጋዞች ሲገፈፍ እና በአዎንታዊ መልኩ ion እንዲኖራቸው ያደርጋል። እነዚህ ionዎች በፀሃይ ንፋስ እየተገፉ ከኮሜት የሚወጣ ጅራት ይፈጥራሉ። በሌላ በኩል፣ የአቧራ ጅራቱ በ sublimation ወቅት ከሚለቀቁት የአቧራ ቅንጣቶች የተፈጠረ ሲሆን በፀሐይ ብርሃን ግፊት ከፀሐይ ይርቃል። የአቧራ ጅራቱ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ የፀሐይ ብርሃንን እና ከኮሜት ጀርባ ኩርባዎችን ያንፀባርቃል።
ወደ ፀሀይ ሲቃረብ የኮሜት ጅራት ርዝማኔ እና ብሩህነት ይጨምራል። አንዳንድ ጭራዎች ከኒውክሊየስ እራሱ በላይ ሊረዝሙ ይችላሉ, ወደ ግማሽ ሚሊዮን ማይል ርዝመት ይደርሳሉ.
ኮሜቶች ከፀሐይ ቅርበት ወደ ሩቅ ርቀት የሚወስዷቸውን ረዣዥም ኦቫሎች በመከተል በጣም አከባቢያዊ ምህዋር አላቸው። ኮሜቶች ወደ ፀሀይ ሲቃረቡ የማዕዘን ፍጥነቱን በመጠበቅ ምክንያት ፈጥነው ይሄዳሉ። አብዛኞቹ ኮሜቶች የሚመጡት ከኦርት ደመና፣ ከትንንሽ አካላትን ባቀፈ የሩቅ የስርዓተ-ፀሀይ ክልል እንደሆነ ይታመናል። ይህ ሉላዊ ደመና በፀሐይ ስርአቱ ዙሪያ የከበበ ሲሆን የውስጠኛው ወሰን ከፀሐይ 2,000 እጥፍ ከመሬት ይርቃል።
ኮሜቶችን እና አስደናቂ ባህሪያቸውን መረዳት ከፕላኔታችን ባሻገር ያለውን አስደናቂ ዓለም ፍንጭ ይሰጣል። እነሱ የስርዓተ-ፀሀይ ስርዓት የመጀመሪያ ቀናት ቅሪቶችን ይወክላሉ እና የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን እና የጠፈር ወዳጆችን በተመሳሳይ መማረካቸውን ቀጥለዋል።
ምንጮች:
- ናሳ - ብሔራዊ ኤሮኖቲክስ እና የጠፈር አስተዳደር.