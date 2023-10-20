ኮመቶች ከምን የተሠሩ ናቸው እና ከየት መጡ?

ኮሜቶች በሰማይ ላይ ባለው ብሩህ ጅራታቸው እና ረጅም ጅራታቸው ሃሳባችንን የሚስቡ የሰማይ አካላት ናቸው። ግን ከየትኛው ኮመቶች እንደተሠሩ እና ከየት እንደመጡ አስበህ ታውቃለህ?
ኮሜቶች ከ 4.5 ቢሊዮን ዓመታት በፊት ከፀሃይ ስርዓታችን አፈጣጠር የተረፉ ናቸው። አብዛኛው ጋዝ፣ አቧራ፣ አለት እና ብረት በፀሃይ እና በፕላኔቶች ውስጥ አልቀዋል፣ ነገር ግን ያልተያዙት ኮሜት እና አስትሮይድ ፈጠሩ።
ኮሜቶች ብዙውን ጊዜ እንደ "ቆሻሻ የበረዶ ኳሶች" ወይም "በረዷማ ቆሻሻ ኳሶች" ይባላሉ ምክንያቱም እነሱ የድንጋይ፣ አቧራ፣ በረዶ እና የቀዘቀዙ ጋዞች እና ሞለኪውሎች ናቸው። የኮሜት አስኳል ከእነዚህ ቁሳቁሶች የተሠራ እምብርት ነው።
በኒውክሊየስ ዙሪያ ከበረዶ ሾጣጣ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ለስላሳ የበረዶ ሽፋን እና ጥቅጥቅ ያለ ክሪስታል ቅርፊት ነው. ቅርፊቱ የሚፈጠረው ኮሜት ወደ ፀሀይ ሲጠጋ እና የውጪው ንብርብሮች ሲሞቁ ነው። ከውጪያቸው ጥርት ባለ እና ውስጣቸው ለስላሳ ኮሜቶች ከጥልቅ የተጠበሰ አይስ ክሬም ጋር ተነጻጽረዋል።
አብዛኞቹ ኮሜቶች ስፋታቸው ጥቂት ማይል ብቻ ሲሆን ትልቁ የሚታወቀው ኮሜት 85 ማይል ስፋት አለው። እነሱ በአንጻራዊ ሁኔታ ትንሽ እና ጨለማ ናቸው, ወደ ፀሐይ ሲጠጉ ብቻ እንዲታዩ ያደርጋቸዋል.
ኮሜት ወደ ፀሀይ ስትጠጋ ትሞቃለች እና ሱብሊሜሽን የሚባል ሂደት ውስጥ ትገባለች። ይህ በኮሜት ላይ ያሉት የቀዘቀዙ ጋዞች እና ሞለኪውሎች በቀጥታ ከጠንካራ ወደ ጋዝ ሲቀየሩ ነው። የተለቀቀው ጋዝ እና አቧራ ኮማ በመባል በሚታወቀው ኮሜት ዙሪያ ደመና ይፈጥራሉ።
ኮማ ሁለት ጭራዎችን ለመፍጠር ከፀሐይ ጋር ይገናኛል. የ ion ጅራት በጋዝ የተሰራ ሲሆን በሰማያዊ ቀለም ይታያል. የአቧራ ጅራት በ sublimation ወቅት በሚለቀቁ የአቧራ ቅንጣቶች የተሰራ እና የፀሐይ ብርሃንን የሚያንፀባርቅ ሲሆን ይህም ጅራቱ የተጠማዘዘ ቅርጽ ይሰጠዋል.
ኮሜቶች በጣም አከባቢያዊ ምህዋሮች አሏቸው፣ይህም ማለት ወደ ፀሀይ ቅርብ እና ሩቅ የሚወስዳቸው እጅግ በጣም ጥሩ አቅጣጫ ያላቸው ኦቫልዎች አሏቸው። አብዛኛውን ጊዜያቸውን የሚያሳልፉት ሩቅ በሆኑ የሶላር ሲስተም ውስጥ ሲሆን ቀስ በቀስ ወደ ውጫዊው መድረሻዎች ይንቀሳቀሳሉ።
ብዙ ኮሜቶች በፀሀይ ስርዓታችን ዙሪያ ከሚገኙት ትናንሽ የስርዓተ ፀሐይ አካላት ክብ ቅርፊት ከኦርት ደመና እንደመጡ ይታመናል። ከኦርት ደመና የሚመጡ ኮሜቶች ከ200 ዓመታት በላይ ረጅም የምሕዋር ጊዜ አላቸው እና የረጅም ጊዜ ኮከቦች ይባላሉ።
የአጭር ጊዜ ኮከቦች ግን የምሕዋር ጊዜያቸው ከ200 ዓመት በታች ነው። አንዳንድ የአጭር ጊዜ ኮከቦች ከኔፕቱን ባሻገር ካለው የአስትሮይድ ቀበቶ ከ Kuiper Belt ይመጣሉ። ከ20 አመት በታች የምህዋር ጊዜ ያላቸው እና እስከ ጁፒተር ምህዋር ድረስ የሚደርሱ ጁፒተር-ቤተሰብ ኮከቦች አሉ።
ኮሜቶች በውስጠኛው የፀሀይ ስርዓት ውስጥ ትንሽ ጊዜ ያሳልፋሉ፣ ወደ ፀሀይ ሲቃረቡ ደብዝዘው ወደ ውጫዊው ስርአተ-ፀሀይ ከመመለሳቸው በፊት ያበራሉ።
ኮሜቶች የማወቅ ጉጉታችንን መማረካቸውን እና ስለ ስርዓታችን አመጣጥ ግንዛቤዎችን ማቅረባቸውን ቀጥለዋል።
ምንጮች:
- "ኮመቶች ከምን የተሠሩ ናቸው?" በናሳ
- "ኮሜት: እውነታዎች እና መረጃ" በ Space.com