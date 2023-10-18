አንድ ግዙፍ ኮሜት ወደ ምድር ቀረበ፡ 12P/Pons-Brooks

ከኤቨረስት ተራራ በሦስት እጥፍ የሚበልጥ ግዙፍ ኮሜት ወደ ምድር እያመራ ነው። 12P/Pons-Brooks በመባል የሚታወቀው ይህ ግዙፍ የሰማይ ነገር 18.6 ማይል ዲያሜትር አለው። የኮሜት አስኳል ክሪዮማግማ፣ የበረዶ፣ የአቧራ እና የጋዝ ድብልቅ ይዟል። በቅርቡ ኮሜት በአራት ወራት ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ ፈንድቶ ልዩ የሆነ “ቀንድ ያለው” ባህሪውን መልሶ አገኘ።
ፍንዳታው የሚከሰተው የፀሐይ ጨረር በኮሜት ውስጠኛው ክፍል ላይ ተጽዕኖ በሚያሳድርበት ጊዜ ሲሆን ይህም የግፊት መጨመር እና ፍንዳታ ያስከትላል. የቀዝቃዛው ኮሜት ይዘት በኒውክሊየስ ውስጥ ባሉ ስንጥቆች አማካኝነት ወደ ህዋ ይወጣል ይህም ቀንድ መሰል መልክን ይፈጥራል። ሪቻርድ ማይልስ ከብሪቲሽ የሥነ ፈለክ ማኅበር (ቢኤኤ) እንደሚገምተው የክራዮቮልካኒክ የአየር ማስገቢያ ቀዳዳዎች ልዩ ቅርፅ ከመቆለፊያዎች ጋር ተዳምሮ ልዩ በሆነ የፍሰት ንድፍ ውስጥ ቁሳቁሶችን ወደ ማባረር ያመራል.
የሚገርመው፣ 12P ንቁ የበረዶ እሳተ ገሞራዎች እንዳላቸው ከሚታወቁት ጥቂት ኮሜቶች መካከል አንዱ ነው። BAA ኮሜትውን በቅርበት ሲከታተል እና ሁለተኛውን ፍንዳታ በጥቅምት 5 ፈልጎ አግኝቷል። በዚህ ፍንዳታ ወቅት የሚታየው ብሩህነት የጨመረው የተስፋፋውን ኮማ በሚያንጸባርቅ ተጨማሪ ብርሃን፣ በኒውክሊየስ ዙሪያ ያለው የጋዝ እና የአቧራ ደመና ነው። የፍንዳታው ምስሎች በሆሴ ማኑኤል ፔሬዝ ሬዶንዶ በሃዋይ ደሴት ማዊ ደሴት ላይ 2.0-m Faulkes ቴሌስኮፕን በመጠቀም ተይዘዋል።
አሁን ያለው አቅጣጫ ወደ ምድር ቢሆንም፣ የ12P/Pons-Brooks የቅርብ አቀራረብ እስከ ኤፕሪል 21 ቀን 2024 ድረስ አይጠበቅም።በዓይን የሚታይ ከሆነ ለዋክብት ተመራማሪዎች ትልቅ ቦታ የሚሰጠው አጋጣሚ ይሆናል። ይሁን እንጂ ኮሜት ወደ አካባቢያችን ከመመለሱ ከአንድ ምዕተ ዓመት በላይ ሊሆነው ይችላል, በሚቀጥለው ጊዜ በ 2095 እንደሚመለስ ይጠበቃል. ደስ የሚለው ነገር, ከመሬት በ 232 ሚሊዮን ኪ.ሜ ርቀት ላይ ይሆናል.
ይህ ኮሜት ለረጅም ጊዜ በሳይንቲስቶች ዘንድ ይታወቃል። ለመጀመሪያ ጊዜ የተገኘው በዣን-ሉዊስ ፖን በጁላይ 12, 1812 ነው, እና በኋላ እራሱን ችሎ በዊልያም ሮበርት ብሩክስ በ 1883 እንደገና ተገኝቷል. ለዚህም ነው 12 ፒ/ፖንስ-ብሩክስ ተብሎ የሚጠራው. በሐምሌ ወር የተከሰተው ፍንዳታ በ 69 ዓመታት ውስጥ ለ 12 ፒ የመጀመሪያው ሲሆን ኮማው ከኒውክሊየስ በ 7,000 እጥፍ ሰፋ።
በቅርብ ጊዜ በተፈጠረው ፍንዳታ የኮማ መጠኑ በእርግጠኝነት አይታወቅም፣ ነገር ግን ቢቢኤ እንደዘገበው በበጋ ወቅት ካለፈው በእጥፍ የበለጠ ኃይለኛ ነበር። ሳይንቲስቶች ይህንን ግዙፍ ኮሜት ማጥናታቸውን ሲቀጥሉ፣ ወደ ምድር የሚያደርገው ጉዞ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በጉጉት የሚጠብቁትን አስደናቂ የሰማይ ክስተት ያሳያል።
ትርጓሜዎች
– ክሪዮማግማ፡- በኮሜትሮች ውስጥ የሚገኘው የበረዶ፣ አቧራ እና ጋዝ ድብልቅ።
- ኒውክሊየስ: የኮሜት ጠንካራ እምብርት.
- ኮማ፡ በኮሜት አስኳል ዙሪያ ያለው ጋዝ እና አቧራ ደመና።
ምንጮች:
- የብሪቲሽ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ማህበር (BAA)
- የቀጥታ ሳይንስ