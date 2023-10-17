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ሳይንስ

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከተማ-መጠን ያለው ኮሜት ወደ ምድር እያመራ ነው።

ByMampho Brescia

ጥቅምት 17, 2023
የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከተማ-መጠን ያለው ኮሜት ወደ ምድር እያመራ ነው።

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከተማን የሚያህል ኮሜት ከቀዘቀዙ ክራዮቮልካኖዎች ጋር ወደ ምድር እያመራ ነው አግኝተዋል። 12P/Pons-Brooks ተብሎ የተሰየመው ይህ ግዙፍ የጠፈር አለት የኤቨረስት ተራራን መጠን በግምት በሦስት እጥፍ ይበልጣል። እሱ እንደ ክሪዮቮልካኒክ ኮሜት ተመድቧል፣ ይህ ማለት በስርዓታችን ውስጥ በሙሉ የበረዶ ፍርስራሾችን ያለማቋረጥ የሚለቀቅ ቀዝቃዛ እሳተ ገሞራ ነው። ኮሜት በፀሐይ ዙሪያ ለ71 ዓመታት የዞረ ሲሆን ለመጨረሻ ጊዜ በሰዎች የተመለከቱት በ1954 ነው። በቅርቡ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የኮሜቱን አዳዲስ ምስሎች በማግኘታቸው ከኮሜቱ ሁለት ቀንዶች መውጣታቸውን አረጋግጠዋል።

በሄርኩለስ ህብረ ከዋክብት ውስጥ የሚገኘው ኮሜት በኤፕሪል 21 ቀን 2024 ወደ ምድር በጣም ቅርብ የሆነ መተላለፊያውን ያደርጋል። +4 መጠን እንደሚደርስ ተተነበየ ይህም በሰማይ ላይ ያለውን ብሩህነት ያሳያል። ዝቅተኛ መጠን ያለው ቁጥር የበለጠ ብሩህ ነገርን ያሳያል። ለማነጻጸር፣ የሰሜን ኮከብ መጠኑ +2 ነው። ስለዚህ ኮሜት በግንቦት እና ሰኔ 2024 በአይን ሊታይ ይችላል ፣ ብሩህ ነጥቡ በሰኔ 2 ላይ እንደሚሆን ተንብየዋል ። ወደ ምድር ከተቃረበ በኋላ 12 ፒ/ፖን-ብሩክስ እስከ 2095 ድረስ ለሰው ልጆች አይታይም ። .

ምንጮች፡- የለም።

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