ለስኬታማ የኮሎራዶ መሄጃ የእግር ጉዞ ዝግጅት፡ ስልጠና፣ ማርሽ፣ ምግብ፣ እና ማመቻቸት

እ.ኤ.አ. በ2022 የኮሎራዶ መንገድን በእግር ለመጓዝ ባደረኩት ሙከራ ከ220 ማይል በኋላ መንገዱን መተው ነበረብኝ። በኦገስት 2023 እንደገና ለመሞከር ወስኛለሁ፣ አንዳንድ ለውጦችን ማድረግ እንዳለብኝ ተገነዘብኩ። ይህ መጣጥፍ ማስተካከያ ያደረግሁባቸውን ቁልፍ ቦታዎች ያጎላል - ስልጠና፣ ማርሽ፣ ምግብ እና ቅልጥፍና - ስኬታማ የማጠናቀቅ እድሌን ለመጨመር።
ስልጠናዬን ለማሻሻል በቀድሞው አካሄዴ ላይ አንዳንድ ክፍተቶችን ለይቻለሁ። ብዙ የእግር ጉዞ እያደረግኩ እና ደረጃዎችን መውጣትን ወደ ተለመደው ስራዬ ውስጥ በማካተት፣ የበለጠ የታለመ የካርዲዮ ስልጠና እና ተጨማሪ የጥንካሬ ስልጠና እንደሚያስፈልገኝ ተገነዘብኩ። የጥንካሬ ስልጠናን፣ መደበኛ ካርዲዮን እና የችግር መጨመርን የሚያጣምር የተወሰነ የ8-ሳምንት ፕሮግራም ተከትያለሁ። በሲያትል እየኖርኩ፣ ለደረጃ መውጣት ልምምዶች በሕዝብ የውጪ ደረጃዎች ተጠቀምኩ። ነገር ግን፣ በጉንፋን ታምሜ ሳሰለጥነኝ፣ አንዳንድ የታቀዱ ጉዞዎችን እንዳሳልፍ አስገደደኝ። እነዚህ መሰናክሎች ቢያጋጥሙኝም ማንኛውንም ተግዳሮት ለማሸነፍ ቆርጬ ወደ መንገዱ ደረስኩ።
ከማርሽ አንፃር፣ ያፈጠርኩትን የእፅዋት ፋሲሺየስ እንዳይባባስ ለመከላከል በእግሬ ላይ ያለውን ክብደት ለመቀነስ አስቤ ነበር። ሶስት ዋና ለውጦችን አድርጌያለሁ፡ Durston X-Mid Pro 2P የቀደመውን ድንኳን ለቀላል አማራጭ ተክቼ፣ ቦርሳዬን ወደ Gossamer Gear Mariposa 60 አሻሽያለሁ፣ እና በአልትራ ኦሊምፐስ 5 ውስጥ ትክክለኛውን ጫማ አገኘሁ፣ ይህም አስፈላጊውን ድጋፍ እና ድጋፍ አድርጓል። toebox ቦታ.
በመንገዱ ላይ በቂ ካሎሪዎችን መጠቀም አለመቻሉን በማስተናገድ፣ በአመጋገብ፣ በምግብ አዘገጃጀት እና በምግብ እቅድ ላይ ያተኮሩ የኋላ አገር ጀብዱዎች ምንጭ የሆነውን Backcountry Foodieን ተቀላቅያለሁ። ወደ ምግቦቼ በተለይም ለቁርስ ፈሳሽ አማራጮችን አካትቻለሁ። በእግር ጉዞዬ 500 ካሎሪ ባቃጠልኩ ቁጥር እንድበላ ለማስታወስ በጋርሚን ሰዓቴ ላይ ማንቂያ አስቀመጥኩ።
ወደ ከፍታ ቦታ በተሻለ ሁኔታ ለመላመድ፣ የከፍታ ሕመምን ለመከላከል በተለምዶ ለ Diamox (acetazolamide) መድኃኒት ትእዛዝ አገኘሁ። እኔና ባለቤቴ ኮሎራዶ ደረስን ከመጀመሬ ስድስት ቀናት ቀደም ብሎ ቦርደር/ዴንቨር አካባቢ ለመስማማት ጊዜ አሳልፈናል። ከዚያም ወደ ሌድቪል ተጓዝን, በዩኤስ ውስጥ ከፍተኛው የተቀናጀ ከተማ, ይህም ዝቅተኛ መሬት ላለው የሳምባችን ጠቃሚ ምርመራ አደረገ.
እነዚህን ማስተካከያዎች በስልጠና፣ ማርሽ፣ ምግብ እና የማሳደጊያ ስልቴ ላይ በማድረግ፣ በ2023 የኮሎራዶ መንገድን የማጠናቀቅ እድሎቼን ከፍ ለማድረግ ተስፋ አድርጌ ነበር። ምንም እንኳን አሁንም ፈታኝ ሁኔታዎች ከፊቴ ከፊታቸው ቢሆንም፣ እነሱን ለማሸነፍ እና የእግር ጉዞ ግቦቼን ለማሳካት ቆርጬ ነበር።
ምንጮች:
- የኋላ አገር ፉዲ
- Gossamer Gear
- ደርስተን ኤክስ-ሚድ ፕሮ
- አልትራ ኦሊምፐስ 5
- ጋርሚን