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ኮሎራዶ ብርቅየ "የእሳት ቀለበት" የፀሐይ ግርዶሽ ለመመስከር

Byቪኪ Stavropoulou

ጥቅምት 14, 2023
ኮሎራዶ ብርቅየ "የእሳት ቀለበት" የፀሐይ ግርዶሽ ለመመስከር

ቅዳሜ ጠዋት "የእሳት ቀለበት" የፀሐይ ግርዶሽ በሚከሰትበት ጊዜ የኮሎራዶ ነዋሪዎች ያልተለመደ የሰማይ ክስተት የመመልከት እድል ይኖራቸዋል። ይህ ዓይነቱ ግርዶሽ (annular solar eclipse) በመባል የሚታወቀው ጨረቃ በፀሐይና በምድር መካከል ስትያልፍ ነው። ይሁን እንጂ ጨረቃ ከምድር በጣም ርቃ በመሆኗ ትንሽ መጠን ትታያለች እና ፀሐይን ሙሉ በሙሉ አትዘጋም, በሰማይ ላይ "የእሳት ቀለበት" አስገራሚ ተጽእኖ ይፈጥራል.

ዴንቨርን ጨምሮ አብዛኛዎቹ የኮሎራዶ ክፍሎች ሙሉ "የእሳት ቀለበት" ባያገኙም ነዋሪዎቹ አሁንም 82% የሚሆነውን የፀሐይን ሽፋን በጨረቃ መመልከት ይችላሉ። ሙሉ ግርዶሹን ለማየት ግለሰቦች በደቡብ ምዕራብ ኮሎራዶ ውስጥ ወደሚገኙ እንደ ፎር ኮርነርስ ክልል ወይም በአቅራቢያው ባሉ ከተሞች እንደ አልበከርኪ ወይም ሳንታ ፌ፣ ኒው ሜክሲኮ መሄድ አለባቸው።

መጪው ግርዶሽ ብዙ ደስታን ፈጥሯል፣ ይህም በሀይዌይ 160 ኮሪደር ላይ ተጨማሪ የትራፊክ ፍሰትን አስከትሏል። የኮሎራዶ የትራንስፖርት መምሪያ (CDOT) አሽከርካሪዎች ጥንቃቄ እንዲያደርጉ እና ለተጨማሪ መጨናነቅ እንዲዘጋጁ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል።

በዴንቨር ግርዶሹ ከጠዋቱ 9፡14 ላይ ይጀምራል፣ ከፍተኛው ሽፋኑ 82% በ10፡36 am ላይ ይደርሳል፣ እና በ12፡06 pm ይጠናቀቃል የዴንቨር የተፈጥሮ እና ሳይንስ ሙዚየም በአስተማማኝ ሁኔታ እንዲታይ ቴሌስኮፖችን ለህዝብ አገልግሎት ይሰጣል። ግርዶሹ።

በግርዶሹ ወቅት አይንን ለመከላከል ተገቢውን የአይን መከላከያ መጠቀም አስፈላጊ ነው። የዓይን ጉዳትን ለመከላከል መደበኛ የፀሐይ መነፅር በቂ አይደለም. ልዩ የፀሐይ ግርዶሽ መነጽሮች ይመከራሉ እና ግርዶሹ በሚቆይበት ጊዜ ሁሉ ሊለበሱ ይገባል. በአማራጭ፣ ተመልካቾች ግርዶሹን በተዘዋዋሪ ለመመልከት እንደ የእህል ሳጥን ካሉ እቃዎች የፒንሆል ፕሮጀክተር መስራት ይችላሉ። ካሜራዎች፣ ቢኖክዮላሮች እና ቴሌስኮፖች ልዩ የፀሐይ ማጣሪያዎች የተገጠሙላቸው መሆን አለባቸው።

በቤት ውስጥ ግርዶሹን በአስተማማኝ ሁኔታ ማየት ለማይችሉ፣ የዴንቨር የተፈጥሮ እና ሳይንስ ሙዚየም ከቀኑ 9 ሰዓት እስከ ምሽቱ 1 ሰዓት ድረስ ግርዶሽ የእይታ ዝግጅት እያስተናገደ ነው።

ይህንን ብርቅዬ “የእሳት ቀለበት” የፀሐይ ግርዶሽ መመስከር ሊያመልጠው የማይገባ አስደናቂ ክስተት እንደሚሆን ቃል ገብቷል።

ምንጮች:
- ናሳ
- አሶሺዬትድ ፕሬስ

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