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ሳይንስ

ናሳ እና ስፔስኤክስ የሳይኪ ተልዕኮን እንደገና ማስጀመር

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 30, 2023
ናሳ እና ስፔስኤክስ የሳይኪ ተልዕኮን እንደገና ማስጀመር

ናሳ እና ስፔስኤክስ የሳይቼ ተልእኮ ለመጀመር ለጥቅምት 12 ተቀይሮ መቆየቱን አስታውቀዋል።በመጀመሪያ ለጥቅምት 5 ተቀይሮ የነበረው የናሳ ቡድን የሳይቺ የጠፈር መንኮራኩር ናይትሮጅን ቀዝቃዛ ጋዝን ለመቆጣጠር ጥቅም ላይ የሚውለውን መለኪያዎች እንዲያረጋግጥ ለማስቻል ተላልፏል። ገራፊዎች። እነዚህ ግፊቶች ተሽከርካሪውን ለመጠቆም እና አቅጣጫውን ለመጠበቅ አስፈላጊ ናቸው።

የማረጋገጫ እንቅስቃሴዎች የማስመሰል ስራዎችን እንደገና ማከናወን እና የበረራ መለኪያዎች እና ሂደቶች ላይ ጥሩ ማስተካከያ ማድረግን ያካትታሉ። ይህ ለተሻሻሉ የሙቀት ትንበያዎች ምላሽ ለመስጠት አስፈላጊ ነው። በሙቀት ገደቦች ውስጥ መሥራት የክፍሉን የረጅም ጊዜ ጤና ለማረጋገጥ ወሳኝ ነው።

የሳይኪ ተልዕኮ አስትሮይድ ሳይኪን በቅርብ ለማጥናት ያለመ ፈር ቀዳጅ ተልእኮ ነው። ሳይኪ በተለይ ለሳይንስ ሊቃውንት ትኩረት ይሰጣል ምክንያቱም በብረት የበለጸገው የፕላኔቷሲማል ውስጠኛ ክፍል ሊሆን ይችላል ይህም እንደ ሜርኩሪ፣ ቬኑስ፣ ምድር እና ማርስ ያሉ አለታማ ፕላኔቶች መገንቢያ ነው። ሳይኪን በማጥናት እነዚህ ፕላኔቶች እንዴት እንደተፈጠሩ ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።

ተልዕኮው የማስጀመሪያ አገልግሎቱን ከ SpaceX ጋር በናሳ እና በ SpaceX መካከል ትብብር ነው ። ምረቃው የሚካሄደው በፍሎሪዳ ከሚገኘው ኬኔዲ የጠፈር ማእከል ሲሆን ከጥቅምት 12 እስከ ኦክቶበር 25 በየቀኑ የማስጀመሪያ እድሎች ይኖራሉ።

ይህ የማስጀመሪያው ሌላ መርሐግብር ለስኬታማ የጠፈር ተልእኮዎች አስፈላጊውን ጥንቃቄ የተሞላበት እቅድ እና ትኩረት ያሳያል። የተልዕኮውን ስኬት ለማረጋገጥ ሁሉም አስፈላጊ ማረጋገጫዎች እና ማስተካከያዎች መደረጉን ያረጋግጣል።

ምንጮች:
– ናሳ፡ ብሄራዊ ኤሮኖቲክስ እና የጠፈር አስተዳደር
– SpaceX: Space Exploration Technologies Corp.
JPL: ጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ

By ቪኪ Stavropoulou

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