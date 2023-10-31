በጉርምስና ዕድሜ ላይ የሚገኙ ወጣቶች እንደ ትልቅ ሰው ማሰብ የሚጀምሩት መቼ ነው?

በተፈጥሮ ኮሙዩኒኬሽንስ ውስጥ የታተመ እጅግ አስደናቂ ጥናት በጉርምስና ዕድሜ ላይ ባሉ ወጣቶች ላይ ስለ አስፈፃሚ ተግባር ብስለት አዲስ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። አስፈፃሚ ተግባር ግለሰቦች ለማቀድ፣ በተግባሮች መካከል እንዲቀያየሩ፣ እንዲያተኩሩ እና ትኩረትን የሚከፋፍሉ ነገሮችን እንዲቋቋሙ የሚያስችል የግንዛቤ ክህሎት ስብስብን ያመለክታል። በጥናቱ መሰረት፣ የስራ አስፈፃሚው ተግባር በ18 ዓመቱ ወደ ጉልምስና ይደርሳል።
ጥናቱ ከ10,000 በላይ ተሳታፊዎች በአራት የተለያዩ የመረጃ ቋቶች ላይ የተሰበሰቡ መረጃዎችን በመተንተን በአሥራዎቹ ዕድሜ ውስጥ የሚገኙ ወጣቶችን አጠቃላይ የግንዛቤ እድገት ገበታ ያቀርባል። ግኝቶቹ የጉርምስና ድንበሮችን በመወሰን ረገድ ለወላጆች፣ አስተማሪዎች፣ የስነ-አእምሮ ባለሙያዎች እና የፍትህ ስርዓቱ ላይ ከፍተኛ አንድምታ አላቸው።
በፒትስበርግ ትምህርት ቤት የሥነ አእምሮ ፕሮፌሰር የሆኑት ቢያትሪስ ሉና የተባሉ ከፍተኛ ደራሲ “ከወላጆች ጋር ስነጋገር ብዙዎቹ፣ ‘የ18 ዓመት ልጄ ሙሉ በሙሉ አዋቂ የሚሆንበት መንገድ የለም!’ ይላሉ። መድሃኒት. "የአስፈፃሚውን ተግባር የመጠቀም ችሎታ ከእድሜ ጋር በአስተማማኝ ሁኔታ ይሻሻላል እና ቢያንስ በላብራቶሪ ውስጥ በ 18 ዓመት ዕድሜ ላይ ይደርሳል."
ከዚህ ጥናት በፊት፣ በጉርምስና ዕድሜ ላይ የሚገኙ የጉርምስና ጊዜዎች በደንብ ከተመዘገቡት የልጅነት ጊዜዎች ጋር ሲነፃፀሩ ብዙም በግልጽ አልተገለጸም። ከጉርምስና ጋር የተቆራኙት የእድገት ሂደቶች ውስብስብነት እና ውስብስብ የውሂብ ስብስቦችን ለመተንተን የሚረዱ መሳሪያዎች እጥረት ቀደም ሲል በአሥራዎቹ ዕድሜ ላይ የሚገኘውን አንጎል እድገት ለመቅረጽ የተደረጉ ሙከራዎችን አግዶ ነበር።
መሪ ደራሲ ብሬንደን ቴርቮ-ክሌመንስ "በጥናታችን ውስጥ መግባባትን ብቻ ሳይሆን መግባባትን ለማቅረብ እንፈልጋለን" ብለዋል. "ይህ የእድገት ሳይንስ ትልቅ መረጃን ያሟላ ነው. እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ለተመራማሪዎች የማይገኙ መሳሪያዎችን እየተጠቀምን ነው።
በተለያዩ ተግባራት እና የውሂብ ስብስቦች ውስጥ ለአስፈፃሚው ተግባር እንደገና ሊባዙ የሚችሉ የእድገት ሰንጠረዦችን በማቅረብ ይህ ጥናት የቴራፒ እና የመድኃኒት ጣልቃገብነቶች በእድገት ደረጃዎች ላይ ያለውን ተፅእኖ ለማጥናት በር ይከፍታል። በተጨማሪም፣ የተለመደውን የአስፈፃሚ ተግባር ብስለት ጊዜን መረዳቱ እንደ ስኪዞፈሪንያ ያሉ የአእምሮ ሕመሞች ቀደም ብሎ መመርመርን ሊያሻሽል ይችላል፣ ይህም ብዙውን ጊዜ በጉርምስና ወቅት ነው።
በየጥ
አስፈፃሚ ተግባር ምንድን ነው?
አስፈፃሚ ተግባር አንድ ግለሰብ ለማቀድ፣ በተግባሮች መካከል እንዲቀያየር፣ እንዲያተኩር፣ ትኩረትን የሚከፋፍሉ ነገሮችን ለመቋቋም እና ስሜቶችን ለመቆጣጠር የሚያስችል የግንዛቤ ክህሎት ስብስብን ያመለክታል።
ጥናቱ እንዴት ተካሄደ?
ጥናቱ ከ10,000 በላይ ተሳታፊዎች የተገኘውን መረጃ በአራት የተለያዩ የመረጃ ስብስቦች ተንትኗል። ተመራማሪዎች 23 የተለያዩ የአስፈፃሚ ተግባራት መለኪያዎችን ሰበሰቡ እና በጊዜ ሂደት ለውጦችን ለመከታተል የሂሳብ ሞዴሊንግ ተጠቅመዋል።
የአስፈፃሚው ተግባር በተለምዶ የሚበስለው መቼ ነው?
በጥናቱ መሰረት፣ የስራ አስፈፃሚው ተግባር በ18 ዓመቱ ወደ ጉልምስና ይደርሳል።
የዚህ ጥናት አንድምታ ምንድን ነው?
የዚህ ጥናት ግኝቶች ለወላጆች, አስተማሪዎች, የስነ-አእምሮ ባለሙያዎች እና የፍትህ ስርዓቱ ላይ አንድምታ አላቸው. የተለመደውን የአስፈፃሚ ተግባር ብስለትን መረዳቱ ልዩነቶችን ለመለየት እና የአእምሮ ሕመሞችን አስቀድሞ ለመመርመር ይረዳል።
ይህ ምርምር በሕክምና እና በመድኃኒት ጣልቃገብነት ላይ እንዴት ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል?
ለአስፈፃሚ ተግባር እድገት የእድገት ሰንጠረዦችን በማቅረብ፣ ይህ ጥናት ተመራማሪዎች ቴራፒዩቲክ እና የመድኃኒት ጣልቃገብነቶች በአሥራዎቹ ዕድሜ ውስጥ ባሉ ወጣቶች የእድገት ደረጃዎች ላይ እንዴት ተጽዕኖ እንደሚያሳድሩ እንዲከታተሉ ያስችላቸዋል።