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የነፍሳት መጠን ያላቸውን ሮቦቶች መገንባት፡- ከበረሮዎች የመቋቋም ችሎታ መማር

Byሮበርት አንድሪው

ጥቅምት 8, 2023
የነፍሳት መጠን ያላቸውን ሮቦቶች መገንባት፡- ከበረሮዎች የመቋቋም ችሎታ መማር

ዶሮዎች ትናንሽ ነፍሳት ሊሆኑ ይችላሉ, ነገር ግን አስደናቂ ጥንካሬ እና ጥንካሬ አላቸው. እንደ ሳልሞኔላ ያሉ ጀርሞችን በማሰራጨት በሰዎች ላይ የጤና ችግር ብቻ ሳይሆን ከፍተኛ ጫናንም ይቋቋማሉ። በቫይራል የዩቲዩብ ቪዲዮ በረሮ ከራሱ የሰውነት ክብደት 900 እጥፍ የሚመዝነው የሃይድሪሊክ ፕሬስ ኃይል ከተጫነ በኋላ ምንም ጉዳት ሳይደርስበት ወጣ።

ይህ ሙከራ ከሌሎች ጋር በመሆን በነፍሳት ላይ ያተኮሩ ሮቦቶች ልማት ላይ ምርምር ለሚያደርጉ ሳይንቲስቶች ጠቃሚ የመማር እድል ሆኖ ያገለግላል። እነዚህ ሮቦቶች በተለያዩ ሁኔታዎች ውስጥ ሕይወት አድን ተግባራትን ሊያከናውኑ ይችላሉ። ለምሳሌ፣ ከተፈጥሮ አደጋዎች በኋላ ሰዎችን ለማግኘት ወይም ውስብስብ የቀዶ ጥገና ሂደቶችን ለማከናወን እንዲረዳቸው በፍርስራሹ ውስጥ ማሰስ ይችላሉ።

በተለይ አሜሪካዊው በረሮ በአስደናቂ ችሎታው ትኩረትን ስቧል። በጣም ፈጣን ከሆኑ ነፍሳት ውስጥ አንዱ ከመሆኑ በተጨማሪ ሰውነቷን በጣም ጥብቅ በሆኑ ስንጥቆች ውስጥ እንዲገጣጠም የመጠቅለል ችሎታ አለው። ይህ መላመድ በአስቸጋሪ አካባቢዎች ውስጥ እንዲኖር ያስችለዋል. ተመራማሪዎች ይህንን እውቀት ተጠቅመው ለሰዎች የማይደርሱ የተከለከሉ ቦታዎችን ማግኘት የሚችሉ ሮቦቶችን ለመፍጠር አላማ አላቸው።

እነዚህ በነፍሳት የተነደፉ ሮቦቶች የተለያዩ ኢንዱስትሪዎችን የመቀየር አቅም አላቸው። ከአደጋ ምላሽ እና ከጤና አጠባበቅ በተጨማሪ በጠባብ ቦታዎች ላይ ትክክለኛነትን እና መንቀሳቀስን በሚፈልጉ ተግባራት ውስጥ ሊሰሩ ይችላሉ። ሳይንቲስቶች የበረሮዎችን የመቋቋም ችሎታ እና ቅልጥፍና በመኮረጅ ለቴክኖሎጂ አዳዲስ እድሎችን ለመክፈት ተስፋ ያደርጋሉ።

በረሮዎች እንደ ተባዮች ተደርገው የሚታዩ ቢሆንም፣ እነዚህ ሙከራዎች በሽታን ከማስተላለፍ ባለፈ ብዙ የሚያቀርቡት ነገር እንዳለ ያሳያሉ። የእነርሱ ጥንካሬ እና የአትሌቲክስ ችሎታዎች ህብረተሰቡን በብዙ መንገዶች ሊጠቅሙ የሚችሉ አዳዲስ መፍትሄዎችን በማነሳሳት ላይ ናቸው። የነፍሳት መጠን ያላቸውን ሮቦቶች አቅም በመጠቀም፣ ከመፈለግ እና ከማዳን ጀምሮ እስከ የህክምና ሂደቶች ባሉ መስኮች ጉልህ እድገቶችን ማድረግ እንችላለን።

ምንጮች:
- ዩቲዩብ፡ "የነፍሳት መጠን ያላቸው ሮቦቶች በበረሮዎች የመቋቋም ችሎታ አነሳሽነት"
- SNP_SS / shutterstock.com (ምስል)

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