በጋንግቲክ ሜዳ የጥንት የወንዞች ጎርፍ ስለወደፊቱ ልዕለ ጎርፍ ግንዛቤዎችን ይሰጣል

የኤድንበርግ እና ግላስጎው ዩኒቨርሲቲዎች ተመራማሪዎች ከፕሮፌሰር ራጂቭ ሲንሃ በ IIT Kanpur በመተባበር ከካርናሊ፣ ጋንጋ እና ኮሲ ወንዞች የተወሰዱ ደለል ኮሮች በሚዮሴኔ ዘመን በጋንግቲክ ሜዳ ላይ የወንዞችን ጎርፍ እንደገና ለመገንባት ሲጠቀሙ ቆይተዋል፣ በ23 እና ከ 5 ሚሊዮን ዓመታት በፊት. በእነዚህ ማዕከሎች ውስጥ ያሉት ደለል ወንዞች በጊዜ ሂደት ስለሚሸከሙት ቁሳቁስ መጠን እና ስብጥር ጠቃሚ መረጃ ይሰጣሉ።
ተመራማሪዎቹ ባደረጉት ውጤት መሰረት ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር በተያያዙ ክስተቶች እና የመሬት መንቀጥቀጥ እንቅስቃሴዎች በጋንግቲክ ሜዳ ህዝብ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርሱ የሚችሉ ከፍተኛ ጎርፍ ሊያስከትሉ እንደሚችሉ አስጠንቅቀዋል። እነዚህ ግኝቶች በህንድ የአደጋ አያያዝ ስትራቴጂ ላይ ጠቃሚ እንድምታ አላቸው፣ ምክንያቱም ወደፊት አደጋን የመቀነስ እቅዶች ላይ “አስደንጋጭ አደጋዎችን” ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ መሆኑን ያጎላሉ።
የምርምር ቡድኑ በወንዞች መንገድ ላይ ያለውን የደለል ቅንጣቶች ስርጭት በተመለከተ የተደረገ ልዩ ምልከታ መርምሯል። በተለምዶ፣ ከባዱ ቅንጣቶች ቀደም ብለው በወንዙ አቅጣጫ ይቀመጣሉ፣ ቀላል ቅንጣቶች ደግሞ በኋላ ይቀመጣሉ። ነገር ግን ቡድኑ በክብደት እና በቀላል ቅንጣቶች መካከል ባለው የአሁኑ የሽግግር ነጥብ የታችኛው የታችኛው ክፍል የሸካራ ጠጠር ማስረጃ አግኝቷል። ይህንን ያልተለመደ ክስተት ከ11,000 ዓመታት በፊት ከነበረው ከባድ የዝናብ ክስተት ጋር ወስደዋል፣ ይህም ከፍተኛ መጠን ያለው ፍሰት እንዲፈጠር እና የወንዙን አቅጣጫ እንዲቀይር አድርጓል።
እነዚህ ግኝቶች ለመሬት መንሸራተት እና ለከባድ ዝናብ ተጋላጭ ለሆኑ አካባቢዎች ከፍተኛ መጠን ያለው ጎርፍ ሊያስከትሉ የሚችሉትን ተጋላጭነት ያሳያሉ። በአየር ንብረት ለውጥ ሳቢያ ከባድ ዝናብ የመከሰቱ አጋጣሚ እየጨመረ በመምጣቱ፣ የአደጋ አያያዝ ስትራቴጂዎች የተለያዩ አደጋዎችን እርስ በርስ መተሳሰርን ግምት ውስጥ በማስገባት አደጋዎችን ለመቀነስ የተቀናጁ ዘዴዎችን ማዳበሩ ወሳኝ ነው።
ምንጮች:
- የመገናኛዎች ምድር እና አካባቢ - "ሚዮሴን ፓሊዮ-ሃይፐር-ተኮር ፍሰቶች በከባድ ዝናብ ምክንያት የሚፈጠሩ ፍሰቶች"
- የሽቦው ሳይንስ - "በጋንግቲክ ሜዳ ላይ የደረሱ ጥንታዊ የወንዞች ጎርፍ ዛሬ እንዴት ከፍተኛ ጎርፍ አደገኛ ሊሆን እንደሚችል ያሳያል"