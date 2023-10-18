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ሳይክሎትሮን ጨረር ልቀት ስፔክትሮስኮፒ፡ ተስፋ ሰጭ አቀራረብ የኒውትሪኖን ብዛት ለመለካት

Byሮበርት አንድሪው

ጥቅምት 18, 2023
ሳይክሎትሮን ጨረር ልቀት ስፔክትሮስኮፒ፡ ተስፋ ሰጭ አቀራረብ የኒውትሪኖን ብዛት ለመለካት

የአለም አቀፍ ተመራማሪዎች ቡድን የኒውትሪኖን ክብደት ለመለካት ሳይክሎትሮን ጨረራ ልቀትን ስፔክትሮስኮፒ (CRES) የተባለ አዲስ ዘዴ ፈጠረ። በፊዚካል ሪቪው ሌተርስ ላይ የታተመው ጥናቱ የፕሮጀክት 8 ተስፋን ያሳያል፣ ከ CRES በስተጀርባ ያለውን ትብብር፣ የኒውትሪኖን ብዛት ለመለካት ብቻ ሳይሆን በአጽናፈ ሰማይ መጀመሪያ ዝግመተ ለውጥ ላይ ያለውን ተፅእኖም ብርሃን ይሰጣል።

የቀደሙት ሙከራዎች የኒውትሪኖን ብዛት ለማጥበብ ገደብ ላይ ደርሰዋል። የፕሮጀክት 8 ቡድን ትሪቲየም የተባለውን ራዲዮአክቲቭ የሃይድሮጂን ልዩነት በመጠቀም በቤታ መበስበስ ላይ በማተኮር አካሄዳቸውን ያምናል። ተመራማሪዎቹ በአብዛኛዎቹ የመመርመሪያ ቴክኖሎጂዎች ውስጥ የሚያልፈውን ኒውትሪኖ በቀጥታ ከመለየት ይልቅ በቤታ መበስበስ ወቅት የሚፈጠረውን ነፃ ኤሌክትሮን ይለካሉ። ከቅድመ-ይሁንታ መበስበስ “የጠፋው” ሃይል በኒውትሪኖ ጅምላ እና እንቅስቃሴ ምክንያት ሊሆን ይችላል።

በቅርቡ ባደረጉት ጥናት፣ የፕሮጀክት 8 ሳይንቲስቶች የቅድመ-ይሁንታ መበስበስን ለመከታተል እና ለመመዝገብ CRESን በተሳካ ሁኔታ መጠቀማቸውን አሳይተዋል። ይህ ዘዴ የኒውትሪኖን ብዛት እና ባህሪያት ሊሰላ ይችላል. በቡድኑ የተገነባው የ CRES ማወቂያ፣ በመለኪያ እና በስሜታዊነት አሁን ያለውን ቴክኖሎጂ የማለፍ አቅም አለው።

ቡድኑ ከ3,700 በላይ ትሪቲየም ቤታ የመበስበስ ክስተቶችን ተከታትሏል፣ ይህም የሙከራ ስርዓታቸውን ውጤታማነት አረጋግጧል። ሙከራውን ከፍ ለማድረግ እና ተጨማሪ የቅድመ-ይሁንታ መበስበስ ክስተቶችን ለመያዝ አሁን ዲዛይኖችን እየሰሩ ነው። በተጨማሪም፣ የግለሰብ ትሪቲየም አተሞችን ለማምረት፣ ለማቀዝቀዝ እና ለማጥመድ ዘዴዎችን በማዘጋጀት ላይ ናቸው። እነዚህ እድገቶች በቀደሙት ሙከራዎች የተገኘውን ስሜትን ለመድረስ እና ለማለፍ ወሳኝ ይሆናሉ።

ፕሮጄክት 8 በፈጠራ አቀራረቡ ጎልቶ ይታያል፣ ነባር ቴክኒኮችን ማስተካከል ብቻ ሳይሆን ሙሉ ለሙሉ አዲስ ዘዴ ይፈጥራል። በጀብደኛ መሐንዲሶች እና በተግባራዊ አስተሳሰብ ባላቸው የፊዚክስ ሊቃውንት መካከል ያለው ትብብር ወደ እነዚህ መሰረታዊ እድገቶች ምክንያት ሆኗል.

ምንጮች:

Phys.org – ምንም URL አይገኝም

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