አስትሮይድ፡ ከቪዲዮ ጨዋታዎች ወደ እውነተኛ ህይወት

በእውነተኛ ህይወትም ሆነ በቪዲዮ ጨዋታዎች ላይ ያሉ አስትሮይድ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ብዙ መነቃቃትን እየፈጠሩ ነው። የቤቴስዳ አዲሱ የክፍት ዓለም RPG፣ ስታርፊልድ ተጫዋቾች በፕላኔቶች ላይ እንኳን ሳይቀር በሄዱበት ቦታ ሁሉ አስትሮይድ እንደሚከተላቸው ዘግቧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ በተለየ የእውነተኛ ህይወት እድገት፣ ናሳ ዛሬ ወደ ምድር በጣም ቅርብ በሆነ አስትሮይድ ላይ ብርሃን ፈንጥቋል።
በጥያቄ ውስጥ ያለዉ አስትሮይድ 2023 SJ የተባለዉ አስትሮይድ ዛሬ በ6.4 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ወደ ምድር ቅርብ አቀራረብን ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል። ምንም እንኳን ይህ ትልቅ ርቀት ቢመስልም ፣ በሥነ ከዋክብት አንፃር በጣም አጭር ነው። በሰአት በ59,348 ኪሎ ሜትር ፍጥነት የሚጓዝ አስትሮይድ በምድር ገጽ ላይ ምንም አይነት ስጋት አይፈጥርም። እንደውም በ118 እና 265 ጫማ ስፋት መካከል ስለሚገመት በመጠኑ አነስተኛ መጠን ምክንያት እንደ አደገኛ አደገኛ ነገር እንኳን አልተመደበም።
አስትሮይድ 2023 SJ የምድር ቅርብ አስትሮይድ የአፖሎ ቡድን ነው፣ እነሱም ምድርን የሚያቋርጡ የጠፈር ቋጥኞች ከመሬት በላይ ትልቅ ከፊል-ዋና ዘንጎች ናቸው። ይህ ቡድን የተሰየመው እ.ኤ.አ. በ 1862 ዎቹ ውስጥ የተገኘው በ 1930 አፖሎ አስትሮይድ ነው።
የሚገርመው፣ ሳይንቲስቶች በቅርቡ ከፀሐይ ብርሃን ጀርባ ተደብቀው የሚገኙ ሦስት የማይታወቁ አስትሮይድ አግኝተዋል። ከመካከላቸው አንዱ ባለፉት ስምንት ዓመታት ውስጥ በምድር ላይ የተገኘ ትልቁ አደገኛ ነገር ነው። የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች እነዚህን አስትሮይድ ለማግኘት እና ለመመልከት በቺሊ በሚገኘው ቪክቶር ኤም ብላንኮ 4 ሜትር ቴሌስኮፕ ላይ የተገጠመውን የጨለማ ኢነርጂ ካሜራ (DECam) ተጠቅመዋል።
እነዚህ የጠፈር አለቶች ለምድር ስጋት ስለሚሆኑ አስትሮይድን መፈለግ እና መከታተል ለሚፈጠረው ተጽእኖ መከላከል ወሳኝ ነው። የአስትሮይድ የመጋጨት እድሎች እምብዛም ባይሆኑም፣ መጠናቸው እና የተፅዕኖቻቸው ታሪክ በሳይንስ ማህበረሰብ ዘንድ አሳሳቢ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል። በእውነተኛ ህይወትም ሆነ በምናባዊው የቪዲዮ ጨዋታዎች አለም አስትሮይድ ምናብን መማረክን እና የቦታ ፍለጋን ድንቆች እና ስጋቶች ያስታውሰናል።
ምንጮች:
– የቤቴስዳ ስታርፊልድ ተጫዋች ሪፖርቶች፡ [ምንጭ]
- የናሳ የምድር ቅርብ የነገር ጥናት ማዕከል፡ [ምንጭ]
- የናሳ የጨለማ ኢነርጂ ካሜራ ምልከታ፡ [ምንጭ]