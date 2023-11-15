በከባቢ አየር ውስጥ የፀሐይ ብርሃንን የሚያንፀባርቁ ቅንጣቶችን መበተን ለአንታርክቲክ የበረዶ ብክነት መፍትሄ ሊሆን ይችላል

በከባቢ አየር ውስጥ የፀሐይ ብርሃንን የሚያንፀባርቁ ቅንጣቶችን መበተን በምእራብ አንታርክቲካ ያለውን ፈጣን መቅለጥ ለማቀዝቀዝ እና ከፍተኛ የባህር ከፍታ አደጋን ለመቀነስ ቁልፍ ሚና እንዳለው ኢንዲያና ዩኒቨርሲቲ በተመራማሪዎች የተመራ አንድ አስገራሚ ጥናት አመልክቷል። የአየር ንብረት ምህንድስና በአንታርክቲካ ላይ ሊያመጣ የሚችለውን ተፅዕኖ የሚመረምረው ጥናቱ ሳይንቲስቶች በአካባቢው ያለው የተፋጠነ የበረዶ ብክነት አሳሳቢ በሆነበት ወቅት ነው።
የጥናቱ መሪ የሆኑት ፖል ጎድዳርድ፣ “የዓለም ሙቀት መጨመርን እስከ 1.5 ዲግሪ ሴልሺየስ ብንገድበው እንኳን ከፍተኛ የባህር ከፍታ መጨመር የማይቀር ነው” በማለት የመፍትሄ ፍለጋን አጣዳፊነት አጽንኦት ሰጥተዋል። የፀሐይ ብርሃንን ወደ ህዋ ለማንፀባረቅ አማራጮችን ማሰስ እና የአየር ንብረት መጨናነቅ ነጥቦችን ለምሳሌ እንደ የምእራብ አንታርክቲክ የበረዶ ንጣፍ ውድቀት ያሉ የአየር ንብረት ለውጥ ተግዳሮቶችን ለመፍታት ተጨማሪ ጊዜ ሊገዛን ይችላል።
የምርምር ማዕከሎች የአየር ንብረት ምህንድስና ቴክኒኮችን (Stratospheric aerosol injection (SAI)) በመባል በሚታወቀው የአየር ንብረት ምህንድስና ቴክኒክ ዙሪያ ያተኮረ ሲሆን ይህም አውሮፕላንን በመጠቀም ብዙ የሰልፈር ጠብታዎችን ወደ እስትራቶስፌር መልቀቅን ያካትታል። ይህ አካሄድ ለወራት እስከ አመታት የሚቆይ በእሳተ ገሞራ ፍንዳታ ምክንያት የሚፈጠረውን የማቀዝቀዝ ውጤት ለመምሰል ያለመ ነው።
ጥናቱ እንደሚያሳየው የኤሮሶል ልቀት የሚገኝበት ቦታ እና መጠን የአንታርክቲክ የበረዶ ብክነትን ለመከላከል ወሳኝ ምክንያቶች ናቸው። በሐሩር ክልል እና በሐሩር ክልል ውስጥ ባሉ በርካታ የኬክሮስ ቦታዎች ላይ የስትራቶስፌሪክ ኤሮሶሎችን መልቀቅ፣ በደቡብ ንፍቀ ክበብ የበለጠ ትኩረት በመስጠት በአንታርክቲካ የመሬት በረዶን ለመጠበቅ በጣም ውጤታማው ስትራቴጂ መሆኑን ያረጋግጣል። ይህ ዘዴ እንደ መከላከያ ሆኖ ያገለግላል, ሞቃታማ የውቅያኖስ ውሃ ወደ በረዶ መደርደሪያዎች እንዳይደርስ ይከላከላል.
ጥናቱ የ SAI ሁኔታዎች ሊኖሩ የሚችሉ ጥቅሞችን ሲያሳይ፣ ትክክለኛውን የቅልጥ መጠን መቀነስ ለመለካት ተጨማሪ ምርመራ አስፈላጊ ነው። በተጨማሪም፣ ከ SAI ጋር ተያይዘው የሚመጡትን ስጋቶች፣ እንደ የዝናብ ሁኔታ ለውጦች እና ህክምናው ከተቋረጠ ፈጣን የሙቀት መጠን የመመለስ አደጋን ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ ነው።
ግኝቶቹ በአየር ንብረት ምህንድስና ዙሪያ ስላለው ሰፊ ውይይት እና የፕላኔቷ ሆን ተብሎ ስለሚቀዘቅዝ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። የአየር ንብረት ለውጥ ተጽእኖዎች እየተጠናከሩ ሲሄዱ, የእንደዚህ አይነት ቴክኒኮችን አደጋዎች እና ክልላዊ ተፅእኖዎች መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው. ይሁን እንጂ የ SAI ወይም ተመሳሳይ ስልቶችን አተገባበር በተመለከተ ምንም ዓይነት ውሳኔ ከመደረጉ በፊት ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል.
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
የስትራቶስፈሪክ ኤሮሶል መርፌ (SAI) ምንድን ነው?
ኤስአይአይ የአየር ንብረት ምህንድስና ቴክኒክ ሲሆን በእሳተ ገሞራ ፍንዳታ ምክንያት የሚፈጠረውን የማቀዝቀዝ ውጤት ለመምሰል ከፍተኛ መጠን ያላቸውን የሰልፈር ጠብታዎች ወደ እስትራቶስፌር መልቀቅን ያካትታል።
SAI በአንታርክቲካ የመሬት በረዶን ለመጠበቅ የሚረዳው እንዴት ነው?
በሐሩር ክልል እና በሐሩር ክልል ውስጥ ባሉ በርካታ የኬክሮስ መስመሮች ላይ ስትራቶስፌሪክ ኤሮሶል ሲለቀቅ በደቡብ ንፍቀ ክበብ ላይ በማተኮር ሞቃታማ የውቅያኖስ ውሃ በአንታርክቲካ የበረዶ መደርደሪያ ላይ እንዳይደርስ ይከላከላል።
ከ stratospheric aerosol መርፌ ጋር ተያይዘው የሚመጡት አደጋዎች ምንድናቸው?
ስጋቶች በክልል የዝናብ ዘይቤዎች ላይ የተደረጉ ለውጦች እና የአለም ሙቀት በፍጥነት ወደ ቅድመ-SAI ደረጃዎች የመመለስ እድልን ያጠቃልላል፣ ህክምናው ከተቋረጠ፣ “የማቆም ድንጋጤ”።
የአየር ንብረት ምህንድስና ለአየር ንብረት ለውጥ ሁነኛ መፍትሄ ነው?
ጥናቱ የአየር ንብረት ምህንድስና በተለይም የአንታርክቲክ የበረዶ ብክነትን በመቅረፍ ሊያመጣ የሚችለውን ጥቅም ብርሃን ቢያሳይም፣ የትኛውም የትግበራ ውሳኔ ከመደረጉ በፊት ያለውን አደጋ እና ክልላዊ ተጽእኖ የበለጠ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል።