በአለም ሙቀት መጨመር ምክንያት በ250 ሚሊዮን አመታት ውስጥ አጥቢ እንስሳት በብዛት እንደሚጠፉ ተንብዮአል

ኔቸር ጂኦሳይንስ በተባለው ጆርናል ላይ የወጣ አዲስ ጥናት ሰውን ጨምሮ አጥቢ እንስሳት በ250 ሚሊዮን አመታት ውስጥ ታይቶ በማይታወቅ የአለም ሙቀት መጨመር ምክንያት የመጥፋት አደጋ ሊገጥማቸው እንደሚችል አስጠንቅቋል። ጥናቱ እንደሚያመለክተው የአለም አህጉራት ውሎ አድሮ እንደገና በመዋሃድ ፓንጄያ ኡልቲማ የተባለ ሱፐር አህጉር ይመሰርታሉ፣ ይህም እጅግ በጣም ሞቃት፣ ደረቅ እና እንግዳ ተቀባይ ይሆናል። የብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶች ፀሀይ እየበራች ስትሄድ እና ብዙ ሃይል በምትወጣበት ጊዜ የወደፊቱን የአለም ሙቀት ለመተንበይ የሱፐር ኮምፒውተር ሲሙሌሽን አከናውነዋል።
ከፀሀይ ብርሀን መጨመር በተጨማሪ የምድር ቴክቶኒክ ሰሌዳዎች እንቅስቃሴ ሌላ ሱፐር አህጉር እንዲፈጠር ይጠበቃል, ይህም በተደጋጋሚ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ እና ከፍተኛ የካርቦን ዳይኦክሳይድ ወደ ከባቢ አየር እንዲለቀቅ ያደርጋል. ይህ ደግሞ ለአለም ሙቀት መጨመር አስተዋፅኦ ያደርጋል። አጥቢ እንስሳት ቀደም ባሉት ጊዜያት በአስከፊ የአየር ሁኔታ ውስጥ መኖር ቢችሉም, ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ከመጠን በላይ ሙቀትን መታገስ አለመቻላቸው ምድርን በመጨረሻ ለእነርሱ እንድትተርፍ ያደርጋታል.
አዲስ የተቋቋመው ሱፐር አህጉር፣ የጥናቱ መሪ አሌክሳንደር ፋርንስዎርዝ እንደተናገረው፣ በአህጉራዊ ተጽእኖ፣ በፀሀይ ሙቀት እና በከባቢ አየር ውስጥ ከፍተኛ የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን የተነሳ “triple whammy” የሚጨምር ሙቀት ይፈጥራል። ውጤቱ በአብዛኛው ጠበኛ የሆነች ፕላኔት ይሆናል, ለአጥቢ እንስሳት የምግብ እና የውሃ ምንጭ እጥረት. የተስፋፋ ከፍተኛ የሙቀት መጠን፣ በየቀኑ ከ2 እስከ 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ጽንፍ ያለው እና ከፍተኛ የእርጥበት መጠን ያለው፣ አጥቢ እንስሳት፣ ሰውን ጨምሮ፣ ሰውነታቸውን ማቀዝቀዝ እና መኖር አይችሉም።
የሱፐር ኮምፒዩተር ተመስሎዎች እንደሚያሳዩት ፕላኔቷ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ሱፐር አህጉር እስኪፈጠር ድረስ ለመኖሪያነት ትቆይ ይሆናል ነገር ግን ከ 8 እስከ 16 በመቶ የሚሆነው የምድር መሬት ለአጥቢ እንስሳት መኖሪያ ይሆናል. ጥናቱ የአየር ሁኔታን ሞዴሎች የሙቀት፣ የንፋስ፣ የዝናብ እና የእርጥበት ሁኔታን ለመምሰል ለታቀደው ሱፐር አህጉር እንዲሁም የቴክቶኒክ የሰሌዳ እንቅስቃሴ፣ የውቅያኖስ ኬሚስትሪ እና ባዮሎጂ ሞዴሎችን በመጠቀም የወደፊቱን የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን ለመተንበይ ተጠቅሟል።
ይሁን እንጂ ጥናቱ የሰው ልጅ በከባቢ አየር ውስጥ የሚለቀቀውን የሙቀት አማቂ ጋዞችን ተከትሎ እየተከሰተ ያለውን ዓለም አቀፍ የአየር ንብረት ቀውስ መፍታት አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥቷል። ተመራማሪዎቹ ቀድሞውንም በሰው ጤና ላይ የሚደርሰውን ከፍተኛ ሙቀት ለመከላከል በተቻለ ፍጥነት የተጣራ ዜሮ ልቀትን ማግኘት እንደሚያስፈልግ አሳስበዋል። በተጨማሪም የቅሪተ አካል ነዳጅ ማቃጠል ከቀጠለ የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን በቅርብ ጊዜ ውስጥ ወደ እጥፍ ሊጨምር እንደሚችል ያስጠነቅቃሉ። ከዚህም በላይ ግኝቶቹ ለሌሎች መኖሪያ ፕላኔቶች ፍለጋ ላይ አንድምታ ሊኖራቸው ይችላል, ይህም የመሬት መሬቶች አቀማመጥ የእነሱን እምቅ መኖሪያነት በመወሰን ረገድ ትልቅ ሚና ሊጫወት እንደሚችል ይጠቁማል.
ምንጮች:
“ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ የአየር ሙቀት መጨመር በ250 ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ አጥቢ እንስሳት በብዛት እንዲጠፉ ሊያደርግ ይችላል” – ዘ ኢንዲፔንደንት