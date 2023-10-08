የውቅያኖስ ምንዛሬዎችን ከጠፈር የማጥናት አስፈላጊነት

ማጠቃለያ:
የአየር ንብረት ለውጥ በፕላኔታችን ላይ ያለውን ተጽእኖ ለመረዳት ውቅያኖስን ከህዋ ላይ ማጥናት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መጥቷል. ናሳ እና ሲኤንኤስ በቅርቡ የ Surface Water and Ocean Topography (SWOT) ተልእኮ የጀመሩ ሲሆን ይህም ሳይንቲስቶች ስለ ውቅያኖስ ወለል የተሻለ እይታ እንዲኖራቸው እና ስለ ውቅያኖስ ሞገድ ወሳኝ መረጃዎችን ያሳያል። እነዚህ ሞገዶች በአየር ሁኔታ እና በአየር ሁኔታ ውስጥ ትልቅ ሚና ይጫወታሉ. ከሳተላይት ምልከታ የበለጠ ጥቅም ለማግኘት፣ ተመራማሪዎች በሳተላይት መንገድ ስር አስፈላጊ የሆኑ የውቅያኖስ መረጃዎችን ለመሰብሰብ በ RV መርማሪ ላይ የባህር ጉዞ እያደረጉ ነው።
የአለም የውቅያኖስ ሞገድ አውታር በአየር ንብረት ለውጥ እየተስተጓጎለ ነው። በዓለማችን ላይ የካርበን፣ ሙቀት፣ ኦክሲጅን እና አልሚ ምግቦችን የሚያጓጉዘው ጥልቅ “የተገለበጠ የደም ዝውውር” ቀዝቀዝ ያለ ሲሆን የገጹ ጅረቶች ደግሞ የበለጠ ኃይል እየጨመሩ መጥተዋል። እንደ የባህረ ሰላጤው ጅረት እና የምስራቅ አውስትራሊያ ወቅታዊ ያሉ የምዕራቡ የድንበር ሞገዶች ከፍተኛ ለውጦች እያጋጠሟቸው ሲሆን ለውቅያኖስ ሙቀት መጨመርም መነሻዎች ሆነዋል። እነዚህ ወቅታዊ ለውጦች የአየር ሁኔታን እና የባህርን ስነ-ምህዳር ላይ ተጽእኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ, ይህም በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎችን ህይወት ሊነኩ ይችላሉ.
የ SWOT የሳተላይት ተልእኮ ተመራማሪዎች የውቅያኖስ ሞገድን ለመገመት የሚያገለግል የባህር ወለል ከፍታ ትክክለኛ መለኪያዎችን ይሰጣል። ሳይንቲስቶች በባሕር ወለል ከፍታ ላይ ያሉ ልዩነቶችን በመተንተን የግፊት ልዩነቶችን እና በCoriolis ኃይል ምክንያት የሚፈጠረውን የውቅያኖስ ሞገድ አቅጣጫ መወሰን ይችላሉ። ይህ አዲስ መሳሪያ በውቅያኖስ ሞገድ ላይ ያለውን ለውጥ የበለጠ ዝርዝር ክትትል ለማድረግ ያስችላል።
የሳተላይት መለኪያዎችን ለማረጋገጥ ሳይንቲስቶች በ RV መርማሪ ላይ የ24 ቀን ጉዞ እያደረጉ ነው። ዘመናዊ ሳይንሳዊ መሳሪያዎችን በመጠቀም በአውስትራሊያ ደቡብ ምስራቅ የባህር ዳርቻ ላይ የውቅያኖስ ተለዋዋጭነትን ያጠናሉ እና በውቅያኖስ ወለል ላይ የእውነተኛ ጊዜ ሞገድ እንቅስቃሴ ይለካሉ። ይህ የትብብር ጥረት ዓላማው የአየር ትንበያዎችን እና የአየር ንብረት ስጋት ግምገማን ለማሻሻል በሳተላይት መንገድ ስር ምልከታ መረጃዎችን በማሰባሰብ ነው።
ውቅያኖሱን ከጠፈር፣ ከባህር እና ከመጫወቻ ሜዳ ማጥናቱ ሳይንቲስቶች ውቅያኖሶች እንዴት እንደሚለዋወጡ እና በፕላኔታችን ላይ ያለውን አንድምታ በደንብ እንዲረዱ ያስችላቸዋል።
ምንጮች:
- ዋናው መጣጥፍ ከውይይቱ፡ [አገናኝ]
– RV መርማሪ ከሲኤስአይሮ የባህር ኃይል ብሄራዊ ተቋም ድጋፍ ሰጠ