የአየር ንብረት ለውጥን ለመረዳት ውቅያኖሱን ከጠፈር መከታተል

በናሳ እና በሲኤንኤስ የተጀመረው የSurface Water and Ocean Topography (SWOT) የሳተላይት ተልዕኮ ዓላማው ሳይንቲስቶች ስለ ምድር ውቅያኖስ ወለል የበለጠ አጠቃላይ እይታ እንዲኖራቸው ለማድረግ ነው። ይህ ተልዕኮ በአየር ሁኔታ እና በአየር ንብረት ለውጥ ውስጥ ወሳኝ ሚና ስላለው የውቅያኖስ ሞገድ ወሳኝ መረጃን ለማሳየት ይረዳል። የሳይንስ ሊቃውንት የሳተላይቱን ምልከታ የበለጠ ለመጠቀም በገጸ ምድር ደረጃ ከሚወሰዱ ልኬቶች ጋር ማወዳደር አለባቸው። ይህን አስፈላጊ የውቅያኖስ መረጃ ለመሰብሰብ፣ ከ60 በላይ የሳይንስ ሊቃውንት፣ የድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች እና የበረራ አባላት ያሉት የአውስትራሊያ ብሔራዊ የሰማያዊ ውሃ ውቅያኖስ ምርምር ባንዲራ በሆነው በ RV መርማሪ ላይ የ24 ቀን ጉዞ ይጀምራል።
የአየር ንብረት ለውጥ የአለምን የውቅያኖስ ሞገድ አውታር እያስተጓጎለ ነው። በዓለም ዙሪያ ካርቦን፣ ሙቀት፣ ኦክሲጅን እና አልሚ ምግቦችን የመሸከም ኃላፊነት ያለው “የተገለበጠ የደም ዝውውር” እየቀነሰ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ የላይ ውቅያኖስ ጅረቶች የበለጠ ሃይል እየሆኑ መጥተዋል፣ እና የምዕራባዊው የድንበር ጅረቶች፣ እንደ ባህረ ሰላጤው ጅረት እና የምስራቅ አውስትራሊያ ወቅታዊ፣ አስደናቂ ለውጦች እያደረጉ ነው። እነዚህ ሞገዶች ሙቀትን ከሐሩር ክልል ወደ ምሰሶዎች ያጓጉዛሉ እና ከዓለም አቀፋዊ አማካይ ከሁለት እስከ ሶስት እጥፍ በፍጥነት ይሞቃሉ. እነዚህ ሞገዶች ያልተረጋጋ ሁኔታ ሲፈጠር፣ በአካባቢው የአየር ሁኔታ እና በባህር ውስጥ ስነ-ምህዳር ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ ይኖራቸዋል።
የ SWOT የሳተላይት ተልዕኮ በውቅያኖስ ሞገድ ላይ ያለውን ለውጥ ለመከታተል ትክክለኛ የባህር ወለል መለኪያዎችን ይጠቀማል። ሳይንቲስቶች በባሕር ወለል ከፍታ ላይ ያለውን ልዩነት በካርታ በመቅረጽ ከስር ያለውን የጅረት ፍሰት መገመት ይችላሉ። እነዚህ ልዩነቶች በመቶዎች ከሚቆጠሩ ኪሎ ሜትሮች በላይ ቁመታቸው ከአንድ ሜትር ያነሰ ቢሆንም የውሃ እንቅስቃሴን የሚያስከትል የግፊት ልዩነት ይፈጥራሉ. በሰሜናዊው ንፍቀ ክበብ ወደ ቀኝ እና በደቡባዊው ንፍቀ ክበብ የውቅያኖስ ጅረቶችን የሚያዞረው የኮሪዮሊስ ሃይል ይህንን የግፊት ልዩነት ያስተካክላል።
በጉዞው ወቅት፣ ሳይንቲስቶች በአውስትራሊያ ደቡብ ምስራቅ የባህር ዳርቻ ላይ ያለውን የውቅያኖስ ለውጥ ለማጥናት የ RV መርማሪ የላቀ ሳይንሳዊ መሳሪያዎችን፣ በሳተላይት ክትትል የሚደረግባቸው ተንሳፋፊዎችን እና ተንሳፋፊዎችን ይጠቀማሉ። ይህ መረጃ የሳተላይት መለኪያዎችን ለማረጋገጥ፣ የአየር ሁኔታ ትንበያዎችን ለማሻሻል እና ለአየር ንብረት ስጋት ግምገማ እና ትንበያ ለማገዝ ይጠቅማል። የሳተላይት ምልከታዎችን ከወለል-ደረጃ መለኪያዎች ጋር በማጣመር ብቻ ውቅያኖሶቻችን እንዴት እንደሚለዋወጡ እና በህይወታችን ላይ ያላቸውን ተፅእኖ በትክክል መረዳት እንችላለን።
ምንጮች:
- ውይይቱ