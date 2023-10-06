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የውቅያኖስ ምንዛሬዎችን ከጠፈር የመቆጣጠር አስፈላጊነት

Byቪኪ Stavropoulou

ጥቅምት 6, 2023
የውቅያኖስ ምንዛሬዎችን ከጠፈር የመቆጣጠር አስፈላጊነት

የአለም ሙቀት እየጨመረ በሄደ ቁጥር የውቅያኖሱን ወለል እና ከህዋ የሚመጡ ጅረቶችን መከታተል አስፈላጊ እየሆነ መጥቷል። በናሳ እና በሲኤንኤስ የተጀመረው የSurface Water and Ocean Topography (SWOT) ተልዕኮ ሳይንቲስቶች ስለ ውቅያኖስ ወለል እና በአየር ሁኔታ እና በአየር ንብረት ላይ ስላለው ወሳኝ ሚና የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ያደርጋል። ይሁን እንጂ የሳተላይት ምልከታዎችን በብዛት ለመጠቀም በገጸ ምድር ደረጃ ከተደረጉ መለኪያዎች ጋር ማወዳደር ያስፈልጋል። በሳተላይት መንገድ ስር ያሉ አስፈላጊ የውቅያኖስ መረጃዎችን ለመሰብሰብ ተመራማሪዎች አርቪ መርማሪ በተሰኘው ዘመናዊ የምርምር መርከብ ወደ ባህር እየሄዱ ነው።

የአለም የውቅያኖስ ሞገድ አውታር በአየር ንብረት ለውጥ እየተስተጓጎለ ነው። ካርቦን፣ ሙቀት፣ ኦክሲጅን እና አልሚ ምግቦችን የሚያጓጉዘው ጥልቅ “የተገለበጠ የደም ዝውውር” እየቀነሰ ሲሆን የውቅያኖስ ሞገድ ደግሞ የበለጠ ኃይል እየፈጠረ ነው። የምዕራባዊ የድንበር ጅረቶች በመባል የሚታወቁት ፈጣንና ጠባብ የባህር ውሃ ወንዞችም አስደናቂ ለውጦች እያጋጠማቸው ነው። እነዚህ ሞገዶች ሙቀትን ከሐሩር ክልል ወደ ምሰሶዎች የማጓጓዝ ኃላፊነት አለባቸው, እና ባለፉት አሥርተ ዓመታት ውስጥ ከዓለም አማካይ አማካይ ከሁለት እስከ ሶስት እጥፍ ፈጥነው ይሞቃሉ. የእነዚህ ሞገዶች አለመረጋጋት በአካባቢው የአየር ሁኔታ እና በባህር ውስጥ ስነ-ምህዳር ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ ይኖረዋል, በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎችን ይጎዳል.

የ SWOT የሳተላይት ተልእኮ ተመራማሪዎች ከሥሩ የሚፈሰውን የውቅያኖስ ሞገድ ለመገመት የሚያስችል ትክክለኛ የባህር ወለል መለኪያዎችን ይሰጣቸዋል። የባህርን ከፍታ በመለካት እና የኮሪዮሊስ ሃይልን በመጠቀም የውቅያኖስ ተመራማሪዎች የውቅያኖሱን ሞገድ ከበፊቱ በበለጠ ዝርዝር ያሳያሉ። ሆኖም የሳተላይት መለኪያዎችን ሙሉ በሙሉ ለመረዳት እና ለማረጋገጥ በምድር ላይ ከተደረጉ ምልከታዎች ጋር ማወዳደር ያስፈልጋል።

በአርቪ መርማሪ ላይ የሚደረግ ጉዞ በአውስትራሊያ ደቡብ ምስራቅ የባህር ዳርቻ ላይ የውቅያኖስ ዳይናሚክስን ያጠናል፣ እንደ ተንሳፋፊ ተንሳፋፊዎች እና ተንሳፋፊዎች ያሉ ሳይንሳዊ መሳሪያዎችን በእውነተኛ ጊዜ የጅረት እንቅስቃሴን ይለካል። ይህ በአለም አቀፍ የሳይንስ ሊቃውንት የትብብር ጥረት የአየር ሁኔታ ትንበያዎችን፣ የአየር ንብረት ስጋት ግምገማን እና ትንበያዎችን ለማሻሻል ይረዳል። የጠፈር ምልከታ፣ በባህር ላይ የተሰበሰበ መረጃ እና የመጫወቻ ስፍራ ፊዚክስን በመረዳት፣ ተመራማሪዎች ውቅያኖሶቻችን እንዴት እየተለወጡ እንደሆነ የተሻለ ግንዛቤ ለማግኘት ይፈልጋሉ።

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