በመረጋጋት ውስጥ ይሳተፉ፡ የ€345k ዌስት ኮርክ እርሻ ቤትን ውበት ያስሱ

በምእራብ ኮርክ እምብርት ላይ ከሚገኝ ማራኪ የእርሻ ቤት ጋር የገጠር ኑሮን ተምሳሌት ያግኙ። ይህ የተረጋጋ €345k ንብረት ከአስጨናቂው የደብሊን ከተማ ሕይወት አስደሳች ማምለጫ ይሰጣል።
ሰፊው የእርሻ ቤት በተንጣለለ መሬት ላይ ነው, ይህም እራስዎን በተፈጥሮ ውበት ውስጥ ለመጥለቅ ያስችልዎታል. በሚሽከረከሩ ኮረብታዎች፣ አረንጓዴ ሜዳዎች እና የመረጋጋት ስሜት፣ ንብረቱ ሰላም እና ብቸኝነትን ለሚሹ ሰዎች የእንኳን ደህና መጡ ማፈግፈግ ይሰጣል።
ወደ እርሻ ቤቱ ግባ፣ እና በሞቀ እና በሚስብ ከባቢ አየር ትማርካለህ። የውስጠኛው ክፍል በጥንቃቄ የተነደፈ ሲሆን የገበሬውን ውበት ለመጠበቅ በሚያስችል መልኩ የተነደፉ ሲሆኑ በጣዕም የወቅቱን አካላት ያካትታል። ከተጋለጡ የእንጨት ምሰሶዎች አንስቶ እስከ የድንጋይ ምድጃ ድረስ እያንዳንዱ ዝርዝር ታሪክ እና የባህርይ ስሜትን ያሳያል.
የታደሰው የእርሻ ቤት ምቹ የሆነ ሳሎን፣ ሙሉ በሙሉ የታጠቀ ኩሽና እና ሰፊ መኝታ ቤቶችን ጨምሮ ሰፊ የመኖሪያ ቦታ አለው። በአስደናቂው ገጽታ ውስጥ እራስዎን እየጠመቁ የጠዋት ስኒ ቡና የሚቀምሱበት የሚያምር የውጪ በረንዳ አለ።
ከከተማው ጫጫታ እና መጨናነቅ የራቀ ቀለል ያለ ህይወትን የምትመኝ ከሆነ ይህ የምዕራብ ኮርክ እርሻ ቤት ፍፁም ኢንቨስትመንት ነው። በእርጋታ ጡረታ ለመውጣት እየፈለጉም ይሁን የሚያምር የበዓል ቤት ለመፈለግ ይህ ንብረት ዘላቂ ትውስታዎችን ለመፍጠር ማለቂያ የሌላቸውን እድሎችን ይሰጣል ።
በየጥ:
ጥ፡ የዌስት ኮርክ እርሻ ቤት ዋጋ ስንት ነው?
መ፡ የእርሻ ቤቱ ዋጋ €345k ነው።
ጥ: የገበሬው ቦታ ምንድን ነው?
መ: የገበሬው ቤት የሚገኘው በምእራብ ኮርክ ውብ አካባቢ ነው።
ጥ: የእርሻ ቤቱ ዘመናዊ መገልገያዎችን ያቀርባል?
መ: አዎ፣ የእርሻ ቤቱ የገጠር ውበትን ጠብቆ ዘመናዊ ምቾቶችን የሚያካትት ዘላቂ እድሳት ያሳያል።
ጥ: የእርሻ ቤቱ በተፈጥሮ የተከበበ ነው?
መ: አዎ፣ ንብረቱ በተንከባለሉ ኮረብታዎች እና በአረንጓዴ ሜዳዎች መካከል የሚገኝ ሲሆን ይህም ምቹ እና ማራኪ አካባቢን ይሰጣል።