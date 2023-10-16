ፈንጂ የእሳተ ገሞራ ኮሜት ግዙፍ ጥንድ ቀንዶች ታመነጫለች።

12 ፒ/ፖንስ-ብሩክስ የተባለ ግዙፍ የእሳተ ገሞራ ኮሜት በአራት ወራት ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ ፈንድቶ ግዙፍ ጥንድ ቀንዶችን የሚመስል የበረዶ እና የጋዝ ደመናን ለቋል። ክሪዮቮልካኒክ ኮሜት የሆነው ኮሜት ጠንካራ ኒውክሊየስ ያለው ሲሆን በበረዶ፣ በአቧራ እና በጋዝ ውህድ ክሪዮማግማ ተሞልቷል። ኮሜትው በፀሀይ ጨረር ሲሞቅ ግፊቱ ይገነባል እና ኃይለኛ ፍንዳታ ይፈጥራል, የበረዶውን ንጥረ ነገር በኒውክሊየስ ዛጎል ውስጥ ባሉ ስንጥቆች አማካኝነት ወደ ህዋ ውስጥ እንዲገባ ያደርጋል.
የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በጥቅምት 12 ከ 5 ፒ ከፍተኛ ፍንዳታ አግኝተዋል፣ ይህም ኮሜቱ በተስፋፋው ኮማ በሚያንጸባርቀው ተጨማሪ ብርሃን ምክንያት ኮሜትው በጣም ብሩህ ያደርገዋል። በሚቀጥሉት ጥቂት ቀናት ውስጥ፣ የኮሜት ኮማ እየሰፋ በመሄድ ልዩ የሆነውን “ልዩ ቀንዶቹን” በማዳበር ቀጠለ። የኮማው መደበኛ ያልሆነ ቅርፅ በ12 ፒ ኒዩክሊየስ ቅርፅ ላይ ባለ አለመስተካከል ምክንያት ሊሆን ይችላል። የሚወጣው ጋዝ በኒውክሊየስ ላይ በተለጠፈ ኖት በከፊል እየተስተጓጎለ ሲሆን ይህም ጋዝ ከኮሜት ርቆ በሚሰፋበት ጊዜ የኮማው ቅርፅ የበለጠ እንዲገለጽ እና እንዲታይ ያደርጋል።
12P በአሁኑ ጊዜ ወደ ውስጠኛው የፀሀይ ስርዓት አቅጣጫ እየሄደ ነው እና በከፍተኛ ሞላላ በሆነው የ71-አመት ምህዋር በፀሐይ ዙሪያ ወንጭፍ ይሆናል። በኤፕሪል 21 ቀን 2024 ወደ ውጫዊው የፀሃይ ስርዓት ከመመለሷ በፊት ወደ ምድር በጣም ቅርብ የሆነ ቦታ ላይ ይደርሳል። በዚህ ዓመት 12P እነዚህን የሚፈነዱ ቀንዶች ሲያሳይ ይህ ለሁለተኛ ጊዜ ነው፣የቀደመው ፍንዳታ በጁላይ 20 ተከስቷል። የመጀመሪያ ፍንዳታ.
ኮሜቱ ወደ ፀሀይ ሲጠጋ ፣በመጠነ-መጠን የበለጠ ሊሆኑ የሚችሉ ተጨማሪ ዋና ዋና ፍንዳታዎችን የመመስከር እድሉ ከፍተኛ ነው። ሌላው የእሳተ ገሞራ ኮሜት 29P/Schwassmann-Wachmann በቅርብ ዓመታት ውስጥ ጉልህ ፍንዳታዎች አሉት። እ.ኤ.አ. በታህሳስ 2022 በ12 ዓመታት ውስጥ ትልቁን ፍንዳታ አጋጥሞታል እናም ሳይንቲስቶች በዚህ አመት በሚያዝያ ወር ላይ ከሚፈነዳው ፍንዳታ አንዱን በትክክል መተንበይ ችለዋል።
ምንጮች:
- የብሪቲሽ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ማህበር (BAA)
- Spaceweather.com
- የቀጥታ ሳይንስ