የዜጎች ሳይንስ ወራሪ አዳኝ አይስላንድኛን ኢደር ዳክዬ ያስፈራራል።

ወራሪ ዝርያዎች በደሴቶች ላይ ለብዙ የአእዋፍ ህዝቦች ከፍተኛ ስጋት ይፈጥራሉ. የኒውዚላንድ ኪዊ በወራሪ አዳኞች ክፉኛ የተጎዳ ቢሆንም፣ እንዲህ ያሉ ተግዳሮቶች የሚያጋጥሟቸው የወፍ ዝርያዎች ብቻ አይደሉም። በስንፌልስነስ የሚገኘው የአይስላንድ ዩኒቨርሲቲ የምርምር ማዕከል እና አይ ጂቢ የተመራማሪዎች ቡድን በመምራት የዜጎች ሳይንስ መረጃን ተጠቅመው ወራሪው የአሜሪካ ሚንክ በአይስላንድ ብሩኪ ደሴቶች ውስጥ ባለው የአይደር ዳክዬ ህዝብ ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ ይመረምራል። በስነ-ምህዳር ደብዳቤዎች ላይ የታተመው ግኝቱ በዚህ ክልል ውስጥ በግምት 60% የሚሆነውን የኢይደር ዳክ ህዝብ ቁጥር እንደቀነሰ አረጋግጧል።
ከኒውዚላንድ ኪዊ በተለየ፣ የአይደር ዳክዬዎች አዳኝ አጥቢ እንስሳትን ለመከላከል ስልቶችን አዳብረዋል። ለምሳሌ፣ በፑርኪ ደሴቶች፣ የትውልድ አገሩ የአርክቲክ ቀበሮ መመለስ በተለመደው የዝግመተ ለውጥ ታሪክ እና ተስማሚ የመከላከያ ዘዴዎች ምክንያት በአይደር ህዝብ ላይ ምንም የሚታወቅ ተፅዕኖ አልነበረውም። ይሁን እንጂ ኢዲሮች ወራሪውን የአሜሪካን ሚንክ ለመከላከል በቂ መሣሪያ አልነበራቸውም።
የደሴቲቱ የወፍ ዝርያዎች በተለይም በመሬት ላይ የሚኖሩት በተለይ ለወራሪዎች አዳኞች በጣም የተጋለጡ ናቸው። የአይስላንድ አይደር፣ በግምት 16% የሚሆነው የአለም አቀፍ አይደር ህዝብ እና 32% የአውሮፓ ህዝብ በአይስላንድ ውስጥ የሚኖረው፣ በሀገሪቱ ስነ-ምህዳር፣ ኢኮኖሚ እና ባህል ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ከጎጆ የወጣው አይደር ታች ከፍተኛ ጥራት ባለው ልብስና ብርድ ልብስ ይዘጋጃል።
የምርምር ቡድኑ የረጅም ጊዜ የዜጎች ሳይንስ መረጃን ተጠቅሞ በአካባቢው ቤተሰቦች ለበርካታ አስርት አመታት የተሰበሰበውን የአሜሪካን ሚንክ በአይደር ዳክዬ ህዝብ ላይ ያለውን ተጽእኖ ለመመርመር። መረጃው እንደሚያሳየው ሚንክ ከአየር ንብረት ለውጥ ይልቅ በአይዴሮች ላይ ከፍተኛ ተፅዕኖ ያሳደረ ሲሆን በዚህም ምክንያት በብሮኪ ደሴቶች ውስጥ ጎጆዎች 60% ቀንሰዋል.
ይህ ጥናት የባዮሎጂካል ወረራዎችን ተፅእኖ በማጥናት የረጅም ጊዜ መረጃን አስፈላጊነት ያጎላል. የጥናት ቡድኑ አፅንዖት የሰጠው ከፍተኛ ጥራት ያለው መረጃ ወራሪ ዝርያ ከመጀመሩ በፊት እና በኋላ የሚሰበሰበው በዋጋ ሊተመን የማይችል ነው። የወራሪ አዳኞችን ተፅእኖ መረዳት በደሴቶች ላይ ላሉ ተጋላጭ የወፍ ህዝቦች ጥበቃ ወሳኝ ነው።
ምንጮች:
– ጆን ኤይናር ጆንሰን እና ሌሎች፣ የረዥም ጊዜ መረጃዎች በአይስላንድ፣ ኢኮሎጂ ደብዳቤዎች (2023) ውስጥ የሚገኙትን ተወላጆች እና ወራሪ የጎጆ አዳኞች ተቃራኒ ተጽእኖዎችን ያሳያል። DOI: 10.1111 / ele.14313.
- "የዜጋ ሳይንስ የትኛው አዳኝ በአይስላንድ ውስጥ በአይደር ዳክዬ ላይ ችግር እየፈጠረ እንደሆነ ያሳያል።" Phys.org፣ ኦክቶበር 11፣ 2023፣ phys.org/news/2023-10-citizen-science-reveals-predator-eider.html።