በህንድ እና በቻይና መካከል በቻንድራያን-3 ማረፊያ ቦታ ላይ ውጥረት ሰፍኗል

የህንድ የጠፈር ኤጀንሲ ISRO በቅርቡ ቻንድራያን-3 የተሰኘው አውሮፕላን በተሳካ ሁኔታ በጨረቃ ደቡባዊ ምሰሶ ላይ በማረፍ ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሷል። ሆኖም አንድ ታዋቂ ቻይናዊ ሳይንቲስት የማረፊያ ቦታው ያለበትን ቦታ ሲከራከሩ በህንድ እና በቻይና መካከል ያለው ውጥረት ወደ ህዋ ምርምር ገብቷል።
የቻይና የጨረቃ ፍለጋ ፕሮግራም መስራች ኦውያንግ ዚዩአን በ3 ዲግሪ ደቡብ ኬክሮስ ላይ የሚገኘው የቻንድራያን-69 ማረፊያ ቦታ በደቡባዊ ዋልታ ክልል ውስጥ እንደማይገኝ ይከራከራሉ። ዚዩአን እንደሚለው፣ የዋልታ ክልል በ88.5 እና 90 ዲግሪዎች መካከል እንዳለ ይገለጻል። የአንታርክቲክ ክበብ የጨረቃ እትም ወደ ምሰሶው በጣም ቅርብ እንደሆነ ይናገራል.
የዚዩአን መግለጫ የቻንድራያን-3 ተልዕኮ ከየትኛውም የጠፈር መንኮራኩር ርቆ ወደ ደቡብ ደርሷል የሚለውን የህንድ አባባል ይቃረናል። በምድር ላይ 69 ዲግሪ በስተደቡብ በአንታርክቲክ ክበብ ውስጥ ይሆናል ፣ ዚዩአን የጨረቃ ክበብ ወደ ምሰሶው ቅርብ እንደሆነ ይከራከራሉ። ቻንድራያን-3 ከዋልታ አካባቢ 619 ኪሎ ሜትር (385 ማይል) ይርቅ ነበር ሲል ዚዩአን ተናግሯል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ የቻይና የጠፈር ፕሮግራም ከህንድ ዓመታት ቀደም ብሎ ወደ ምድር-ጨረቃ ሽግግር ምህዋር መዞሪያችን እና ላደሮችን መላክ የሚችል የላቀ ቴክኖሎጂ ያለው መሆኑ ተብራርቷል። ቻይና በህዋ ቴክኖሎጂ ያስመዘገበችው ስኬት የሚታወቅ ቢሆንም፣ የህንድ ቻንድራያን-3 ተልዕኮ አሁንም በጨረቃ ላይ ትልቅ የደቡባዊ ኬክሮስ ላይ ደርሷል።
ውዝግብ እየቀጠለ ቢሆንም፣ የሕንድ የጠፈር ኤጀንሲ በቻንድራያን-3 ላይ ከቪክራም ላንደር እና ከፕራግያን ሮቨር ጋር ግንኙነት ለመፍጠር በትጋት እየሞከረ ነው። ሮቨሩ ከሳምንት በፊት ወደ እንቅልፍ ሁነታ ገብቷል፣ እና ISRO ኦክቶበር 6 ላይ የሚቀጥለውን ጨረቃ ጀምበር ስትጠልቅ በጉጉት እየጠበቀ ነው፣ ላንደር እና ሮቨር እንደገና ለማነቃቃት ጥረታቸውን ይቀጥላሉ።
የቻንድራያን-3 ማረፊያ ቦታ ውዝግብ እየጨመረ ያለውን የጨረቃ ፍለጋ ውድድር አጉልቶ ያሳያል። ህንድ እና ቻይና ብቻ ሳይሆኑ ዩናይትድ ስቴትስ ከ50 ዓመታት በፊት የአፖሎ ፕሮግራም ካበቃ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ጠፈርተኞችን ወደ ጨረቃ ለመላክ በዝግጅት ላይ ነች። የጠፈር ምርምር አዲስ የፉክክር ቦታ እየሆነ ሲመጣ፣ በአገሮች መካከል ያለው ውጥረት ከምድር ድንበሮች በላይ እየሰፋ ነው።
ምንጮች:
– የቻንድራያን-3 ቪክራም ላንደር በጨረቃ ደቡብ ምሰሶ ላይ ተቀምጧል። – X/@ISROSpaceflight
የቻይና ሳይንቲስት ህንድ ቻንድራያን-3 በጨረቃ ደቡብ ምሰሶ ላይ ማረፍዋን ተከራክረዋል - ሳይንስ ታይምስ
- ቻይና የሕንድ ጨረቃ ማረፊያን አከራከረች ፣ የጠፈር ውድድር ሲሞቅ - ሚንት