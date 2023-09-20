ሳይንቲስቶች የሶስትዮ-ኮከብ ስርዓት ሚስጥሮችን አጋለጡ

በቻይና የሚገኙ የሳይንስ ሊቃውንት በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ የሶስትዮሽ ኮከብ ስርዓቶችን ባህሪ በመረዳት ረገድ ከፍተኛ እድገት አድርገዋል። በሊዩ ሲክሲን “የሶስት-አካል ችግር” በተሰኘው ልቦለድ አነሳሽነት ተመራማሪዎቹ ከመሬት 1,300 የብርሃን ዓመታት ርቆ የሚገኘውን ሶስት ኮከቦችን የያዘውን የጂደብሊው ኦሪ ስርዓት አጥንተዋል። ሳይንቲስቶቹ ከናሳ ትራንዚቲንግ ኤክስፖፕላኔት ሰርቬይ ሳተላይት (TESS) የተገኘውን መረጃ በመጠቀም በየጊዜው የከዋክብት ብሩህነት ለውጦችን በመመልከት የስርዓቱን የጂኦሜትሪክ መዋቅር እና የዝግመተ ለውጥ ግንዛቤ ማግኘት ችለዋል።
ባለሶስት-ኮከብ ስርዓቶች በጋላክሲ ውስጥ የተለመዱ ናቸው, ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ከዋክብት አንድ ወይም ከዚያ በላይ አጋሮች አሏቸው. ይሁን እንጂ እነዚህ ስርዓቶች በከዋክብት መካከል ባለው ውስብስብ መስተጋብር ምክንያት ለመመልከት እና ለመረዳት ፈታኝ ናቸው. ተመራማሪዎቹ እነዚህን ስርዓቶች የበለጠ ለማጥናት እና የበለጠ ለመረዳት መጪውን የቻይና የጠፈር ጣቢያ ቴሌስኮፕ (CSST) ጨምሮ የላቀ ቴሌስኮፖችን ለመጠቀም ተስፋ ያደርጋሉ።
የጂደብሊው ኦሪ ሥርዓት አንድ ሚሊዮን ዓመት ብቻ እንዳለው የሚታመነው ስለ ኮከቦች እና ፕላኔቶች አፈጣጠር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ተመራማሪዎቹ የትንሽ ኮከቦች ባህሪ የሆኑትን ሁለት እና ሶስት ቀናት የሚጠጉ የማዞሪያ ጊዜ ያላቸው ሁለት የአጭር ጊዜ ምልክቶችን አግኝተዋል። ግኝቶቹ በስርአቱ ውስጥ የመኖር እድልን ውድቅ አድርገውታል, ምክንያቱም ህይወት ለመፈጠር በጣም ትንሽ ስለሆነ.
የተመራማሪዎቹ ስራ ስለ ባለሶስት-ኮከብ ስርዓቶች ያለንን ግንዛቤ ከማሳደጉ በተጨማሪ እንደ CSST ያሉ የላቀ ቴሌስኮፖችን በመጠቀም ለወደፊት ጥናቶች መንገድ ይከፍታል። ስለእነዚህ ውስብስብ ሥርዓቶች የበለጠ ግንዛቤ ካገኘን፣ ሳይንቲስቶች ስለ ኮከቦች፣ ፕላኔቶች፣ እና ሕይወት ሊሆኑ ስለሚችሉ አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ ግንዛቤዎችን ማግኘት ይችላሉ።
ምንጮች:
- የሊዩ ሲክሲን ልብ ወለድ “የሶስቱ አካል ችግር”
- የሳይንስ ቻይና ፊዚክስ ፣ ሜካኒክስ እና አስትሮኖሚ መጽሔት
– ከናሳ ትራንዚት ኤክስፖፕላኔት ዳሰሳ ሳተላይት (TESS) የተገኘ መረጃ
- መጪው የቻይና የጠፈር ጣቢያ ቴሌስኮፕ (CSST)