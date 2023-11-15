በስቴም ሴል ምርምር ውስጥ ስኬት፡ የቺሜሪክ ዝንጀሮ ቀጥታ መወለድ ለሰው ልጅ በሽታ ጥናቶች ቃል ገብቷል

የቻይና ሳይንቲስቶች ከዝንጀሮ ግንድ ሴል መስመር የተገኘ ከፍተኛ መጠን ያለው ዝንጀሮ በህይወት መወለድ በስቲም ሴል ምርምር ላይ ትልቅ ለውጥ አስመዝግበዋል። ይህ ጉልህ ስኬት የሳይንስ ሊቃውንት በሰው ልጆች በሽታዎች ጥናት ውስጥ ቺሜሪክ ፕሪምቶችን እንዲጠቀሙ አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል።
ጥናቱ የተካሄደው በቻይና የሳይንስ አካዳሚ (ሲኤኤስ) ስር ከሚገኙት የብሬን ሳይንስ እና ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂ የልህቀት ማዕከል እና የጓንግዙ ባዮሜዲኬን እና ጤና ተቋም በተውጣጡ ቡድን ነው። የቺሜሪክ ጦጣዎች የተዳቀሉት ሸርጣን መብላት ወይም ረጅም ጭራ ያለው ማኮክን በመጠቀም ሲሆን ሙከራው የዝንጀሮ ግንድ ህዋሶች ከፅንሱ እና ከጀርም ህዋሶች ውጭ ባሉ የፕላሴንት ቲሹዎች ላይ ያለውን ውጤታማ አስተዋፅዖ አሳይቷል።
ጥናቱን ለማካሄድ የምርምር ቡድኑ ከሰባት ቀን ብላቶሲስት ሽሎች ከተወጡት ሴሎች ውስጥ ዘጠኝ የስቴም ሴል መስመሮችን አቋቁሟል። እነዚህ ግንድ ሴሎች ወደ ተለያዩ የሕዋስ ዓይነቶች የመለየት ችሎታቸውን ለማሳደግ ተሠርተዋል። የፍሎረሰንት ፕሮቲን መለያ ከእነዚህ ግንድ ሴሎች የተረፉ እንስሳትን እድገት ለመከታተል ጥቅም ላይ ውሏል።
በሙከራዎቹ በሙሉ፣ በአጠቃላይ 67 የሙሉ ጊዜ ህይወት ያላቸው ዘሮች ተፈጥረዋል፣ በ26 የተለያዩ የተፈተኑ ቲሹዎች ላይ በአማካይ 90 በመቶ የሚሆነው የሴልም ሴል አስተዋፅዖ አድርጓል። በአንድ አስደናቂ ሁኔታ፣ የቀጥታ ቺሜሪክ ጦጣ በተወሰኑ ሕብረ ሕዋሳት ውስጥ እስከ XNUMX በመቶ የሚደርስ የሴል ሴል አስተዋጾ አሳይቷል።
ይህ ስኬት አሁን በሰው ልጅ ባልሆኑ ፕሪምቶች ውስጥ በተሳካ ሁኔታ ስለተገኘ ከሁለት ፅንስ በአይጦች እና አይጥ ውስጥ ከሚገኙት ቺሜራዎች ጋር ከነበሩት ቀደምት ጥናቶች በልጧል። የዚህ ምርምር አንድምታ በጣም ሰፊ ነው, በጄኔቲክ ምህንድስና, ዝርያዎች ጥበቃ እና የነርቭ በሽታዎችን ለማጥናት ይበልጥ ትክክለኛ የሆኑ የዝንጀሮ ሞዴሎችን በማዘጋጀት ተግባራዊ አተገባበርን ያቀርባል.
የቺሜሪክ ዝንጀሮ በቀጥታ መወለድ በስቲም ሴል ምርምር ውስጥ ትልቅ እድገትን ይወክላል እና ስለ ሰው በሽታዎች ያለንን ግንዛቤ ለማስፋት ትልቅ ተስፋ ይሰጣል። ሳይንቲስቶች ኪሜሪክ ፕሪምቶችን በመጠቀም ለተለያዩ የነርቭ በሽታዎች እድገት፣ እድገት እና እምቅ ሕክምናዎች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ማግኘት ይችላሉ።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
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ግንድ ሴሎች ምንድን ናቸው?
ስቴም ሴሎች ወደ ተለያዩ የሴል ዓይነቶች የሚለዩ እና የተበላሹ ሕብረ ሕዋሳትን የማደስ አቅም ያላቸው የሕዋስ ዓይነት ናቸው።
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ቺሜሪክ ጦጣ ምንድን ነው?
ቺሜሪክ ዝንጀሮ ከሁለት ወይም ከዚያ በላይ የተለያዩ ዝርያዎች ሴሎችን የያዘ አካል ነው፣ በዚህ ሁኔታ ከዝንጀሮ ግንድ ሴል መስመር የተገኙ ሴሎች።
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የዚህ ጥናት አንድምታ ምንድን ነው?
ይህ ምርምር ለጄኔቲክ ምህንድስና, ዝርያዎች ጥበቃ እና የነርቭ በሽታዎችን ለማጥናት የበለጠ ትክክለኛ የእንስሳት ሞዴሎችን ማዘጋጀት መሰረት ይሰጣል.
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ይህ ግኝት ለሰው ልጅ በሽታዎች ጥናት አስተዋጽኦ የሚያደርገው እንዴት ነው?
ሳይንቲስቶች ከዝንጀሮ ግንድ ሴል መስመር የተገኙ ከፍተኛ መጠን ያላቸውን የሴል ሴሎች በመጠቀም ቺሜሪክ ፕሪምቶችን በመጠቀም የሰውን ልጅ በሽታዎች እድገትና እድገት ይበልጥ ተገቢ እና ትክክለኛ በሆነ የሞዴል ስርዓት ማጥናት ይችላሉ።
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