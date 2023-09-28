የቻይናው ዋና ሳይንቲስት የህንድ ቻንድራያን-3 ጨረቃ ማረፊያን ጠየቀ

የቻይና የመጀመሪያ የጨረቃ ተልእኮ ዋና ሳይንቲስት ኡያንግ ዚዩአን የብሄራዊ ኩራት ምንጭ ሆኖ ስለተከበረው የህንድ ቻንድራያን -3 ተልእኮ ጥርጣሬን ፈጥሯል። ዚዩአን እንዳለው፣ የቻንድራያን-3 ላንደር የህንድ የጠፈር ኤጀንሲ ISRO ባቀረበው መሰረት የጨረቃን ደቡባዊ ምሰሶ አልነካም።
ዚዩአን እንደሚጠቁመው ላንደር ከዋልታ አካባቢ 619 ኪሎ ሜትር ርቆ ከጨረቃ ደቡብ ዋልታ ርቆ አርፏል። የእሱ መከራከሪያ በፕላኔቷ 1.5 ዲግሪ ብቻ በማዘንበል ምክንያት ትንሽ ነው ብሎ ስለሚያምን ስለ ጨረቃ ደቡብ ዋልታ ባለው አመለካከት ላይ የተመሠረተ ነው። ናሳ ከ80 እስከ 90 ዲግሪ የጨረቃ ደቡብ ምሰሶ አድርጎ ሲሰይም ዚዩአን ከ88.5 እስከ 90 ዲግሪዎች መካከል እንደሚገኝ ያሰላል።
ህንድ ቀደም ሲል ቻንድራያን-3 ላንደር በ70 ዲግሪ ኬክሮስ ላይ እንደሚነካ አስታውቃ ነበር። ሆኖም የዚዩአን የይገባኛል ጥያቄ ይህንን መረጃ ይቃረናል። የህንድ ቻንድራያን -3 ተልዕኮ በጨረቃ ደቡብ ዋልታ ላይ የጠፈር ምርምር ለማሳረፍ ያለመ ሲሆን ይህም ለአገሪቱ ታሪካዊ ክንውን ነው።
ህንድ ቪክራም ላንደር እና ፕራግያን ሮቨር ለማረፍ ጥረቷን ስትሰራ ቆይታለች፣ይህም ለማረፍ ሙከራው አልተሳካም። የህንድ የጠፈር ኤጀንሲ፣ ISRO፣ ኦክቶበር 6 ላይ የምትሆነው ጨረቃ ላይ ከምትጠልቀው ቀጣዩ ጀምበር ከመጥለቋ በፊት ከላንደር እና ሮቨር ጋር ግንኙነት ለመፍጠር ያለማቋረጥ እየሞከረ ነው።
ምንጮች:
- Chandrayaan-3 ተልዕኮ፡ https://www.isro.gov.in/chandrayaan-3-mission
የቻይና የጨረቃ ተልእኮ፡- https://am.wikipedia.org/wiki/የቻይና_ጨረቃ_አሰሳ_ፕሮግራም