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ቻይና የህንድ ጨረቃ ማረፊያ የጨረቃ ደቡብ ዋልታ አምልጦታል አለች

Byሮበርት አንድሪው

ጥቅምት 1, 2023
ቻይና የህንድ ጨረቃ ማረፊያ የጨረቃ ደቡብ ዋልታ አምልጦታል አለች

ከፍተኛ የቻይና ሳይንቲስት ኦውያንግ ዚዩአን እንደተናገሩት የህንዱ ቻንድራያን-3 ቪክራም ላንደር በጨረቃ ደቡብ ዋልታ አጠገብ አላረፈም። ዚዩአን እንደተናገረው የተልእኮው ማረፊያ ቦታ በ69 ዲግሪ ደቡብ ኬክሮስ ላይ፣ የጨረቃ ደቡብ ምሰሶ ግን በ88.5 እና 90 ዲግሪ ኬክሮስ መካከል ነው።

የዚዩአን አባባል የተመሰረተው በምድር ላይ 69 ዲግሪ ደቡባዊ ኬክሮስ በአንታርክቲክ ክበብ ውስጥ ይወድቃል, ይህም በአንጻራዊነት ከትክክለኛው ምሰሶ በጣም የራቀ ነው. ሆኖም ግን, በጨረቃ ላይ, ከፖሊው ያለው ርቀት በጣም ቅርብ ነው. ዚዩአን ቻንድራያን-3 ከዋልታ አካባቢ 619 ኪሎ ሜትር (385 ማይል) ይርቅ እንደነበር ገልጿል።

በአንፃሩ የቻይና የጠፈር መርሃ ግብር በቤጂንግ ያደረጉት ከፍተኛ የስፔስ ኤክስፐርት ፓንግ ዢሃኦ እንደሚሉት የላቀ ቴክኖሎጂ አለው። ቻይና እ.ኤ.አ. ከ2010 ጀምሮ ኦርቢተሮችን እና ላደሮችን በቀጥታ ወደ ምድር-ጨረቃ ዝውውር ምህዋር መላክ ችላለች ፣ይህም ህንድ የማስጀመሪያ ተሽከርካሪ አቅም ውስን በመሆኑ እስካሁን ያላሳካችው ነው። በተጨማሪም የቻይና ሞተር ቴክኖሎጂ የበለጠ የላቀ ነው ተብሎ ይታሰባል።

የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (ISRO) ቻንድራያን-3 በጨረቃ ደቡብ ምሰሶ ላይ እንዳረፈ ተናግሮ አያውቅም። ይልቁንም ከየትኛውም አገር ቀደምት ተልእኮዎች ይልቅ ወደ ደቡብ ዋልታ መቃረቡን ገለጹ።

የማረፊያ ቦታ ትክክለኛነት አከራካሪ ቢሆንም፣ የቻንድራያን-3 ተልዕኮ ለሳይንቲስቶች ጠቃሚ ነበር። በጨረቃ ደቡብ ዋልታ አቅራቢያ ያለው ያልታወቀ ግዛት የቀዘቀዘ ውሃ እና ለወደፊቱ የጠፈር ተልእኮዎች ወሳኝ ሚና የሚጫወቱ ጠቃሚ ንጥረ ነገሮችን ይይዛል ተብሎ ይታመናል።

ምንጮች:
– ኒውስ ኔሽን
- ሳይንስ ታይምስ
- ግሎባል ታይምስ
- ጊዜ
- አይኤፍኤስ ሳይንስ

By ሮበርት አንድሪው

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