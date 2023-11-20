አዲስ ምርምር የቻይና ጠፈር ጀንክ በጨረቃ ላይ ለሚፈጠር ሚስጥራዊ ተጽእኖ መንስኤ እንደሆነ ይጠቁማል

ባለፈው አመት አንድ ቁራጭ የጨረቃ ጫፍ ላይ በመጋጨቱ ሳይንቲስቶች ግራ ተጋብተዋል. ይሁን እንጂ በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች ሚስጥሩ ላይ ብርሃን ፈንጥቀዋል, ይህም ነገሩ የቻይና ማበረታቻ ሮኬት ሳይሆን አይቀርም. በአሪዞና ዩኒቨርሲቲ፣ በካሊፎርኒያ የቴክኖሎጂ ተቋም፣ በፕሮጄክት ፕሉቶ እና በፕላኔተሪ ሳይንስ ኢንስቲትዩት የሳይንስ ሊቃውንት የተደረገው ጥናት እንደሚያመለክተው WE0913A በመባል የሚታወቀው ነገር ከቻንግ 5-T1 የቻይና ረጅም ማርች ሮኬት አካል ነው። ተልዕኮ በ2014 ተጀመረ።
ከተፅዕኖው አስገራሚ ገጽታዎች አንዱ ያልተለመደው መንትያ ጉድጓድ ነው. ተመራማሪዎቹ ይህ ድርብ-ክሬተር የተፈጠረው በሮኬት ማበልፀጊያ ሲሆን ይህም በመጋቢት 2022 ጨረቃ ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል ። ምክንያታቸውም ነገሩ ወደ ጨረቃ ወለል ላይ ሲወርድ ሳይንከራተት ቆይቶ ይልቁንም በረጋው ውስጥ እንደሚሽከረከር በመመልከት ነው ። የሚሽከረከር ታምብል. ይህ የሚያመለክተው የሮኬቱ ደረጃ መረጋጋትን ለማስጠበቅ ከተጨማሪ ጭነት ጋር የተመጣጠነ ነበር።
የቡድኑ ትንተናም ከሮኬቱ መድረክ ፊት ለፊት ተያይዘው ያልተገለጸው የደመወዝ ጭነት በመሽከርከር እና በመረጋጋቱ ላይ ትልቅ ሚና እንደነበረው ይጠቁማል። ይሁን እንጂ የዚህ ጭነት ትክክለኛ ባህሪ አሁንም እንቆቅልሽ ነው, እናም ተመራማሪዎቹ ዓላማውን እና ማንነቱን ለማወቅ አይጠብቁም.
ይህ ጥናት የአደጋውን አመጣጥ እና ተፈጥሮ ግንዛቤዎችን ከመስጠት በተጨማሪ የጠፈር ፍርስራሾችን የመከታተል እና የመረዳትን አስፈላጊነት ያጎላል። የሰው ሰራሽ ነገሮች ህዋ ላይ መኖራቸው እየጨመረ በሄደ ቁጥር በሰው ሰራሽ እና ባልሆኑ የጠፈር ተልዕኮዎች ላይ ሊያደርሱ የሚችሉትን አደጋ መከታተል እና ማስተዳደር ወሳኝ ይሆናል።
በየጥ:
ጥ: - በጨረቃ ላይ ያለውን ምስጢራዊ ተፅእኖ ምን አመጣው?
መ፡ የቅርብ ጊዜ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ተፅዕኖው የተከሰተው WE0913A ተብሎ በሚጠራው የቻይና ማበረታቻ ሮኬት ነው።
ጥ፡ ለምንድነው ይህ ተፅዕኖ ጠቃሚ የሆነው?
መ፡ ተፅዕኖው ከፍተኛ ነው ምክንያቱም ያልተለመደ መንትያ እሳተ ገሞራ አፈጣጠርን ትቶ ስለሄደ ትልቅ የሮኬት መድረክ ተሳትፎን ያመለክታል።
ጥ፡ ነገሩ የቻይና ሮኬት ነበር የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ የሚደግፈው ምን ማስረጃ አለ?
መ፡ ተመራማሪዎች የነገሩን አቅጣጫ መሬት ላይ የተመሰረቱ ቴሌስኮፖችን በመጠቀም ካርታ ሰሩ እና ከቻንግ 5-ቲ 1 ተልዕኮ የቻይና ረጅም ማርች ሮኬት አካል ነው ብለው ደምድመዋል።
ጥ፡- ከሮኬት ደረጃ ጋር የተያያዘው ያልተገለጸ ክፍያ ምን ነበር?
መ: ያልተገለጸው የክፍያ ጭነት ትክክለኛ ተፈጥሮ እና ዓላማ አልታወቀም።
ጥ፡ የዚህ ጥናት አንድምታ ምንድን ነው?
መ፡ ይህ ጥናት ለወደፊት የጠፈር ተልእኮዎች ሊደርሱ የሚችሉትን ስጋቶች ለመከላከል የቦታ ፍርስራሾችን የመቆጣጠር እና የመቆጣጠርን አስፈላጊነት ያጎላል።