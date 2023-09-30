የቻይና ጠፈርተኞች በማይክሮግራቪቲ ውስጥ የእሳት ባህሪን በማሳየት በጠፈር ውስጥ ሻማ ያበራሉ

በአስደናቂ ሁኔታ በቻይና ቲያንጎንግ የጠፈር ጣቢያ ላይ የተሳፈሩ ሁለት ጠፈርተኞች በቀጥታ ስርጭት ሻማ ከክብሪት ጋር በተሳካ ሁኔታ ለኮሱ። ይህ በምድር ላይ ያልተለመደ ላይመስል ይችላል፣ ነገር ግን በጠፈር ጣቢያ ማይክሮግራቪቲ አካባቢ ላይ ከፍተኛ አደጋዎችን ይፈጥራል። ክፍት ነበልባሎች በሚያስከትሉት አደጋ በአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ላይ በጥብቅ የተከለከሉ ናቸው።
ማሳያው በማይክሮግራቪቲ ውስጥ እሳት እንዴት እንደሚሠራ ለማስታወስ ያገለግላል። ከፍ ብሎ የተለየ ቅርጽ ከመፍጠር ይልቅ በህዋ ላይ ያለው ነበልባል በየአቅጣጫው ይሰራጫል፣ ግጥሚያውንም በትንሽ እሳታማ ቦታ ውስጥ ይውጠው። የቻይና የጠፈር ኤጀንሲ ሙከራውን ያደረገው ይህንን ክስተት ለማሳየት እና በማይክሮ ስበት ውስጥ ያለውን ተንሳፋፊነት ለማጥፋት ነው።
በሌላ በኩል ናሳ የጠፈር ተጓዦችን የጠፈር አከባቢን ደህንነት ለማሻሻል በሚደረገው ጥረት በህዋ ውስጥ የእሳት ባህሪን ለአመታት ሲያጠና ቆይቷል። እንደ Spacecraft Fire Safety Experiments (SAFFIRE) ባሉ ሙከራዎች ኤጀንሲው ወደፊት የጠፈር ተጓዦች ሊያጋጥሟቸው የሚችሉትን የአደጋ ጊዜ ሁኔታዎችን ለማስመሰል ባልታሰሩ የጠፈር መንኮራኩሮች ላይ ቁጥጥር የሚደረግበት እሳቶችን እያቀጣጠለ ነው። ይህ ጥናት የእሳት አደጋን የበለጠ ለመረዳት እና ውጤታማ የመከላከያ እርምጃዎችን ለማዘጋጀት ያለመ ነው።
እ.ኤ.አ. በ 1997 በሩሲያ ሚር የጠፈር ጣቢያ ላይ የእሳት ቃጠሎ በተነሳበት ጊዜ የእሳት ደህንነት በጠፈር ላይ ያለው ጠቀሜታ በግልጽ ታይቷል ። ምንም እንኳን ሰራተኞቹ እሳቱን ማጥፋት ቢችሉም ሊያስከትሉ የሚችሉትን አደጋዎች በማጉላት በእሳት መከላከያ ዘዴዎች ውስጥ ጉልህ እድገቶችን አስከትሏል ። አይኤስኤስ አሁን የተሻሻሉ ኦክስጅንን የሚያመነጩ ስርዓቶችን ከድጋሜዎች እና የላቀ የእሳት አደጋ የመለየት ችሎታዎች አሉት።
በቅርቡ ከቻይና ቲያንጎንግ የጠፈር ጣቢያ የቀጥታ ስርጭትን ግምት ውስጥ በማስገባት የእሳት አደጋን ለመከላከል ተመሳሳይ የጥንቃቄ እና የደህንነት እርምጃዎች ተግባራዊ ሳይሆኑ አልቀሩም። ከደህንነት በተጨማሪ ሻማ በህዋ ላይ ማብራት መቻል በአንድ የጠፈር ጣቢያ ውስጥ በተከለለ አካባቢ ውስጥ የሚከማቹትን ደስ የማይል ሽታዎችን ለማስታገስ ይረዳል።
በአጠቃላይ ይህ የቻይና የጠፈር ተመራማሪዎች ስኬት በማይክሮግራቪቲ ውስጥ ያለውን ልዩ የእሳት ባህሪ እና በህዋ ላይ ያለውን የእሳት ደህንነት ለማሻሻል በዓለም ዙሪያ የጠፈር ኤጀንሲዎች የሚያደርጉትን የማያቋርጥ ጥረት ያሳያል።
ምንጮች:
- Space.com: [ምንጭ]
- የቻይና ሳይንስ ትዊተር መለያ: [ምንጭ]