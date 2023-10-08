የቻይና ቲያንጎንግ ጣቢያ ለማስፋፋት አቅዷል

የአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ከሁለት አስርት አመታት በላይ ተከታታይ መኖሪያ በኋላ በ2030 ስራ ሊጀምር ነው። ይሁን እንጂ የአዳዲስ የጠፈር ጣቢያዎች ግንባታ አስቀድሞ በመካሄድ ላይ ነው. ከ 2022 ጀምሮ ሥራ ላይ የዋለው የቻይናው ቲያንጎንግ ጣቢያ ለከፍተኛ ዕድገት በዝግጅት ላይ ነው።
ቲያንጎንግ በአሁኑ ጊዜ በአንድ ጊዜ እስከ ሶስት ጠፈርተኞችን መደገፍ የሚችሉ ሶስት ሞጁሎች አሉት። ሆኖም ቻይና በቅርቡ ሶስት ተጨማሪ ሞጁሎችን በመጨመር የጣቢያውን መጠን በእጥፍ ለማሳደግ ማቀዷን አስታውቃለች። የተሻሻለው ጣቢያ በግምት 180 ቶን ይመዝናል እና ስድስት የመትከያ ወደቦች ያሉት የማስፋፊያ ሞጁል ያካትታል። በተጨማሪም ቻይና ከቲያንጎንግ ጋር ለጥገና እና ለመጠገን የሚያስችል የጠፈር ቴሌስኮፕ ለመክፈት አቅዳለች።
የቲያንጎንግ መስፋፋት ለአለም አቀፍ ትብብር እድል ይሰጣል። ቻይና በተስፋፋው ጣቢያ ላይ የሌሎች ሀገራት ጠፈርተኞችን ለመቀበል ክፍት መሆኗን ገልጻለች። የአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ኢዜአ) ጠፈርተኞችን ወደ ቲያንጎንግ የመላክ ፍላጎት ቀድሞ ቢያሳይም በበጀት እና በፖለቲካዊ ችግሮች ምክንያት እንደገና ማጤን ጀምሯል። በሌላ በኩል ናሳ እስከ 2030 ድረስ ለአይኤስኤስ ቁርጠኛ ነው እና ወደ ዝቅተኛ-ምድር ምህዋር ለመድረስ ወደ ንግድ አጋሮች ለመሸጋገር አቅዷል።
በህዋ ላይ ያለው የአለም አቀፍ ትብብር የወደፊት እጣ ፈንታ እርግጠኛ ባይሆንም የቲያንጎንግ መስፋፋት ቻይና ህዋ ላይ ያላትን ቁርጠኝነት ለማሳደግ ያላትን ቁርጠኝነት ያሳያል። ቻይና ቲያንጎንግ ከማስፋፋት በተጨማሪ በ2030 ጠፈርተኞችን በጨረቃ ላይ የማሳረፍ እቅድ አላት።የተለያዩ ሀገራት እና ኤጀንሲዎች የጠፈር ፍለጋ አላማቸውን ማሳደዳቸውን ሲቀጥሉ፣ወደፊት በርካታ ጣቢያዎችን በመቀላቀል ሜጋ ጣቢያ የመፍጠር እድሉ ሰፊ ነው። “ቫለሪያን እና የሺህ ፕላኔቶች ከተማ” በተሰኘው ፊልም ላይ የተገለጸው ነገር አሁንም ትኩረት የሚስብ ሊሆን ይችላል።
በአጠቃላይ በጠፈር ጣቢያ ልማት ላይ እየታየ ያለው መሻሻል የትብብር እና የትብብር አስፈላጊነት በህዋ ምርምር ላይ ስኬትን ለማስታወስ ያገለግላል። የሰው ልጅ በህዋ ላይ ያለውን የጉዞ አቅም የሚከፍተው በጋራ በመስራት ብቻ ነው።
ምንጭ፡ SYFY's The Ark (አሁን በፒኮክ ላይ እየተለቀቀ)፣ የቻይና የጠፈር ቴክኖሎጂ አካዳሚ (CAST)
ፍቺዎች፡-
- ዓለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ)፡- በብዙ ተባባሪ የጠፈር ኤጀንሲዎች እና ብሔራት ከተሰራ፣ ከተሰራ እና ከተጠበቀው በላይ ትልቁ የጠፈር መንኮራኩር። ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ ያለማቋረጥ ኖሯል።
– ቲያንጎንግ ጣቢያ፡ ከ2022 ጀምሮ ስራ ላይ ያለው የቻይና የጠፈር ጣቢያ በአሁኑ ጊዜ ሶስት ሞጁሎች ያሉት ሲሆን መጠኑን በእጥፍ ወደ ስድስት ሞጁሎች ለማሳደግ አቅዷል።
- የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ (ኢዜአ)፡- በአውሮፓ ሀገራት የህዋ ምርምር እና የምርምር ስራዎችን ለማስተባበር የሚሰራ ኤጀንሲ።
– ናሳ፡ የዩናይትድ ስቴትስ የጠፈር ኤጀንሲ ለሲቪል ህዋ ምርምር እና ምርምር ኃላፊነት ያለው የብሄራዊ ኤሮኖቲክስ እና የጠፈር አስተዳደር ነው።
- ዝቅተኛ-ምድር ምህዋር፡- ከምድር ገጽ በላይ በጥቂት መቶ ኪሎ ሜትሮች ውስጥ ያለው የጠፈር ክልል፣ አብዛኞቹ ሰራተኞች የጠፈር ተልዕኮዎች እና ሳተላይቶች የሚሰሩበት።
– የጨረቃ መግቢያ መንገድ፡- የጨረቃን ወለል ፍለጋን ለመደገፍ የታሰበ የናሳ በጨረቃ ዙሪያ የሚዞር የጠፈር ጣቢያ።