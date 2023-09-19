በቻይና ውስጥ አዲስ ሰፊ-መስክ ቴሌስኮፕ የአንድሮሜዳ ጋላክሲ አስደናቂ ምስል ወሰደ

ቻይና በቅርቡ በኪንጋይ ግዛት ተራሮች ላይ የሚገኘውን ሰፊው የመስክ ዳሰሳ ቴሌስኮፕ (WFST) አዲሱን ሰፊ የሜዳ ቴሌስኮፕ አሳይታለች። 8.2 ጫማ (2.5 ሜትር) የሆነ ዲያሜትር ያለው WFST በሰሜናዊው ንፍቀ ክበብ ትልቁ የጊዜ-ጎራ የዳሰሳ ጥናት ተቋም ነው። በ9k x 9k ሞዛይክ ሲሲዲ መመርመሪያዎች የታጠቀው 9,000 ፒክሰሎች ጥራት በአግድም እና በአቀባዊ መጥረቢያ አለው ይህም ዝርዝር የስነ ፈለክ ምስሎችን እንዲይዝ ያስችለዋል።
በቻይና የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ እና በቻይና የሳይንስ አካዳሚ (ሲኤኤስ) ስር የሚገኘው የፐርፕል ማውንቴን ኦብዘርቫቶሪ (PMO) በጋራ የተሰራው WFST በጊዜ ሂደት የተወሰኑ የሰማይ አካባቢዎችን የመከታተል አላማ አለው፣ እንደ ሱፐርኖቫስ እና ያሉ ጊዜያዊ የስነ ፈለክ ክስተቶችን መለየት። ማዕበል መቋረጥ ክስተቶች. እንዲሁም የቻይናን አቅም ወደ ምድር ቅርብ የቁስ ክትትል እና ቅድመ ማስጠንቀቂያ ያሳድጋል።
በWFST የተለቀቀው የመጀመሪያ ምስል የአንድሮሜዳ ጋላክሲ አስደናቂ ምስል ሲሆን ሰፊ ሜዳ እና ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ችሎታዎች ያሳያል። የቴሌስኮፑ የላቀ የንድፍ ገፅታዎች ለምሳሌ የባዘነ ብርሃንን ለመቀነስ እንደ ረጅም የሌንስ በርሜል እና ለከፍተኛ ስሜታዊነት አነስ ያለ ብርሃን ማገጃ ቦታ በጣም ከላቁ አለም አቀፍ የመመልከቻ መሳሪያዎች ጋር እንዲወዳደር ያደርገዋል።
የWFST ግንባታ በጁላይ 2019 የጀመረው በለንግሁ ከተማ አቅራቢያ በአማካይ 13,120 ጫማ (4,000 ሜትር) ከፍታ ላይ ከባህር ጠለል በላይ ነው። ይህ ስልታዊ ቦታ ጥርት ያለ የሌሊት ሰማይ፣ የተረጋጋ የከባቢ አየር ሁኔታ፣ ደረቅ የአየር ንብረት እና አነስተኛ የብርሃን ብክለት ያቀርባል።
WFST ለቻይና አስትሮኖሚ ከፍተኛ እድገትን የሚያመለክት ሲሆን ሀገሪቱ በዘርፉ ያላትን እውቀት ያሳያል። ቀደምት የኦፕቲካል ሙከራዎችን ባደረገው በጥንታዊው ቻይናዊ ፈላስፋ ሞዚ ወይም ሚኪየስ በመባል የሚታወቀው ቴሌስኮፕ በቻይና የሀገር ውስጥ ፈጠራዎችን እና ሳይንሳዊ እድገቶችን ያሳያል።
ምንጭ:
- የቻይና ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ
- ሐምራዊ ማውንቴን ኦብዘርቫቶሪ (PMO)፣ የቻይና የሳይንስ አካዳሚ (CAS)
- CCTV+