የቻይና ቻንግ 6 ተልዕኮ የፓኪስታንን ሳተላይት ወደ ጨረቃ ለመውሰድ

የቻይና ብሔራዊ የጠፈር አስተዳደር (ሲኤንኤ) እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ6 የመጀመሪያ አጋማሽ ሊካሄድ የታቀደው የቻንጌ 2024 ሚሽን ሳተላይት ከፓኪስታን ወደ ጨረቃ እንደሚጓዝ አስታውቋል። ይህ ዜና የፓኪስታን መገናኛ ብዙሃን ዘ ኒውስ ዘግቧል።
ከፓኪስታን በተጨማሪ የቻንጌ 6 ተልዕኮ ከአውሮፓ ስፔስ ኤጀንሲ (ኢዜአ)፣ ከፈረንሳይ እና ከጣሊያን ጭነት ጭነት ያጓጉዛል። በተልዕኮው ላይ ያሉት የፈረንሣይ መሳሪያዎች የራዲዮአክቲቭ ጋዝን ይሞከራሉ፣ የኢዜአ አሉታዊ አዮን መፈለጊያ እና የጣሊያን ቫሌ ብሬት ራዳር ሲስተም ለምርምር ዓላማቸው ጥቅም ላይ ይውላሉ።
CubeSat የተሰኘው የፓኪስታን ሳተላይት በዚህ ተልእኮ ውስጥ ማካተት ቻይና የአለም አቀፍ የጨረቃ ምርምር ጣቢያ ፕሮጀክትን ለማፋጠን የምታደርገውን ጥረት አጉልቶ ያሳያል። CNSA በህዋ ምርምር ላይ አለምአቀፍ ትብብርን ለመፍጠር ያለመ ሲሆን በዚህ ተነሳሽነት ተጨማሪ አጋርነቶች እንደሚፈጠሩ ይጠብቃሉ።
የቻንግ 6 ተልዕኮ ዋና አላማ ከጨለማው የጨረቃ ጎን ናሙናዎችን መሰብሰብ እና በሰላም ወደ ምድር መመለስ ነው። የቀደሙት የጨረቃ ተልእኮዎች ናሙናዎችን ከጨረቃ አካባቢ ብቻ ሰብስበው ነበር፣ ይህም ጥረቱን በተለይ ጉልህ አድርጎታል። ሳይንቲስቶች ከተለያዩ የጨረቃ ክፍሎች የተውጣጡ ናሙናዎችን በመተንተን ስለ ዕድሜዋ እና ስለ ጂኦሎጂካል ታሪኩ ግንዛቤዎችን ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።
የቻንግ 6 ተልዕኮን ተከትሎ CNSA የቻንግ 7 ሮቦት ተልዕኮን ወደ ጨረቃ ደቡብ ምሰሶ ለመጀመር አቅዷል። ይህ መጪ ተልዕኮ የበረዶ ምልክቶችን በመፈለግ በክልሉ ከባቢ አየር እና የአየር ሁኔታ ላይ ተጨማሪ ምርመራዎችን ያደርጋል።
ይህ ተልእኮ ቻይና የጨረቃ ፍለጋን ወደ ማሳደግ እና በጠፈር ምርምር ዓለም አቀፍ ትብብርን ለማስተዋወቅ ያላትን ቁርጠኝነት ያሳያል።
ምንጮች፡- ዜና
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