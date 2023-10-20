“ታላቁ አረንጓዴ ግንብ” በመባል የሚታወቀው የቻይና የሶስት-ሰሜን የደን ልማት ፕሮግራም (TNAP) በረሃማነትን በመዋጋት እና አካባቢን በማሻሻል ረገድ ውጤታማ ሆኗል። ከቻይና የሳይንስ አካዳሚ የተግባር ሥነ-ምህዳር ተቋም በመጡ የቻይና ሳይንቲስቶች ባደረጉት ኢኮሎጂካል ሂደቶች ላይ በቅርቡ የወጣ ጥናት TNAP ከፍተኛ የካርበን መስመድን እንደፈጠረ አረጋግጧል።
እ.ኤ.አ. በ1978 የተጀመረው TNAP በአለም አቀፍ ደረጃ ትልቁ የስነ-ምህዳር እድሳት ፕሮጀክት ሲሆን ደረቃማ እና ከፊል ደረቃማ አካባቢዎችን የሰሜናዊ ምስራቅ፣ ሰሜን-ማእከላዊ እና ሰሜን ምዕራብ ቻይናን ያጠቃልላል። ተመራማሪዎቹ የርቀት ዳሰሳ ምስሎችን እንዲሁም የመስክ ምልከታዎችን እና የብሔራዊ የደን ክምችት መረጃዎችን በመጠቀም በባዮማስ ፣ በአፈር እና በ “ሥነ-ምህዳራዊ ተፅእኖ ካርቦን” ውስጥ ያለው የካርበን ክምችት መጨመርን ገምተዋል ፣ ይህም በደን መጨፍጨፍ ምክንያት የአፈርን ብክነት በመቀነሱ የካርቦን መመንጠርን ያመለክታል ። .
ጥናቱ እንዳመለከተው በ221,000 ከ1978 ስኩዌር ኪሎ ሜትር አካባቢ በ379,000 ከነበረው 2017 ስኩዌር ኪሎ ሜትር በደን የተሸፈነው የደን መጠን ወደ 47.06 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ከፍ ብሏል። አመት. በተጨማሪም ከመሬት በላይ እና ከመሬት በታች ባለው ባዮማስ ውስጥ ያለው የካርበን ማጠቢያ በ0.843 ከነበረበት 1978 ቢሊዮን ቶን በ2.08 ወደ 2017 ቢሊዮን ቶን አድጓል።
ተመራማሪዎቹ የ "ሥነ-ምህዳር ተፅእኖ ካርቦን" አስፈላጊነትን ያጎላሉ, ይህም ከጠቅላላው የካርበን ማጠቢያ መጨመር በግምት 16% ነው. ይህ የሚያሳየው በተጠበቁ ደኖች ውስጥ የካርቦን ክምችቶችን ስርጭትን ለመወሰን ሥነ-ምህዳራዊ ተፅእኖዎች ወሳኝ ሚና እንደሚጫወቱ ነው. ጥናቱ የካርቦን ማጠቢያዎች ሲገመቱ እና ከካርቦን ጋር የተያያዙ ሞዴሎችን ሲፈጥሩ, የካርቦን ዝርጋታ በደን መጨፍጨፍ ከሚያስከትላቸው ስነ-ምህዳራዊ ውጤቶች ሊታለፉ አይገባም.
ይህ ጥናት የብሔራዊ ሥነ-ምህዳራዊ እድሳት ፕሮጀክቶችን ከካርቦን ማጠቢያ አቅም እና ከሥነ-ምህዳር ተግባር ግምገማ አንጻር ያለውን ጠቀሜታ ለመገምገም መለኪያ ይሰጣል። የቻይናው “ታላቁ አረንጓዴ ግንብ” አካባቢን ከማሻሻል ባለፈ የካርቦን ዳይኦክሳይድ ልቀትን በመቀነስ ረገድ ያለውን ከፍተኛ ተፅእኖ ያሳያል።
ምንጭ፡ የቻይና ሳይንስ አካዳሚ፣ DOI፡ 10.1186/s13717-023-00455-8