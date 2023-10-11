አዲስ ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ በቻይና ትልቁ የሬዲዮ ቴሌስኮፕ ተገኝቷል

የቻይና ሳይንቲስቶች በደቡብ ምዕራብ ቻይና በጊዙ ግዛት የሚገኘውን ባለ አምስት መቶ ሜትር Aperture Spherical Radio ቴሌስኮፕ (ፈጣን) በመጠቀም ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ (FRB) በማግኘታቸው በአስትሮፊዚክስ ዘርፍ አዲስ ግኝት አደረጉ። FRBዎች በጥቂት ሺዎች ሰከንድ ብቻ የሚቆዩ እና ከጥልቅ ጠፈር የሚመነጩ ሚስጥራዊ የሬዲዮ ብልጭታዎች ናቸው። መነሻቸው አይታወቅም እና ይህ ግኝት በእነዚህ እንቆቅልሽ ክስተቶች ላይ ምርምር እየጨመረ ያለውን አካል ይጨምራል።
የምርምር ቡድኑ በGuizhou Normal University ስር ካለው የሀገር ውስጥ ቁልፍ የመረጃ እና የኮምፒዩቲንግ ሳይንስ ላብራቶሪ የFAST ግዙፍ የዳሰሳ ጥናት መረጃን በመመርመር FRB 20200317A የተባለ ደካማ የሬዲዮ ምልክት ለይቷል። ይህንን ግኝት ለአለም አቀፉ የስነ ፈለክ ማህበረሰብ በሥነ ፈለክ ተመራማሪ ቴሌግራም አሳውቀዋል።
ፋስት፣ የዓለማችን ትልቁ ባለአንድ ዲሽ የሬዲዮ ቴሌስኮፕ፣ ዲያሜትሩ 500 ሜትሮች ሲሆን፣ የእንግዳ መቀበያ ቦታው ከ 30 መደበኛ የእግር ኳስ ሜዳዎች ጋር። በተፈጥሮ ጥልቅ እና ክብ የካርስት ድብርት ውስጥ የሚገኝ፣ ስራውን በጃንዋሪ 11፣ 2020 ጀምሯል። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ፣ FRBsን ለመለየት ተወስኗል እና በ2020 የመጀመሪያዎቹን አራት ተደጋጋሚ ያልሆኑ FRBዎችን ተይዟል።
የዚህ ግኝት አስፈላጊነት ለተለያዩ የስነ ከዋክብት ችግሮች ሊሰጥ በሚችለው አቅም ግንዛቤ ላይ ነው። FRB ን በማጥናት፣ ሳይንቲስቶች ስለ አመጣጣቸው እና ተፈጥሮአቸው የበለጠ መረጃ ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ፣ ይህም ስለ አጽናፈ ሰማይ ሚስጥሮች ብርሃን ሊፈጥር ይችላል።
ይህ የቅርብ ጊዜ ግኝት የቻይናን ፈጣን ቴሌስኮፕ አስደናቂ አቅም ያሳያል እና የቻይና ሳይንቲስቶች በአስትሮፊዚክስ ዘርፍ ያደረጉትን አስተዋፅዖ ያሳያል። ጥናቱ ሲቀጥል፣ ስለ FRBs ባለን ግንዛቤ ላይ ተጨማሪ ግኝቶች እና እድገቶች እንደሚደረጉ ይጠበቃል።
ምንጭ(ቶች)፡ ዢንዋ የዜና ወኪል