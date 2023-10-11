የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ሳይንስ

አዲስ ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ በቻይና ትልቁ የሬዲዮ ቴሌስኮፕ ተገኝቷል

ByMampho Brescia

ጥቅምት 11, 2023
አዲስ ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ በቻይና ትልቁ የሬዲዮ ቴሌስኮፕ ተገኝቷል

የቻይና ሳይንቲስቶች በደቡብ ምዕራብ ቻይና በጊዙ ግዛት የሚገኘውን ባለ አምስት መቶ ሜትር Aperture Spherical Radio ቴሌስኮፕ (ፈጣን) በመጠቀም ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ (FRB) በማግኘታቸው በአስትሮፊዚክስ ዘርፍ አዲስ ግኝት አደረጉ። FRBዎች በጥቂት ሺዎች ሰከንድ ብቻ የሚቆዩ እና ከጥልቅ ጠፈር የሚመነጩ ሚስጥራዊ የሬዲዮ ብልጭታዎች ናቸው። መነሻቸው አይታወቅም እና ይህ ግኝት በእነዚህ እንቆቅልሽ ክስተቶች ላይ ምርምር እየጨመረ ያለውን አካል ይጨምራል።

የምርምር ቡድኑ በGuizhou Normal University ስር ካለው የሀገር ውስጥ ቁልፍ የመረጃ እና የኮምፒዩቲንግ ሳይንስ ላብራቶሪ የFAST ግዙፍ የዳሰሳ ጥናት መረጃን በመመርመር FRB 20200317A የተባለ ደካማ የሬዲዮ ምልክት ለይቷል። ይህንን ግኝት ለአለም አቀፉ የስነ ፈለክ ማህበረሰብ በሥነ ፈለክ ተመራማሪ ቴሌግራም አሳውቀዋል።

ፋስት፣ የዓለማችን ትልቁ ባለአንድ ዲሽ የሬዲዮ ቴሌስኮፕ፣ ዲያሜትሩ 500 ሜትሮች ሲሆን፣ የእንግዳ መቀበያ ቦታው ከ 30 መደበኛ የእግር ኳስ ሜዳዎች ጋር። በተፈጥሮ ጥልቅ እና ክብ የካርስት ድብርት ውስጥ የሚገኝ፣ ስራውን በጃንዋሪ 11፣ 2020 ጀምሯል። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ፣ FRBsን ለመለየት ተወስኗል እና በ2020 የመጀመሪያዎቹን አራት ተደጋጋሚ ያልሆኑ FRBዎችን ተይዟል።

የዚህ ግኝት አስፈላጊነት ለተለያዩ የስነ ከዋክብት ችግሮች ሊሰጥ በሚችለው አቅም ግንዛቤ ላይ ነው። FRB ን በማጥናት፣ ሳይንቲስቶች ስለ አመጣጣቸው እና ተፈጥሮአቸው የበለጠ መረጃ ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ፣ ይህም ስለ አጽናፈ ሰማይ ሚስጥሮች ብርሃን ሊፈጥር ይችላል።

ይህ የቅርብ ጊዜ ግኝት የቻይናን ፈጣን ቴሌስኮፕ አስደናቂ አቅም ያሳያል እና የቻይና ሳይንቲስቶች በአስትሮፊዚክስ ዘርፍ ያደረጉትን አስተዋፅዖ ያሳያል። ጥናቱ ሲቀጥል፣ ስለ FRBs ባለን ግንዛቤ ላይ ተጨማሪ ግኝቶች እና እድገቶች እንደሚደረጉ ይጠበቃል።

ምንጭ(ቶች)፡ ዢንዋ የዜና ወኪል

By Mampho Brescia

ተዛማጅ ለጥፍ

ሳይንስ

የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ወጣት ኮከቦችን በእንቆቅልሽ ክላስተር በሱፐርማሲቭ ብላክ ሆል አቅራቢያ አግኝተዋል

ጥቅምት 12, 2023 ሮበርት አንድሪው
ሳይንስ

አዲስ ጥናት እንደሚያመለክተው የንቃተ ህሊና ልምዶች በእርግዝና መጨረሻ ላይ ይጀምራሉ

ጥቅምት 12, 2023 Mampho Brescia
ሳይንስ

ፎኖን ኢንጂነሪንግ፡ ከፍሎረሰንት ስፔክትረም ባሻገር ሌዝንግ ማራዘም

ጥቅምት 12, 2023 ቪኪ Stavropoulou

አመለጠዎት

ሳይንስ

የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ወጣት ኮከቦችን በእንቆቅልሽ ክላስተር በሱፐርማሲቭ ብላክ ሆል አቅራቢያ አግኝተዋል

ጥቅምት 12, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

አዲስ ጥናት እንደሚያመለክተው የንቃተ ህሊና ልምዶች በእርግዝና መጨረሻ ላይ ይጀምራሉ

ጥቅምት 12, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

ፎኖን ኢንጂነሪንግ፡ ከፍሎረሰንት ስፔክትረም ባሻገር ሌዝንግ ማራዘም

ጥቅምት 12, 2023 ቪኪ Stavropoulou 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

ለአገሬው ተወላጆች የፀሐይ ግርዶሽ አስፈላጊነት

ጥቅምት 12, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች