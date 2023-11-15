አዲስ አንቀጽ፡ የማርስን ሃብት ማሰስ፡ በ AI የሚነዳ ሮቦት ኬሚስት የኦክስጅን ምርትን አብዮት አድርጓል።

የቻይና ሳይንቲስቶች ከመሬት ውጭ በሚደረግ አሰሳ ላይ ትልቅ ለውጥ አምጥተዋል። የቻይና ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በ AI የሚመራውን ሮቦት ኬሚስት በመጠቀም በማርስ ላይ ኦክሲጅንን ለማምረት የሚረዱ ንጥረ ነገሮችን በተሳካ ሁኔታ አዋህደዋል። ይህ ቆራጭ ቴክኖሎጂ በቀይ ፕላኔት ላይ የሰውን ህይወት ለማቆየት በጣም ቀልጣፋ እና ጉልበት ቆጣቢ መፍትሄ ይሰጣል።
በማርስ ላይ መኖር ብዙ ተግዳሮቶችን ያቀርባል፣ እንደ ኦክሲጅን ያሉ አስፈላጊ ኬሚካሎች ውህደት በጣም አሳሳቢ ጉዳይ ነው። ተለምዷዊ ዘዴዎች ካታላይቶችን ከምድር ላይ ለማጓጓዝ ውድ ብቻ ሳይሆን ለረጅም ጊዜ የሰው ልጅ መኖሪያም ተግባራዊ ሊሆኑ አይችሉም. በማርስ ላይ ያለው የውሃ እንቅስቃሴ የቅርብ ጊዜ ማስረጃ ሳይንቲስቶች የአካባቢ ሀብቶችን በመጠቀም መጠነ ሰፊ የኦክስጂን ምርት ለማግኘት አማራጭ ዘዴዎችን እንዲመረምሩ አነሳስቷቸዋል።
በኔቸር ሲንተሲስ ጆርናል ላይ በቅርቡ በወጣ ጥናት የUSTC ተመራማሪዎች የፈጠራ አቀራረባቸውን በዝርዝር አስቀምጠዋል። የማሽን መማሪያን ኃይል በመጠቀም፣ AI ኬሚስት ከሚስቱ ሶስት ሚሊዮን ሊሆኑ ከሚችሉ ጥንቅሮች እጅግ በጣም ጥሩውን የካታሊስት ቀመር መለየት ይችላል። ይህ በራስ ሰር የኬሚካል እና የቁሳቁስ ውህደት ለወደፊት ማርስ ፍለጋ መንገድ ይከፍታል።
የኤአይ ኬሚስት ከ50,000 በላይ በሆኑ የኬሚስትሪ ወረቀቶች ላይ ባለው ሰፊ የመረጃ ቋት ላይ በተገነባ ትንበያ ሞዴል ታጥቆ የማርስን ሜትሮይትስ አካላትን ተንትኖ አውጥቷል። በስድስት ሳምንታት ውስጥ፣ ለዓመታት የፈጀ ከባድ የሰው ጉልበት አስፈላጊነትን በማስወገድ አዲስ ማነቃቂያን በተሳካ ሁኔታ ሠራ። የተገኘው ማነቃቂያ በማርስያን በሚመስሉ የሙቀት ሁኔታዎች ውስጥ እንኳን ኦክስጅንን በአስተማማኝ ሁኔታ የማምረት ችሎታውን አሳይቷል።
በዚህ እመርታ፣ በማርስ ላይ የመኖር ተስፋዎች በከፍተኛ ሁኔታ ሊደረስባቸው የሚችሉ ሆነዋል። ለሰው ልጅ ህልውና ወሳኝ መስፈርት የሆነው የኦክስጂን ምርት አሁን በአካባቢው የማርስ ቁሳቁሶችን በመጠቀም ሊሳካ ይችላል። በተጨማሪም ይህ ቴክኖሎጂ ለመሠረት ግንባታ፣ ለምግብ ምርት እና ለሌሎች አስፈላጊ ኬሚካሎች ውህደት እድሎችን ይከፍታል።
የሰው ልጅ ኮስሞስን ማሰስ ሲቀጥል፣ እንደ AI-የሚነዳ ሮቦት ኬሚስት ያሉ እድገቶች ሊቋቋሙት የማይችሉ የሚመስሉ ተግዳሮቶችን በመጋፈጥ የመላመድ እና የመፍጠር ችሎታችንን በምሳሌነት ያሳያሉ። የአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ እና የሮቦቲክስ ውህደት ከመሬት ውጭ የሚደረግ ፍለጋን ግንዛቤያችንን እያሳደገን እና የፕላኔቶችን የመኖር ህልማችንን እውን ለማድረግ እየቀረበን ነው።
በየጥ:
ጥ፡ በ AI የሚመራው ሮቦት ኬሚስት በማርስ ላይ በኦክሲጅን ምርት ውስጥ ያለው ጠቀሜታ ምንድነው?
መ፡- በ AI የሚመራው ሮቦት ኬሚስት ከአካባቢው የማርስ ሃብቶች የሚያነቃቁ ንጥረ ነገሮችን በማቀናጀት በማርስ ላይ የኦክስጅንን ምርት አብዮት ያደርጋል፣ ይህም ከምድር ውድ የሆነ መጓጓዣን ያስወግዳል።
ጥ፡ የኤአይአይ ኬሚስት በጣም ጥሩውን የመቀየሪያ ቀመር እንዴት ይለያል?
መ፡ የ AI ኬሚስት የማሽን መማሪያ ሞዴልን በፍጥነት ለመተንተን እና ከሦስት ሚሊዮን በላይ ሊሆኑ ከሚችሉ ጥንቅሮች ውስጥ በጣም ጥሩውን የመቀየሪያ ቀመር ለመለየት ይጠቀማል።
ጥ፡- የዚህ ቴክኖሎጂ አቅም ከኦክሲጅን ምርት ባለፈ ምን ሊሆን ይችላል?
መ፡ ይህ ቴክኖሎጂ ከመሬት ውጭ ባሉ ፕላኔቶች ላይ የመሠረት ግንባታን፣ የምግብ ምርትን እና ሌሎች አስፈላጊ ኬሚካሎችን እንዲዋሃዱ ማመቻቸት ይችላል።
ጥ፡ የ AI ኬሚስት አዲስ ማበረታቻን ለማዋሃድ ምን ያህል ጊዜ ፈጅቷል?
መ: በስድስት ሳምንታት ውስጥ፣ የ AI ኬሚስት በተሳካ ሁኔታ አዲስ ማነቃቂያ አዘጋጀ፣ ይህ ሂደት በግምት 2,000 ዓመታት ያህል የሰው ጉልበት ሊወስድ ነበር።