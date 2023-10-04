ቻይና ቲያንጎንግ የጠፈር ጣቢያን በአዲስ ሞጁሎች ለማስፋት አቅዳለች።

ቻይና በ47ኛው የአለም አቀፉ የስነ ፈለክ ኮንግረስ የድምጽ መጠን እና አቅሟን ለማሳደግ አዳዲስ ሞጁሎችን ወደ ቲያንጎንግ የጠፈር ጣቢያ ለመላክ ማቀዷን አስታውቃለች። የቻይና የጠፈር ቴክኖሎጂ አካዳሚ ዣንግ ኪያኦ ቲያንጎንግን ከሶስት ሞጁሎች ወደ ስድስት የማስፋፋት እቅድ አቅርበዋል። ማስፋፊያው ባለብዙ-ተግባር ማስፋፊያ ሞጁል ስድስት የመትከያ ወደቦችን ማስጀመርን ያካትታል። የእነዚህ ማስጀመሪያዎች የጊዜ ሰሌዳ ከአሁን በኋላ ወደ አራት ዓመታት አካባቢ እንደሚሆን ይገመታል. የተስፋፋው ቲያንጎንግ በአሁኑ ጊዜ ግዙፍ 450 ሜትሪክ ቶን ከሆነው የአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ከጅምላ አንድ ሶስተኛ በላይ ይሆናል።
ከማስፋፊያው በተጨማሪ፣ ቻይና ለሰራተኛ የጨረቃ አሰሳ መኖሪያነት እና ማረጋገጫ የሚያገለግሉ ትላልቅ የውጭ ጭነት ጭነቶችን እና ሊነፉ የሚችሉ ሞጁሎችን የሚያስተናግዱ የማስፋፊያ መገናኛዎችን በማዘጋጀት ላይ ትገኛለች። CASTን ጨምሮ የቻይናው የጠፈር ተቋራጭ CASC የጠፈር መንኮራኩሮችን እና ሞጁሎችን ለቲያንጎንግ በማዘጋጀት እና በማምረት ላይ ይገኛል።
ሌሎች የቲያንጎንግ እቅዶች ቊንጢያን የተሰኘውን አብሮ የሚዞር የጠፈር ቴሌስኮፕ ማስጀመርን ያካትታል። የጠፈር ጣቢያው ባለ 3 ዲ ፕሪንተሮች፣ የማሰብ ችሎታ ያላቸው ሮቦቶች፣ የተሻሻሉ የግንኙነት እና የሮቦቲክ ክንዶች እና የጠፈር ፍርስራሾች መመልከቻ ስርዓት ይሟላል። የጣቢያው ዲጂታል መንትዮችም በሂደት ላይ ናቸው።
በ2030ዎቹ ውስጥ ጠፈርተኞችን ወደ ጨረቃ ለመላክ እና አለም አቀፍ የጨረቃ ምርምር ጣቢያ ለመገንባት አቅዳ የቻይና የህዋ እንቅስቃሴ እየሰፋ ነው። በማርስ ናሙና የመመለሻ ተልዕኮ ላይም እየሰሩ ነው። የእነዚህ ፕሮጀክቶች ወሰን እያደገ መምጣቱ ለቻይና የጠፈር ሴክተር የሀብት መጨመርን የሚያንፀባርቅ ቢሆንም የሎጂስቲክስ፣ የቴክኒክ እና የበጀት ተግዳሮቶችን ሊፈጥር ይችላል።
ቲያንጎንግ በተባበሩት መንግስታት የውጪ ጉዳይ ፅህፈት ቤት በኩል ከ100 በላይ ሳይንሳዊ የምርምር ፕሮጀክቶች ተጀምረው እና የተመረጡ ሙከራዎችን በማድረግ አለም አቀፍ ትብብር አይቷል። ቻይና በክፍያ፣ በቴክኖሎጂ እና በሞጁል ደረጃ ትብብር ትፈልጋለች። ቲያንጎንግን ቱሪዝምን ጨምሮ ለተለያዩ የንግድ ጉዳዮች ለመክፈት እያሰቡ ሲሆን ለስፔስ ጣቢያው ዝቅተኛ ወጭ አቅርቦት ተልእኮዎችን ለማዘጋጀት ፕሮፖዛል መርጠዋል።
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