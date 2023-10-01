የኒው ሙን ተልዕኮ ከጨረቃ ከሩቅ ቦታ ናሙናዎችን ለመሰብሰብ

የቻይና መጭው የቻንጌ 6 ተልእኮ ናሙናዎችን ከጨረቃ ራቅ ብሎ የመሰብሰብ ስራ ከፓኪስታንም ሸክም ይሸከማል። ለቀጣይ አመት የተቀጠረው ተልዕኮ ከፓኪስታን የሚገኘውን ICUBE-Q cubesat ሳተላይት በምህዋሯ ላይ የማካተት እቅድ እንዳጠናቀቀ የመንግስት መግለጫ አርብ እለት ይፋ አድርጓል።
የቻንግ 6 ተልዕኮ ዋና አላማ ከሩቅ የጨረቃ ጎን ናሙናዎችን መሰብሰብ ነው። የጠፈር መንኮራኩሩ ምህዋር፣ ላንደር፣ ወደ ላይ መውጣት እና እንደገና የመግባት ሞጁሉን ያካትታል። የጠፈር መንኮራኩሩ ለማረፍ የታቀደው ቦታ የደቡብ ዋልታ-አይትከን ተፋሰስ ሲሆን የአቧራ እና የድንጋይ ናሙናዎችን ይሰበስባል። ይህ ተልእኮ ከጨረቃ ከሩቅ ናሙናዎችን የምንሰበስብበት፣ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን የምንሰጥበት እና የጨረቃ እውቀታችንን የምናሰፋበት የመጀመሪያው ምሳሌ ሊሆን ይችላል።
የቻንጌ 6 ተልዕኮ በድምሩ 10 ኪሎ ግራም የውጭ ቁሳቁሶችን በመሬት ማረፊያው እና በመዞሪያው ላይ ይይዛል። ይህ ከፈረንሳይ፣ ኢጣሊያ እና ከአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ የመጡ ሳይንሳዊ መሳሪያዎችን ጨምሮ የፓኪስታን በመዞሪያው ላይ ካለው ጭነት በተጨማሪ።
ዩናይትድ ስቴትስ፣ የቀድሞዋ ሶቪየት ኅብረት እና ቻይና የጨረቃ ናሙናዎችን በተሳካ ሁኔታ ወደ ምድር ቢያመጡም፣ አንዳቸውም ከጨረቃ ራቅ ካሉት ናሙናዎች እንዳላገኙ ልብ ሊባል ይገባል። ስለዚህ ይህ ተልእኮ ከሳይንሳዊ ጥናትና ግንዛቤ አንፃር ትልቅ ትርጉም አለው።
የሕንድ የቅርብ ጊዜ ተልዕኮ ቻንድራያን 3 በጨረቃ ደቡብ ዋልታ አቅራቢያ የመጀመሪያውን ለስላሳ ማረፊያ አግኝቷል። የሕንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት በስርዓታቸው ውስጥ የእንቅልፍ ሁነታን ከማስነሳቱ በፊት የፕራግያን ሮቨር እና የቻይናው ቻንጊ 4 ሚሽን ሮቨር ሁለቱም በንቃት የጨረቃን ወለል እያሰሱ ነበር። ሮቨርን ለማንቃት ጥረት እየተደረገ ቢሆንም እስካሁን ምንም ምልክት አልደረሰም።
በአጠቃላይ፣ የቻንግ 6 ተልዕኮ ከፓኪስታን ጋር በመተባበር ለጨረቃ ፍለጋ እና ሳይንሳዊ ምርምር አስደሳች ገጽታን ይጨምራል። ሳይንቲስቶች ከሩቅ የጨረቃ ክፍል ናሙናዎችን በመሰብሰብ ስለ ጨረቃ ያለንን እውቀት ለማስፋት በዚህ ክልል ላይ የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖራቸው እና የናሙናዎችን ስብጥር መተንተን ይችላሉ።
ምንጮች:
- የመንግስት መግለጫ
- የሂንዱስታን ታይምስ ጽሑፍ