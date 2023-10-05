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የቻይናው ቲያንጎንግ የጠፈር ጣቢያ በ2030 ሞጁሎችን ለማስፋት አቅዷል

Byቪኪ Stavropoulou

ጥቅምት 5, 2023
የቻይናው ቲያንጎንግ የጠፈር ጣቢያ በ2030 ሞጁሎችን ለማስፋት አቅዷል

ቻይና በመጪዎቹ አመታት ሞጁሎቿን ከሶስት ወደ 2030 በማሳደግ ነባሩን የጠፈር ጣቢያ ቲያንጎንግ ለማስፋት ያላትን ትልቅ እቅድ ገልጻለች። ግቡ በ 74 አካባቢ የሚጠበቀው የአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (ISS) የስራ ዘመኑን ሊያጠናቅቅ ሲቃረብ ከምድር አቅራቢያ ለሚደረጉ ተልእኮዎች በተለይም ከሌሎች ሀገራት ለጠፈር ተጓዦች አማራጭ መድረክ ማቅረብ ነው። ማስታወቂያው የወጣው በቻይና አካዳሚ ነው የጠፈር ቴክኖሎጂ (CAST) በXNUMXኛው ዓለም አቀፍ የጠፈር ምርምር ኮንግረስ።

ቲያንጎንግ፣ ወደ “ስካይ ቤተመንግስት” የተተረጎመው፣ የቻይና የቅርብ ጊዜ ፈጠራ ወደ ህዋ፣ ቲያንጎንግ-1 እና ቲያንጎንግ-2 ሞጁሎችን በመተካት ነው። በአሁኑ ጊዜ ቲያንጎንግ ሦስት ሞጁሎች ያሉት ሲሆን ክብደቱ 96,000 ኪሎ ግራም ሲሆን ርዝመቱ 55.6 ሜትር ርዝመትና 39 ሜትር ስፋት አለው. አቅሟን ለማስፋት፣ ቻይና ተጨማሪ ሶስት ሞጁሎችን ለመጨመር አቅዳለች፣ አራተኛው ሞጁል “Xuntian” የሚል ስያሜ የተሰጠው በ2024 ነው። ቲያንጎንግ ምድርን ከ340 እስከ 450 ኪሎ ሜትር ከፍታ ላይ ትዞራለች፣ ይህም ከአይኤስኤስ አቅጣጫ ጋር ተመሳሳይ ነው። ከአይኤስኤስ 16 ጋር ሲነጻጸር በሶስት ሞጁሎች ብቻ ያነሰ እና ቀላል ነው።

የአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ፕሮግራም ከዩናይትድ ስቴትስ፣ ሩሲያ፣ አውሮፓ፣ ጃፓን እና ካናዳ የመጡ የጠፈር ኤጀንሲዎች ትብብር ነው። አለምአቀፍ የበረራ ሰራተኞችን፣ አስጀማሪ ተሽከርካሪዎችን፣ ኦፕሬሽኖችን፣ የስልጠና ተቋማትን እና ሳይንሳዊ ምርምርን ያካትታል። ቻይና ግን የዚህ ፕሮግራም ተሳታፊ አይደለችም። አይኤስኤስ ከአገልግሎት መጥፋት ጋር ተያይዞ ቻይና እ.ኤ.አ. በ2030 በጠፈር ፍለጋ ውስጥ እንደዋና ተዋናይነት ቦታዋን ለማጠናከር ትጥራለች።

ምንጮች:
- ሂንዱስታን ታይምስ - https://www.hindustantimes.com/science/china-plans-to-expand-modules-of-its-tiangong-space-station/story-jAJYaBGVgMEM9p20PsUlQJ.html

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