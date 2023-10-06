ቻይና የጠፈር ጣቢያን በናሳ ከሚመራው አይኤስኤስ አማራጭ ለማስፋፋት አቅዳለች።

ቻይና ቲያንጎንግ ወይም ሰለስቲያል ቤተ መንግስት በመባል የሚታወቀውን የጠፈር ጣቢያዋን ከሶስት ሞጁሎች ወደ ስድስት ሞጁሎች ለማስፋፋት ማቀዷን አስታውቃለች። የማስፋፊያው ዓላማ በናሳ የሚመራው ዓለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ዕድሜ ወደ ማብቂያው ሲቃረብ ከሌሎች አገሮች የመጡ የጠፈር ተጓዦችን ወደ ምድር አቅራቢያ ለሚደረጉ ተልእኮዎች አማራጭ መድረክ ለማቅረብ ነው።
የቻይናው ዋና የጠፈር ተቋራጭ አካል የሆነው የቻይና የስፔስ ቴክኖሎጂ አካዳሚ (CAST) እንዳመለከተው የቻይናው የጠፈር ጣቢያ የስራ ጊዜ ከ15 ዓመታት በላይ እንደሚቆይ እና ይህም ቀደም ብሎ ከተገለጸው የ10 አመት የህይወት ዘመን ብልጫ አለው። ቲያንጎንግ በ2022 ኪሎ ሜትር (450 ማይል) የምሕዋር ከፍታ ላይ እስከ ሦስት ጠፈርተኞችን በማስተናገድ ከ280 መጨረሻ ጀምሮ ሙሉ በሙሉ ሥራ ጀምሯል።
በመስፋፋቱ ፣ የቲያንጎንግ ብዛት 180 ሜትሪክ ቶን ይደርሳል ፣ አሁንም 40% የሚሆነው የ ISS ብዛት ብቻ ነው ፣ ይህም የሰባት ጠፈርተኞችን ይይዛል ። ሆኖም ከ2030 በኋላ አይኤስኤስ ከአገልግሎት ውጪ ይሆናል ተብሎ ስለሚጠበቅ፣ የቻይና የጠፈር ጣቢያ ለወደፊት የጠፈር ተልዕኮዎች አማራጭ ይሰጣል። ቻይና በዚያን ጊዜ ዋና የጠፈር ሃይል ለመሆን አቅዳለች።
ባለፈው አመት የቻይና መንግስት መገናኛ ብዙሃን በርካታ ሀገራት ጠፈርተኞቻቸውን ወደ ቻይና ጣቢያ ለመላክ ፍላጎት ያሳዩ እንደነበር አስታውቋል። ይሁንና የአውሮፓ ጠፈርተኞችን ለመጎብኘት የዓመታት ዕቅድን በማስቀመጥ በቲያንጎንግ ለመሳተፍ የበጀትም ሆነ የፖለቲካ ፈቃድ እንደሌለው የአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ኢዜአ) በቅርቡ አስታውቋል።
በማጠቃለያው ቻይና ተጨማሪ ሞጁሎችን ለማስተናገድ የጠፈር ጣቢያዋን እያሰፋች ነው፣ ይህም ከአረጋዊው አይኤስኤስ ሌላ አማራጭ ነው። የቲያንጎንግ የስራ ዘመን ከ15 ዓመታት በላይ ይሆናል፣ ይህም ቀደም ሲል ከተጠበቀው በላይ ነው። የጣቢያው ብዛት አሁንም የአይኤስኤስ ክፍልፋይ ሆኖ ሳለ፣ ቻይና አይኤስኤስ በሚቋረጥበት ጊዜ ዋና የጠፈር ሃይል ለመሆን ትጥራለች። ይሁን እንጂ ኢዜአ አውሮፓውያን ጠፈርተኞችን ወደ ቲያንጎንግ የመላክ እቅዷን በማቋረጡ ቻይና ለአለም አቀፍ የጠፈር ትብብር ያላትን ፍላጎት ውድቅ አድርጎታል።
ትርጓሜዎች
- ቲያንጎንግ፡ የቻይና የጠፈር ጣቢያ፣ የሰለስቲያል ቤተ መንግስት በመባልም ይታወቃል።
- አይኤስኤስ: ዓለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ.
ምንጮች:
- የቻይና የጠፈር ቴክኖሎጂ አካዳሚ (CAST)
- የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ (ኢዜአ)