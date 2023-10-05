አይ ኤስ ኤስ የህይወት ዘመን ሊያበቃ ሲቃረብ ቻይና የጠፈር ጣቢያዋን ለማስፋት አቅዳለች።

ቻይና በሚቀጥሉት አመታት የጠፈር ጣቢያዋን ወደ ስድስት ሞጁሎች ልታሰፋ ነው፣ ይህም የአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) የስራ ዘመኑን ሊያጠናቅቅ በተቃረበበት ወቅት ከሌሎች ሀገራት ለሚመጡ የጠፈር ተጓዦች አማራጭ መድረክ ትሰጣለች። የቻይና የጠፈር ቴክኖሎጂ አካዳሚ (CAST) በአለም አቀፉ የስነ ፈለክ ኮንግረስ ላይ እንዳስታወቀው የቻይናው የጠፈር ጣቢያ የስራ ጊዜ ከ15 ዓመታት በላይ እንደሚቆይ ይህም ቀደም ሲል ከተገለጸው በላይ ነው።
ቲያንጎንግ ወይም ሰለስቲያል ቤተ መንግስት በመባል የሚታወቀው የቻይና የጠፈር ጣቢያ ከ2022 መጨረሻ ጀምሮ ሙሉ በሙሉ አገልግሎት መስጠት የጀመረ ሲሆን እስከ ሶስት ጠፈርተኞችን ማስተናገድ ይችላል። ወደ ስድስት ሞጁሎች ከተስፋፋ በኋላ፣ 180 ሜትሪክ ቶን ክብደት ይኖረዋል፣ ይህም ከ ISS ብዛት 40% ብቻ ነው። ነገር ግን፣ ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ በምህዋሩ ላይ የነበረው አይኤስኤስ ከ2030 በኋላ ከአገልግሎት ውጪ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ቻይና በተመሳሳይ ጊዜ ዋና የጠፈር ሃይል ለመሆን ትጥራለች።
ቻይና ጠፈርተኞቻቸውን ወደ ቻይና ጣቢያ በመጋበዝ ከሌሎች ሀገራት ጋር ለመተባበር ፈቃደኛ መሆኗን ገልጻለች። ባለፈው አመት በርካታ ሀገራት ጠፈርተኞቻቸውን ወደ ቲያንጎንግ ለመላክ ጥያቄ ማቅረባቸው ተዘግቧል። ነገር ግን የአውሮፓ ህዋ ኤጀንሲ (ኢዜአ) በዚህ አመት በፕሮጀክቱ ለመሳተፍ በጀትም ሆነ ፖለቲካዊ ፍቃድ እንደሌለው አስታውቆ የቻይናን የጠፈር ዲፕሎማሲ ፍላጎት እንቅፋት አድርጎታል።
ፈተናዎች ቢኖሩትም ቲያንጎንግ ቻይና በህዋ ላይ ያላትን እምነት እያደገ መምጣቱን ያሳያል። በህዋ ምርምር ዘርፍ የአሜሪካ ተፎካካሪ ሆናለች እና በአሜሪካ ህግ ከናሳ ጋር ምንም አይነት ትብብር እንዳታደርግ ተከልክሏል። የአይኤስኤስ ተሳታፊ የሆነችው ሩሲያ የራሷን የጠፈር ጣቢያ ከብሪክስ ሀገራት ጋር በመተባበር ለመስራት ሀሳብ አቅርባለች።
ቻይና ለጠፈር ጣቢያዋ የማስፋፊያ እቅድ እና ዋና የጠፈር ሃይል የመሆን ፍላጎቷ በህዋ ምርምር እድገት ላይ ያላትን ቁርጠኝነት ያሳያል። አይኤስኤስ የህይወት ዘመኗ ሊያበቃ ሲቃረብ፣ ቻይና ከሌሎች ሀገራት የመጡ ጠፈርተኞችን ከምድር አቅራቢያ ለሚደረጉ ተልእኮዎች አማራጭ መድረክ ለማቅረብ አቅዳለች።
ትርጓሜዎች
- አይኤስኤስ: ዓለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ
- ቲያንጎንግ፡ የቻይና የጠፈር ጣቢያ፣ የሰለስቲያል ቤተ መንግስት በመባልም ይታወቃል
- BRICS፡ ከብራዚል፣ ሩሲያ፣ ሕንድ፣ ቻይና እና ደቡብ አፍሪካ የተዋቀረ ቡድን
ምንጮች:
ሮይተርስ - "ቻይና የጠፈር ጣቢያዋን ከአይኤስኤስ ጋር ለመወዳደር አቅዳለች"
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