ቻይና ከአይኤስኤስ ጋር ለመወዳደር የጠፈር ጣቢያን ለማስፋት አቅዳለች።

ቻይና በናሳ የሚመራውን ዓለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ለመፎካከር እና ሌሎች ሀገራትን ከሱ ለመሳብ በማሰብ የሕዋ ጣቢያዋን ቲያንጎንግ በእጥፍ ልታድግ ነው። ማስፋፊያው የሞጁሎችን ቁጥር ከሶስት ወደ 15 ከፍ ማድረግን ያካትታል፣ ይህም ከምድር አቅራቢያ ለሚደረጉ ተልእኮዎች አማራጭ መድረክ ይሰጣል። በቻይና የጠፈር ቴክኖሎጂ አካዳሚ (CAST) መሠረት የቻይናው የጠፈር ጣቢያ የሥራ ጊዜ ከXNUMX ዓመታት በላይ ይሆናል።
ቲያንጎንግ እስከ 2022 ኪ.ሜ (450 ማይል) በሚደርስ ምህዋር ከፍታ ላይ ቢበዛ ሶስት ጠፈርተኞችን በማስተናገድ ከ280 መጨረሻ ጀምሮ ሙሉ በሙሉ ስራ ጀምሯል። ምንም እንኳን መስፋፋት ቢኖርም ፣ 180-ሜትሪክ-ቶን ቲያንጎንግ አሁንም ከ ISS ብዛት 40% ብቻ ይሆናል ፣ ይህም የሰባት የጠፈር ተጓዦችን ይይዛል ። ሆኖም ከ2030 በኋላ ይቋረጣል ተብሎ የሚጠበቀው አይኤስኤስ ከቻይና “ዋና የጠፈር ሃይል” ለመሆን ካቀደችው እቅድ ጋር ይገጣጠማል።
የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ በቲያንጎንግ ለመሳተፍ አስፈላጊው በጀትም ሆነ ፖለቲካዊ ይሁንታ እንደሌላት ሲገልጽ የቻይና የስፔስ ዲፕሎማሲ ፍላጎት እንቅፋት ፈጥሮ ነበር። ምንም እንኳን በርካታ ሀገራት ጠፈርተኞቻቸውን ወደ ቻይና ጣቢያ ለመላክ ፍላጎት ቢያሳዩም የኢዜአ ውሳኔ የቻይናን ምኞት ውስንነት አጉልቶ አሳይቷል።
ቢሆንም፣ ቲያንጎንግ በህዋ ጥረቷ ላይ እያደገች ያለችውን የቻይና ተጽዕኖ እና እምነት ይወክላል። የሀገሪቱ የጠፈር አቅም ምልክት እና ከአሜሪካ ጋር በግዛቱ ተቀናቃኝ ሆኗል። ነገር ግን በአሜሪካ ህጎች ምክንያት ቲያንጎንግ ከናሳ ጋር በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ እንዳይተባበር ተከልክሏል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ ሌላዋ የአይኤስኤስ ተሳታፊ የሆነችው ሩሲያ የጠፈር ዲፕሎማሲ እድሎችን ትፈልጋለች። ሮስስኮስሞስ የተሰኘው የሩሲያ የጠፈር ኤጀንሲ እስከ አራት ኮስሞናውቶች የሚይዝ ስድስት ሞጁሎችን ያቀፈ የጠፈር ጣቢያ ለመገንባት አቅዷል። ሞስኮ በ BRICS ቡድን ውስጥ ያሉ አጋሮቿ ማለትም ብራዚል፣ህንድ፣ቻይና እና ደቡብ አፍሪካ ለጣቢያው ግንባታ የበኩላቸውን አስተዋፅዖ እንዲያበረክቱ ጠቁማለች።
በማጠቃለያው ቻይና የቲያንጎንግ የጠፈር ጣቢያን ማስፋት በህዋ ምርምር ውስጥ ዋና ተዋናይ ለመሆን ያላትን ቁርጠኝነት ያሳያል። ቻይና ከአይኤስኤስ ሌላ አማራጭ በማቅረብ አለም አቀፍ ትብብርን ለመሳብ እና ምኞቷ የጠፈር አካባቢን ለመቆጣጠር መንገዱን ለመክፈት አቅዳለች።
ምንጮች:
- ምንጭ 1: [የምንጭ ስም እና ዩአርኤል ያክሉ]
- ምንጭ 2: [የምንጭ ስም እና ዩአርኤል ያክሉ]