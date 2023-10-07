አይኤስኤስ የህይወት ዑደቱን ሊያጠናቅቅ ሲቃረብ ቻይና የጠፈር ጣቢያዋን ለማስፋት አቅዳለች።

በቅርቡ የሮይተርስ ዘገባ እንደሚያመለክተው ቻይና በሚቀጥሉት ጥቂት አመታት ውስጥ የሶስት ሞጁሎችን መጠን ከሶስት ወደ 2030 ሞጁሎች በማሳደግ የጠፈር ጣቢያዋን ለማስፋት አቅዳለች። በናሳ የሚመራው አለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) የህይወት ዑደቱን በXNUMXዎቹ ሊያጠናቅቅ ሲቃረብ፣ ቻይና ሰፋ ያለ የጠፈር ጣቢያ ለመስራት ያቀደችው እቅድ ከሌሎች ሀገራት የመጡ የጠፈር ተጓዦች ከምድር አቅራቢያ ለሚደረጉ ተልእኮዎች አዲስ መድረክ ሊሰጥ ይችላል።
አሁን ያለው የቻይና የጠፈር ጣቢያ ቲያንጎንግ ይባላል፣ እሱም በእንግሊዝኛ ወደ “ሰማያዊ ቤተ መንግስት” ተተርጉሟል። በአሁኑ ጊዜ ሶስት ሞጁሎችን ያካትታል. የመጀመሪያው ሞጁል ቲያንጎንግ-1 በሴፕቴምበር 2011 የተጀመረ ሲሆን ከሼንዡ የጠፈር መንኮራኩር ጋር ለመንቀሳቀስ እና ለመትከያ ሙከራ የሙከራ መድረክ ሆኖ አገልግሏል። ሼንዙ 9 እና ሼንዙ 10 የተባሉ የቡድን ተልእኮዎችን አስተናግዳለች።ነገር ግን ቻይና ቲያንጎንግ-1ን በመጋቢት 2016 ከቁጥጥሯ ውጪ አድርጋ ስታወጀች፣ እና በሚያዝያ 2018 ወደ ምድር ከባቢ አየር ገብታ ወደ ተመለሰችበት ስትመጣ ተቃጥላለች።
የቻይና የጠፈር ጣቢያ መስፋፋት ከ15 ዓመታት በላይ የሚቆይ የአገልግሎት ጊዜን ይሰጣል። ይህ ከተለያዩ ሀገራት የመጡ የጠፈር ተጓዦች ወደ ምድር ቅርብ የሆኑ ተልእኮዎችን እንዲያካሂዱ፣ በጠፈር ምርምር ላይ አለም አቀፍ ትብብርን እንዲያሳድጉ የተለየ መድረክ ይሰጣል። አይኤስኤስ የስራ ህይወቱን ሊያጠናቅቅ ሲቃረብ፣የቻይና የጠፈር ጣቢያ መስፋፋት ክፍተቱን ሊሞላ እና በህዋ ላይ እየተካሄዱ ያሉ የሳይንስ ምርምር እና የቴክኖሎጂ እድገቶችን ሊደግፍ ይችላል።
ቻይና ለህዋ ምርምር ባላት ታላቅ ዕቅዷ፣ በህዋ ላይ መገኘትዋን ለማሳደግ ያላትን ቁርጠኝነት ማሳየቷን ቀጥላለች። ሀገሪቱ የህዋ ጣቢያዋን እያሰፋች ስትሄድ በአለም አቀፉ የህዋ ማህበረሰብ ውስጥ ትልቅ ሚና ለመጫወት ትፈልጋለች ይህም በአጠቃላይ የሰው ልጅ የጠፈር ምርምር እድገት ላይ አስተዋፅዖ ያደርጋል።
ምንጮች:
– ሮይተርስ፡ [URL]
- ናሳ: [URL]