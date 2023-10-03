ቻይና ቋሚ መኖሪያን ለመገንባት ለጨረቃ ተልዕኮ አለም አቀፍ ትብብር ጋብዘዋለች።

ቻይና እ.ኤ.አ. በ 2030 ዋና የጠፈር ሀይል ለመሆን ለምታቀደው ግብ እየሰራች በመሆኑ ለመጪው የጨረቃ ተልዕኮ ለአለም አቀፍ ትብብር ክፍት መሆኗን አስታወቀች። አገሮች እና ድርጅቶች በቻንግኢ-74 ተልዕኮው ውስጥ እንዲሳተፉ። ተልዕኮው በጨረቃ ደቡባዊ ምሰሶ ላይ ቋሚ መኖሪያን ለማቋቋም ያለመ ነው።
በ"ተልዕኮ ደረጃ" ትብብር ቻይና እና አለም አቀፍ አጋሮቿ የጠፈር መንኮራኮቻቸውን የማስወንጨፍ እና የማንቀሳቀስ፣ የጠፈር መንኮራኩር ወደ ጠፈር መስተጋብር እና የጨረቃን ወለል በጋራ የመቃኘት እድል ያገኛሉ። የቻይና የጠፈር መንኮራኩሮች ካረፉ በኋላ ዓለም አቀፍ አጋሮች የራሳቸውን ሞጁሎች በነፃ እንዲያሰማሩ እንኳን ደህና መጡ።
ፍላጎት ያላቸው ወገኖች እስከ ዲሴምበር 31 ድረስ ለCNSA የፍላጎት ደብዳቤ እንዲያቀርቡ ይጠበቅባቸዋል። የመጨረሻ የውሳኔ ሃሳቦች ምርጫ በሴፕቴምበር 2024 ውስጥ ይደረጋል። የቻንግ -8 ተልዕኮ ለ 7 የተቀመጠውን የቻንግ -2026 ተልዕኮ ይከተላል፣ ይህም በጨረቃ ደቡብ ምሰሶ ላይ የጨረቃ ሀብቶችን ይፈልጋል። ሁለቱም ተልእኮዎች በቻይና ለሚመራው የአለም አቀፍ የጨረቃ ምርምር ጣቢያ (ILRS) ግንባታ መሰረት ይጥላሉ።
በቅርቡ በ2020 የማይሰራ ምርመራን ወደ ጨረቃ ያሰማራችው ቻይና በ6 የመጀመሪያ አጋማሽ ላይ ሌላ የቻንግ -2024 ምርመራ ወደ ጨረቃ ሩቅ አቅጣጫ ለመላክ አቅዳለች። የመጨረሻው ግብ በ2030 ጠፈርተኞችን በጨረቃ ላይ ማሳረፍ ነው።
ይህ በእንዲህ እንዳለ የናሳው የአርጤምስ ፕሮግራም በታህሳስ 2025 የአሜሪካን ጠፈርተኞች ወደ ጨረቃ ቦታ የመመለስ አላማ አለው። ነገር ግን ናሳ ከቻይና ጋር በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በአሜሪካ ህግ እንዳይተባበር ተከልክሏል። በ3 የአርጤምስ 2025 ተልእኮ ሁለት የአሜሪካ ጠፈርተኞች በጨረቃ ደቡብ ዋልታ ላይ ሲያርፉ፣ ከዚህ ቀደም በሰዎች ያልተመረመረበት አካባቢ ይታያል። መርከበኞቹ አርጤምስ 4 እና 5 ተልእኮዎች ለ 2027 እና 2029 ታቅደዋል።
ከሴፕቴምበር ወር ጀምሮ 29 ሀገራት በህዋ ላይ እና በጨረቃ ወለል ላይ የባህሪ መመሪያዎችን ለማቋቋም በናሳ እና በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተቀረፀውን የአርጤምስ ስምምነትን መፈራረማቸው አይዘነጋም። በተለይም ቻይና እና ሩሲያ የዚህ ስምምነት ፈራሚዎች አይደሉም። ቻይና በአሁኑ ጊዜ ከሩሲያ እና ቬንዙዌላ ለጨረቃ ጣቢያ መርሃ ግብሯ ተሳትፎዋን አረጋግጣለች።
ለማጠቃለል ያህል፣ ቻይና በቻንጊ-8 ተልዕኮዋ ዓለም አቀፍ ትብብር እንድታደርግ ግብዣ ቀርቦለት ዋና የጠፈር ሃይል ለመሆን ያላትን ቁርጠኝነት የሚያሳይ ነው። ከሌሎች ሀገራት ጋር በመተባበር ተልዕኮው በጨረቃ ደቡብ ዋልታ ላይ ቋሚ መኖሪያን ለማቋቋም ያለመ ሲሆን ይህም በ2030ዎቹ ለአለም አቀፍ የጨረቃ ምርምር ጣቢያ ግንባታ መንገድ ይጠርጋል። የቻይና የጊዜ መስመር ከናሳ የአርጤምስ ፕሮግራም ጋር ሲጣጣም በሁለቱ የጠፈር ኤጀንሲዎች መካከል ያለው ትብብር በአሜሪካ ህግ የተገደበ ነው።