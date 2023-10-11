ቻይና የአይኤስኤስ ምትክ ቲያንጎንግ የጠፈር ጣቢያን ለማስፋት አቅዳለች።

ቻይና የቲያንጎንግ ("ሰማይ ቤተ መንግስት") የጠፈር ጣቢያን የአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያን (አይኤስኤስ) ተተኪ ለማድረግ ማቀዷን አስታውቃለች። በቅርቡ በተካሄደው አለምአቀፍ አስትሮኖቲካል ኮንግረስ ቻይና ሶስት አዳዲስ ሞጁሎችን ወደ ቲያንጎንግ እንደምትጨምር ገልፃ ይህም መጠን በእጥፍ ይጨምራል። ጣቢያው እስከ 2037 ወይም ከዚያ በኋላ የአገልግሎት ዘመኑን ከአስራ አምስት ዓመታት በላይ ያገለግላል ተብሎ ይጠበቃል። የተሻሻለው ቲያንጎንግ 180 ሜትሪክ ቶን ይመዝናል እና እስከ XNUMX የሚደርስ የሰራተኞች አቅም ይኖረዋል፣ አይኤስኤስ አሁን ካለው የሰባት አቅም ያነሰ ነው።
ቻይና በቲያንጎንግ ላይ ያላት ትልቅ ዕቅዶች በህዋ ላይ ትልቅ ሃይል የመሆን እና ከናሳ እና ከሌሎች ታላላቅ የህዋ ኤጀንሲዎች ጋር ተቀናቃኝ የመሆን አላማዋን ያንፀባርቃል። ሀገሪቱ በአይኤስኤስ የተተወውን ክፍተት ለመሙላት እና ራሷን አትራፊ የጠፈር ምርምር መድረክ ለማድረግ አቅዳለች። ቲያንጎንግ በ2022 መገባደጃ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ከተሰራበት ጊዜ አንስቶ አስራ አምስት ታኮኖዎችን አስተናግዳለች።ባለፈው አመት ቻይና “በርካታ ሀገራት” ጠፈርተኞቻቸውን ወደ ቻይና ጣቢያ የመላክ ፍላጎት እንዳላቸው አስታውቃለች።
ቻይና ከቲያንጎንግ በተጨማሪ ከሩሲያው ሮስስኮስሞስ ጋር በመተባበር በአለም አቀፍ የጨረቃ ምርምር ጣቢያ (ILRS) እየሰራች ነው። ILRS የቻይናን በጠፈር ላይ ልዕለ ሀያል ለመሆን ያላትን ፍላጎት ይወክላል። ሆኖም ቻይና የአውሮፓ ህዋ ኤጀንሲ (ኢዜአ) ለመሳተፍ ፈቃደኛ ባለመሆኗ ለሁለቱም ቲያንጎንግ እና ILRS አለም አቀፍ አጋሮችን ለመመዝገብ ባደረገችው ጥረት ውድቀት ገጥሟታል። ኢዜአ ለውሳኔው የበጀት እና የፖለቲካ ምክንያቶችን ጠቅሷል።
የቻይና ጠበኛ የጠፈር ፕሮግራም እና ዋና የጠፈር ሃይል ለመሆን የምታደርገው ጥረት አንዳንድ ተንታኞች ሁኔታውን እንደ አዲስ የጠፈር ውድድር እንዲገልጹ አድርጓቸዋል። ቻይና ቲያንጎንግ እና ሌሎች የወደፊት ተልዕኮዎች በህዋ ምርምር ውስጥ መሪ አድርገው እንደሚያቋቋሟት ተስፋ አድርጋለች። ሩሲያ የራሷን የአይኤስኤስ ተተኪ ጣቢያ ለመገንባት ማቀዷን አስታውቃለች፣ይህም ውድድሩን በህዋ ምርምር እና አሰሳ የበለጠ አጠናክራለች።
ምንጮች:
- በባኩ ፣ አዘርባጃን ውስጥ ያለው ዓለም አቀፍ አስትሮኖቲካል ኮንግረስ (አይኤሲ 2023)።
- የቻይና የጠፈር ቴክኖሎጂ አካዳሚ (CAST)።
- ሮይተርስ