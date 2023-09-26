የቺ ኑ ሙከራ የኑክሌር ደህንነትን እና የኢነርጂ ማመንጫዎችን ያሻሽላል

በሎስ አላሞስ ብሔራዊ ላቦራቶሪ የተካሄደው የቺ ኑ ፊዚክስ ሙከራ የኑክሌር ደህንነት አፕሊኬሽኖችን ለማሻሻል፣ ወሳኝ የደህንነት ግንዛቤን እና ፈጣን የኒውትሮን ኢነርጂ ማመንጫዎችን ለመንደፍ ጠቃሚ መረጃዎችን ሰጥቷል። ይህ ለዓመታት የፈጀው ሙከራ በኒውትሮን ምክንያት ከሚፈጠረው fission የሚመነጨውን የኒውትሮን ሃይል ስፔክትረም በመለካት ላይ ያተኮረ ሲሆን በተለይም አክቲኒድ ንጥረ ነገሮችን ዩራኒየም-238፣ ዩራኒየም-235 እና ፕሉቶኒየም-239 በማጥናት ላይ ያተኮረ ነበር።
የፊዚክስ ሊቅ ኪጋን ኬሊ እንደተናገሩት ይህ ፕሮጀክት ከዚህ ቀደም በማንኛውም ሙከራ ውስጥ ያልተስተዋሉ የ fission ሂደቶችን በተመለከተ አዲስ ግንዛቤን ሰጥቷል። ዩራኒየም-238ን የመረመረው የመጨረሻው የቺ ኑ ጥናት በቅርቡ በ Physical Review C ላይ ታትሟል። ሙከራው የዩራኒየም-238 ፈጣን ፊስሽን ኒውትሮን ስፔክትረምን ለካ፣ የኒውትሮን ኢንዳክሲንግ ሃይል እና የኒውትሮን ስርጭትን ጨምሮ ውጤት ። ይህ መረጃ ለኒውክሌር ሞዴሎች፣ ለሞንቴ ካርሎ ስሌት እና ለሬአክተር የአፈጻጸም ግምገማዎች ወሳኝ ነው።
የቺ ኑ ሙከራ 54 የፈሳሽ scintillation ኒውትሮን መመርመሪያዎችን እና 22 ሊቲየም-ብርጭቆ መመርመሪያዎችን ያቀፈ የተራቀቀ መሳሪያ ተጠቅሞ በተለያዩ የኢነርጂ ክልል ውስጥ ያሉ ኒውትሮኖችን ለመለካት ተጠቅሟል። የተንግስተን ኢላማ ከዩራኒየም-238 isotope ጋር መስተጋብር የሚፈጥሩ ኒውትሮኖችን በማመንጨት በጦር መሣሪያ ኒውትሮን ምርምር ተቋም በፕሮቶን ጨረር ተመታ። የሚለቀቁት ኒውትሮኖች ተገኝተው የተመዘገቡት በፈሳሽ scintillator ወይም በሊቲየም መስታወት መመርመሪያዎች በመጠቀም ነው፣ ይህም እየተሞከረ ባለው የኃይል መጠን ላይ በመመስረት።
የቺ-ኑ ሙከራዎች ውጤቶች፣ በዩራኒየም-235 እና ፕሉቶኒየም-239 ላይ ከተመሳሳይ ልኬቶች ጋር በጥምረት፣ አሁን ፈጣን-fission-neutron spectrumን ለመገምገም እንደ ዋና የሙከራ መረጃ ምንጭ ሆነው ያገለግላሉ። እነዚህ መረጃዎች የኑክሌር ደህንነትን ለማሻሻል እና የኃይል ማመንጫዎችን በመንደፍ ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ።
ወደ ፊት በመጓዝ የቺ-ኑ ቡድን ምርምራቸውን በማስፋት እንደ ፕሉቶኒየም-240 እና ዩራኒየም-233 ያሉ ሌሎች አክቲኒድ አይሶቶፖችን በማካተት ላይ ይገኛሉ። በተጨማሪም ከኒውትሮን ስርጭት ምላሽ የሚመነጨውን ኒውትሮን በመለካት ላይ ያተኮሩ ሲሆን ይህም ኒውትሮን በእቃ ማጓጓዝ እና የኃይል ማጠራቀሚያዎችን ያካትታል. በቺ-ኑ ፕሮጀክት የዳበረው የቡድኑ ችሎታ እና ዘዴ በእነዚህ ወደፊት ለሚደረጉ ጥረቶች ተግባራዊ ይሆናል፣ ይህም የኑክሌር ሂደቶችን የበለጠ ግንዛቤን ያሳድጋል።
ምንጭ፡- የሎስ አላሞስ ብሔራዊ ላብራቶሪ