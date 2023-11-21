አዲስ የጥንዚዛ ዝርያዎች ተገኝተዋል፡ የነፍሳት ብልትን አስደናቂ አለም ይፋ ማድረግ

ተመራማሪዎች በቅርቡ በኢንቶሞሎጂ ዓለም ውስጥ አንድ አስገራሚ ግኝት አደረጉ - አዲስ የታወቁ የጥንዚዛ ዝርያዎች ልዩ የሆነ ብልት ያለው ጠርሙስ መክፈቻ። ይህ ግኝት የነፍሳት ብልት ዝርያን በመለየት ላይ ያለውን ጠቀሜታ እና የአየር ንብረት ለውጥ በብዝሃ ህይወት ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ስጋትን ይፈጥራል።
የኢንቶሞሎጂስቶች የተለያዩ የነፍሳት ዝርያዎችን ለመለየት እንደ ቁልፍ ባህሪ በጾታ ብልት ላይ ይደገፋሉ. እነዚህ አካላት በእያንዳንዱ ዝርያ ውስጥ በተለያየ መንገድ ይሻሻላሉ, ይህም አንድ ዓይነት ዝርያ ካላቸው ግለሰቦች ጋር ብቻ መራባት እንደሚችሉ ያረጋግጣሉ. ስለዚህ የነፍሳትን ብልት መመርመር ዝርያዎችን በትክክል ለመግለጽ እና ለመለየት ወሳኝ ነው.
በተለያዩ የተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየሞች ውስጥ የሚገኙትን የነፍሳት ናሙናዎች ስብስብ በጥልቀት በመመርመር በባዮሎጂስት አስላክ ካፔል ሀንሰን እና ባልደረቦቹ ሆሴ ኤል ሬየስ-ሄርናንዴዝ፣ ጆሽ ጄንኪንስ ሻው እና አሌክሲ ሶሎዶቭኒኮቭ የተመራማሪዎች ቡድን ስድስት አዳዲስ የጥንዚዛ ዝርያዎችን ለይቷል። የሮቭ ጥንዚዛ ዝርያ ሎንኮቪሊየስ.
አዲስ ከተገኙት ዝርያዎች መካከል አንዱ የሆነው የሎንኮቪሊየስ ካርልስበርጊ አስደናቂ ገፅታዎች አንዱ የጠርሙስ መክፈቻን የሚመስለው የወንድ ብልት ልዩ ቅርፅ ነው። ለብዙ አመታት ገለልተኛ ምርምርን የሚደግፈውን ካርልስበርግ ፋውንዴሽን በማክበር ተመራማሪዎቹ ይህንን ዝርያ ለመሠረቱ ለመወሰን ወሰኑ. የካርልስበርግ ፋውንዴሽን ለሳይንሳዊ ፕሮጀክቶች ያበረከተው አስተዋፅኦ እና ለዴንማርክ የተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየም መሳሪያዎች ግዥ አዳዲስ ዝርያዎችን ለማግኘት በጣም ረድቷል.
የሎንኮቪሊየስ ጥንዚዛዎች በግምት አንድ ሴንቲሜትር ርዝማኔ ያላቸው እና በቺሊ እና በአርጀንቲና ክልሎች ውስጥ ይኖራሉ ፣ ከዝቅተኛ ቦታዎች እስከ 2600 ሜትር ከፍታ ያላቸው በተራሮች ላይ። እነዚህ ጥንዚዛዎች በሁሉም እግሮቻቸው ላይ የሚጣበቁ ብሩሽኖች አሏቸው፣ ይህ ልዩ ባህሪ በሌሎች አዳኝ ጥንዚዛዎች ውስጥ በብዛት አይገኝም። ብሩሾች ከጣሪያው ጋር ተጣብቀው ለመቆየት ይረዳሉ, እና ሎንኮቪሊየስ አበባዎችን እና ተክሎችን ለመውጣት ይህን ባህሪ እንዳመቻቸ ይታመናል.
እንደ አለመታደል ሆኖ ስለ ሎንኮቪሊየስ ጥንዚዛዎች የመረጃ እጥረት በሥርዓተ-ምህዳር ውስጥ ያላቸውን ጠቀሜታ ግምት ውስጥ በማስገባት ላይ ነው። የአየር ንብረት ለውጥ ለእነዚህ ዝርያዎች እና መኖሪያዎቻቸው ተጨማሪ ስጋት ይፈጥራል. የማስመሰል ሞዴሎች እንደሚያመለክቱት ሶስት የሎንኮቪሊየስ ዝርያዎች በመኖሪያ አካባቢያቸው በ 2060 ከፍተኛ ለውጦች ምክንያት ለአደጋ የተጋለጡ ናቸው ። የአየር ንብረት ለውጥ በነዚህ ጥንዚዛዎች ላይ ጎጂ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል ፣ ይህም ወደ ውድቀት ሊያመራ ይችላል።
የዝርያዎችን ፍለጋ እና ጥበቃ አጣዳፊነት ሊገለጽ አይችልም. 85% የሚገመቱት የምድር ዝርያዎች አሁንም ስማቸው ያልተጠቀሰ እና ያልተገለፀ በመሆኑ፣ የታክሶኖሚክ ምርምር እና ዝርያን ለይቶ ለማወቅ ቅድሚያ መስጠት አስፈላጊ ነው። ዝርያዎችን መሰየም እና መግለጽ ስለ ተፈጥሮው ዓለም አስፈላጊ እውቀት ስለሚሰጥ ውጤታማ የጥበቃ ጥረቶች አስፈላጊ ነው። ተገቢው እውቅና እና ጥበቃ ከሌለ ስፍር ቁጥር የሌላቸው ዝርያዎች ገና ሳይገኙ ሊጠፉ ይችላሉ.
የሎንኮቪሊየስ ካርልስበርጊ ልዩ የሆነ ብልት መክፈቻ የሚመስል ብልት ያለው ግኝት በነፍሳት ዓለም ላይ የበለጠ ፍላጎት እና የእነሱን ጥበቃ አስፈላጊነት ለመፍጠር ሊረዳ ይችላል። የቢራ አቁማዳ ይከፍታል ወይም አይከፍት ጨዋታዊ መላምት ሆኖ ይቀራል፣ነገር ግን ልዩነቱ የነፍሳትን ዓለም መማረክ እና ልዩነት እንደሚጨምር ጥርጥር የለውም።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
Q: የኢንቶሞሎጂስቶች ለምን የነፍሳትን ብልት ይመረምራሉ?
A: በነፍሳት ውስጥ ያሉ የብልት ብልቶች በእያንዳንዱ ዝርያ በተለየ ሁኔታ ይሻሻላሉ እና ዝርያዎችን ለመለየት እንደ አስተማማኝ ባህሪ ያገለግላሉ። ግለሰቦች ከአንድ ዓይነት ዝርያ አባላት ጋር ብቻ መራባት እንደሚችሉ ያረጋግጣሉ.
Q: በሎንኮቪሊየስ ካርልስበርጊ ውስጥ የተገኘው ጠርሙስ መክፈቻ መሰል ብልት ጠቀሜታ ምንድነው?
A: በሎንኮቪሊየስ ካርልስበርጊ ውስጥ ያለው የወንዶች ብልት ልዩ ቅርፅ ከጠርሙስ መክፈቻ ጋር ይመሳሰላል ፣ ስለሆነም ተመራማሪዎቹ ይህንን ዝርያ ገለልተኛ ምርምር ደጋፊ ለሆነው ካርልስበርግ ፋውንዴሽን እንዲሰጡ አድርጓቸዋል።
Q: የሎንኮቪሊየስ ጥንዚዛዎች ከሌሎች አዳኝ ጥንዚዛዎች የሚለዩት እንዴት ነው?
A: የሎንኮቪሊየስ ጥንዚዛዎች በሁሉም እግሮቻቸው ላይ የሚጣበቁ ብሩሽኖች ስላሏቸው ወደ ላይ ተጣብቀው እንዲቆዩ ያደርጋቸዋል። ሌሎች አዳኝ ጥንዚዛዎች በተለምዶ እነዚህ ብሩሾች በፊት እግሮቻቸው ላይ ብቻ አላቸው።
Q: የአየር ንብረት ለውጥ በሎንኮቪሊየስ ጥንዚዛዎች ላይ ምን ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል?
A: የማስመሰል ሞዴሎች እንደሚያሳዩት በፍጥነት እየተለዋወጠ ያለው የአየር ንብረት በ 2060 የሎንኮቪሊየስ ዝርያዎችን የመኖሪያ አካባቢዎችን በእጅጉ ሊቀይር ይችላል.
Q: ለምንድነው ዝርያዎችን መፈለግ እና መጠበቅ አስፈላጊ የሆነው?
A: ብዙዎቹ ዝርያዎች ተለይተው አይታወቁም, እና የብዝሃ ህይወት መጥፋት እየተፋጠነ ሲሄድ, በቂ ጥናት እና ጥበቃ ከመደረጉ በፊት በርካታ ዝርያዎች እየጠፉ ነው. ውጤታማ የጥበቃ ጥረቶች እና የስነ-ምህዳርን ውስብስብነት ለመረዳት ዝርያዎችን መሰየም እና መግለጽ ወሳኝ ነው።