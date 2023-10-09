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በ TRAPPIST-1 ትራንዚቶች ወቅት የእሳት ነበልባል ትንተና

ByMampho Brescia

ጥቅምት 9, 2023
በ TRAPPIST-1 ትራንዚቶች ወቅት የእሳት ነበልባል ትንተና

ይህ ጥናት በ TRAPPIST-1 ስርዓት ውስጥ በሮኪ ኤክሶፕላኔቶች ሽግግር ወቅት የተስተዋሉ የከዋክብት ፍላይዎች የ JWST ቅርብ ኢንፍራሬድ ስፔክትሮስኮፒ የመጀመሪያ ትንታኔን ያሳያል። ምልከታዎቹ የተከናወኑት ከ 0.6 እስከ 3.5 μm የሞገድ ርዝመቶችን የሚሸፍኑ የNIRISS እና NIRSpec መሳሪያዎችን በመጠቀም ነው።

በ TRAPPIST-1b, f እና g የመተላለፊያ ክውነቶች ወቅት በድምሩ አራት ፍንዳታዎች ተስተውለዋል. ትንታኔው የመስመር ልቀትን በመለካት ላይ ያተኮረ ሲሆን የፍላር ቀጣይነትንም በመለየት ላይ ነው። የተስተዋሉት መስመሮች Hα፣ Pα-Pϵ፣ Brβ፣ He I λ0.7062μm፣ ሁለት Ca II ኢንፍራሬድ ትሪፕሌት (IRT) መስመሮችን እና He IRTን ያካትታሉ።

አንድ አስደሳች ግኝት ቀደም ሲል ያልታየውን የ Pα እና Brβ መስመር ልቀቶችን በፍንዳታ ጊዜ መለየት ነው። የአራቱም ነበልባሎች ቀጣይነት ያለው ልቀት በጥቁር ቦዲ ልቀት ከ 5300 ኪ.ሜ በታች ውጤታማ በሆነ የሙቀት መጠን በደንብ ተብራርቷል፣ይህም በተለምዶ በኦፕቲካል የሞገድ ርዝመት ከሚታየው የሙቀት መጠን ያነሰ ነው።

ጥናቱ በተጨማሪም የእሳት ነበልባል በመጓጓዣ ስፔክትራ ላይ ያለውን ተጽእኖ መርምሯል. የ 0.6-1 μm ስፔክትራ ከ TESS ምላሽ ጋር ተጣምሯል የ TRAPPIST-1 የፍላየር መጠን በ TESS ባንድፓስ ውስጥ. የ1030 ኤርጂ ሃይል ያላቸው፣ የመተላለፊያ ስፔክትራን ለመንካት በቂ የሆነ ፍንዳታ በ3.6+2.1-1.3 የፍላሬ ክስተቶች መከሰታቸው ታውቋል።

በአጠቃላይ ይህ ትንተና በ TRAPPIST-1 exoplanets በሚተላለፉበት ጊዜ ስለ ነበልባሎች ባህሪ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። አዳዲስ የልቀት መስመሮችን ማግኘቱ እና የፍላር ቀጣይነት ያለው ልቀትን መለየቱ የከዋክብት እንቅስቃሴን እና በ exoplanet ምልከታዎች ላይ ያለውን ተፅእኖ ለመረዳት አስተዋፅዖ ያደርጋሉ።

ምንጮች:
- "በ TRAPPIST-1b እና f በተቃጠሉ መጓጓዣዎች የብሮድባንድ ብርሃን ኩርባዎች" - astro-ph.SR

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