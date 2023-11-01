አዲስ የጨረቃ ተልእኮ፡ ISRO እና JAXA ቡድን የጨረቃን ደቡብ ዋልታ ለማሰስ

የጠፈር ምርምር ሃሳባችንን መማረኩን በቀጠለበት ወቅት የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) እና የጃፓን ኤሮስፔስ ፍለጋ ኤጀንሲ (JAXA) ለመጪው የጨረቃ ተልዕኮ ቻንድራያን-4 እና LUPEX ተልዕኮ ተብሎ ለሚጠራው አጋርነታቸውን አስታውቀዋል። ይህ የጋራ ጥረት የጨረቃን ደቡባዊ ምሰሶ ለመመርመር ያለመ ሲሆን በተለይም የውሃ ሀብቶችን መኖሩን በማጣራት ላይ ያተኩራል.
በርካታ ጥናቶች እና ንድፈ ሃሳቦች የጨረቃ ዋልታ አካባቢ ውሃ ሊይዝ እንደሚችል ከዚህ ቀደም ጠቁመዋል። እነዚህን ግምቶች ለማረጋገጥ ISRO እና JAXA የውሃ ሀብቶችን ብዛት እና ጥራት በተመለከተ ትክክለኛ መረጃ ለመሰብሰብ በቦታው ላይ በሚደረጉ ምልከታዎች ላይ ይተባበራሉ። የተልእኮው ተቀዳሚ አላማ ካለፈው የምልከታ መረጃ በመነሳት ውሃ ይኖራል ተብሎ ስለሚጠበቀው ቦታ የመሬት እውነት መረጃ ማግኘት ነው።
JAXA የውሃውን ጥራት ከአከፋፈሉ፣ ከሁኔታው እና ከቅርጹ አንጻር ለመገምገም አላማቸውን ገለጹ። ሳይንቲስቶች ይህንን ወሳኝ መረጃ በመሰብሰብ ስለ ጨረቃ የውሃ ዑደት እና ለወደፊቱ የሰው ልጅ ወደ ጨረቃ በሚያደርጉት ተልዕኮ ላይ ስላለው ጠቀሜታ ጥልቅ ግንዛቤ ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።
የቻንድራያን-4 ተልእኮ በህንድ እና በጃፓን የጠፈር ኤጀንሲዎች መካከል በመተባበር ጉልህ የሆነ ምዕራፍን ይወክላል። እውቀታቸውን እና ሀብታቸውን በማጣመር ISRO እና JAXA ለጨረቃ ፍለጋ ግኝቶች እና እድገቶች መንገዱን እየከፈቱ ነው።
በየጥ:
ጥ፡ የቻንድራያን-4 ተልዕኮ አላማ ምንድነው?
መ፡ የቻንድራያን-4 ተልእኮ፣ እንዲሁም LUPEX በመባል የሚታወቀው፣ የጨረቃን ደቡብ ዋልታ ለመመርመር እና የውሃ ሀብቶችን መኖሩን ለመመርመር ያለመ ነው።
ጥ፡ ISRO እና JAXA ለምን ተቀላቅለዋል?
መ: ISRO እና JAXA በጨረቃ ፍለጋ ላይ ለመተባበር እና በጨረቃ ላይ ስላለው የውሃ መጠን እና ጥራት ትክክለኛ መረጃ ለመሰብሰብ አጋር ሆነዋል።
ጥያቄ፡- ከውኃው ጥራት አንፃር ምን ይገመገማል?
መ: የውኃው ጥራት በአከፋፈሉ, በሁኔታዎች እና በቅርጽ ይገመገማል.
ጥ፡ ለምንድነው ይህ ተልዕኮ ጠቃሚ የሆነው?
መ: የቻንድራያን-4 ተልዕኮ በ ISRO እና JAXA መካከል ባለው ትብብር ውስጥ ወሳኝ ምዕራፍን ይወክላል እና በጨረቃ አሰሳ ውስጥ ወደ ማይታወቁ ግኝቶች የመምራት አቅም አለው።