ISRO ከቪክራም ላንደር እና ከፕራግያን ሮቨር ጋር ግንኙነት ለመፍጠር ያደረገው ሙከራ አልተሳካም።

የሕንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (ISRO) ከቻንድራያን-3 ተልዕኮ ከቪክራም ላንደር እና ከፕራግያን ሮቨር ጋር ግንኙነት ለመፍጠር ተግዳሮቶች ገጥመውታል። እ.ኤ.አ. ኦገስት 23 ላይ እነዚህ የጨረቃ አሳሾች በጠፈር ላይ ለ40 ቀናት ከተጓዙ በኋላ ባልታወቀ የጨረቃ ደቡብ ዋልታ ክልል ውስጥ አረፉ።
ብዙ ሙከራዎች ቢደረጉም ISRO ከላንደር እና ሮቨር ምንም አይነት ምልክት አልተቀበለም። መሳሪያዎቹ የመጀመሪያ ተግባራቸውን ካጠናቀቁ በኋላ ሴፕቴምበር 2 ላይ ወደ እንቅልፍ ሁነታ ገብተዋል. ሮቨር በጨረቃ ላይ ከ100 ሜትሮች በላይ በተሳካ ሁኔታ ዳስሷል፣ ይህም እንደ ድኝ፣ ብረት እና ኦክሲጅን ያሉ የተለያዩ ንጥረ ነገሮች መኖራቸውን አረጋግጧል። ሆኖም፣ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ፣ ISRO ስርዓቱን ማደስ አልቻለም።
ISRO በሴፕቴምበር 30 እስከሚቀጥለው የጨረቃ ጀምበር እስክትጠልቅ ድረስ ከላንደር እና ሮቨር ጋር ግንኙነት ለመፍጠር ጥረቱን ይቀጥላል። ኤጀንሲው መሳሪያው በሚገኝበት በሺቭሻክቲ ነጥብ ላይ የፀሐይ መውጣት እንደገና ወደ ህይወት እንደሚያመጣቸው ተስፋ አድርጓል። ነገር ግን ከመሳሪያዎቹ ጋር ግንኙነት መቼ እንደሚፈጠር እርግጠኛ አለመሆን አለ።
በረዥም ምሽት በከባድ የጨረቃ አከባቢ ምክንያት የመነቃቃት እድሉ ሁልጊዜ ጠባብ ነው። የስፔስ አፕሊኬሽን ሴንተር ዳይሬክተር ኒልሽ ኤም ዴሳይ እንዳሉት ኤሌክትሮኒክስ ከቀዝቃዛው የሙቀት መጠን የሚተርፍ ከሆነ ከ50-50 በመቶ የመነቃቃት እድሉ አለ። ካልሆነ ግን ተልዕኮው ቀድሞውንም አላማውን አሳክቷል።
የቻንድራያን-3 ተልእኮ የህንድ የመጀመሪያ ስኬታማ ለስላሳ ማረፊያ በጨረቃ ደቡብ ዋልታ ክልል ላይ ስላደረገ ታሪክ ሰርቷል። በአሁኑ ጊዜ ከላንደር እና ሮቨር ጸጥታ ቢታይም, ተልዕኮው በጨረቃ ፍለጋ ላይ ከፍተኛ እመርታ አድርጓል. ISRO ግንኙነትን መልሶ ለማቋቋም ጥረቱን ቀጥሏል፣ እና አለም የእነዚህን የጨረቃ አምባሳደሮች ስኬታማ መነቃቃት ይጠብቃል።
ምንጮች:
- IndiaToday.in