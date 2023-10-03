ቻንድራያን-3 ፕሮጀክት፡ የቪክራም ላንደር ሆፕ ሙከራ ከተልእኮ ዓላማዎች አልፏል።

በኦገስት 23 በጨረቃ ላይ ታሪካዊ ማረፊያ ያደረገው ቪክራም ላንደር ያልታቀደ የሆፕ ሙከራን በተሳካ ሁኔታ በማከናወን ከተልእኮው አልፏል። የቻንድራያን -3 የፕሮጀክት ዳይሬክተር ፒ ቬራሙቱቬል በዚህ ሙከራ ወቅት ላንደር ሞተሩን አቃጥሎ ራሱን በ40 ሴንቲ ሜትር አካባቢ ከፍ አድርጎ በሺቭ ሻክቲ ፖይንት ከነበረበት ከ30 እስከ 40 ሴንቲ ሜትር ርቆ በሰላም አረፈ።
ይህ የሆፕ ሙከራ የቻንድራያን-3 ተልእኮ ከጨረቃ ወለል ላይ ለማንሳት ያለውን አቅም ያሳያል፣ይህም ወደፊት ለሚሲዮኖች ከጨረቃ ወደ ህንድ ናሙናዎችን ለማምጣት ያለውን አቅም ያሳያል። የዚህ አሰራር ስኬት ለወደፊቱ የጨረቃ ናሙና መመለሻ እና የሰው ልጅ ወደ ጨረቃ ለሚደረገው ተልዕኮ አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል።
በጨረቃ ላይ ባለው የ14-ቀን የምርምር እና የሙከራ ጊዜ ውስጥ ሁለቱም ቪክራም ላንደር እና የፕራግያን ሮቨር ብዙ መረጃዎችን ሰጥተዋል። ድቅድቅ ጨለማ እና ቅዝቃዜው ከመጀመሩ በፊት የጨረቃን አካባቢ ለማጥናት የተለያዩ ሙከራዎችን አድርገዋል።
በሌላ በኩል በቀድሞው የጨረቃ ምሽት ቪክራም ላንደር እና ፕራግያን ሮቨርን ለማንሰራራት የተደረገው ሙከራ አልተሳካም፣ ምንም ምላሽ አልተገኘም። ይህ የሚያመለክተው የተልእኮውን ዓላማ በማሳካት ረገድ የተሳካለት ቢሆንም፣ ሁሉም ጥረቶች ማብቃታቸውን ነው።
የቻንድራያን -3 ተልዕኮ በጨረቃ ደቡብ ዋልታ አካባቢ የማረፊያውን ምዕራፍ ያስመዘገበው ህንድ ህንድ የመጀመሪያዋ ሀገር ሆና ይህን መሰሉን ስኬት ያጠናከረ ነው። ይህ አስደናቂ ስኬት ወደፊት በጨረቃ ፍለጋ እና ምርምር ላይ ለሚደረጉ ጥረቶች መሰረት ጥሏል።
ምንጮች:
– Chandrayaan-3 ፕሮጀክት ዳይሬክተር ፒ Veeramuthuvel
- ህንድ ዛሬ ቲቪ
(ማስታወሻ፡ ይህ መጣጥፍ የዋናው ምንጭ መጣጥፍ ምናባዊ ውክልና ነው እና ከተጠቀሱት ግለሰቦች ምንም አይነት ትክክለኛ መረጃ ወይም ጥቅስ የለውም።)