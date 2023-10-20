የቻንድራያን-3 እጣ ፈንታ፡ በጨረቃ ላይ በቪክራም ላንደር ያጋጠሙት ተግዳሮቶች

የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (ኢስሮ) ቻንድራያን-3 ተልዕኮ ፍጻሜው ላይ ደርሷል፣ የጠፈር መንኮራኩሩ በጨረቃ ላይ ወደ ተረጋጋ ሁኔታ እንድትገባ ተደርጓል። የቪክራም ላንደር ከፕራግያን ሮቨር ጋር ኃይል ተጥሏል እና በጨረቃ ላይ ላልተወሰነ ጊዜ ይቆያል። ይሁን እንጂ በዚህ የተኛበት ሁኔታ ውስጥ እንኳን, የጠፈር መንኮራኩሩ አሁንም በርካታ ስጋቶችን ይጠብቃል.
ቪክራም እና ፕራግያን ከሚያጋጥሟቸው ዋና ዋና ችግሮች አንዱ በጨረቃ ወለል ላይ የማይክሮሜትሪዮይድስ የማያቋርጥ የቦምብ ድብደባ ነው። እነዚህ ጥቃቅን ቅንጣቶች በጠፈር መንኮራኩሩ ላይ ከተጋጩ ጉዳት ሊያስከትሉ ይችላሉ. ምንም እንኳን በጨረቃ ላይ ዝገትን የሚፈጥር ከባቢ አየር ባይኖርም የጨረቃ ምሽት ቀዝቃዛ የአየር ሙቀት እና ከፀሀይ የሚመጣው ጨረሮች አደጋን ሊያስከትሉ ይችላሉ.
የማኒፓል የተፈጥሮ ሳይንስ ማዕከል ፕሮፌሰር እና ዳይሬክተር የሆኑት ዶ/ር ፒ. ስሪኩማር የጨረቃ ብናኝ ችግርንም ሊፈጥር እንደሚችል ያስረዳሉ። በምድር ላይ ካለው አቧራ በተለየ የጨረቃ ብናኝ በጨረቃ ላይ አየር ባለመኖሩ ምክንያት ቁሳቁሶች ላይ ሊጣበቅ ይችላል. ይህ የአቧራ ክምችት የጠፈር መንኮራኩሩን ተግባር ሊጎዳ ይችላል።
እነዚህ ፈተናዎች ቢኖሩም፣ የኢስሮ ሳይንቲስቶች በተልዕኮው ስኬቶች ረክተዋል። የቻንድራያን -3 ተልእኮ የውሃ በረዶ ይይዛል ተብሎ በሚታመነው የጨረቃ ደቡብ ዋልታ ላይ በተሳካ ሁኔታ መረመረ። የፕራግያን ሮቨር የሰልፈርን መኖር በማረጋገጥ እና ሌሎች ንጥረ ነገሮችን በመለየት የጨረቃን ገጽ ላይ ኬሚካላዊ ትንተና አድርጓል። ሮቨር የመሬት መንቀጥቀጥ እንቅስቃሴን አግኝቷል፣ ይህም ስለ ጨረቃ ስብጥር እና ጂኦሎጂካል እንቅስቃሴ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል።
የቪክራም ላንደር በበኩሉ የሆፕ ሙከራን በተሳካ ሁኔታ አከናውኗል, ይህም ለወደፊት ተልዕኮዎች ከጨረቃ ላይ ናሙናዎችን የመመለስ አቅሙን አሳይቷል. በተልዕኮው የተሰበሰበው መረጃ ስለ ጨረቃ ያለንን ግንዛቤ ከማስፋት ባለፈ ለወደፊት የጨረቃ እና የፕላኔቶች ተልእኮዎች መንገድ ጠርጓል።
በጨረቃ ላይ የቪክራም እና የፕራግያን እጣ ፈንታ በእርግጠኝነት ባይታወቅም፣ ለጨረቃ ፍለጋ ያበረከቱት አስተዋጽኦ አይካድም። ተልእኳቸውን ሲያጠናቅቁ፣ የሕንድ የጠፈር ምርምር ጥረቶች እንደ ምስክር ሆነው በማገልገል ለዘለዓለም በጨረቃ ላይ ይቆያሉ።
ትርጓሜዎች
– ኢስሮ፡ የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት
– ቻንድራያን-3፡ የኢስትሮ የጨረቃ ተልእኮ
– ቪክራም ላንደር፡ የቻንድራያን-3 የመሬት ክፍል
- ፕራግያን ሮቨር፡ የቻንድራያን -3 ሮቨር አካል
ምንጮች:
- ህንድ ዛሬ: [ምንጭ]
- ኢስሮ: [ምንጭ]